Λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες της Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε η επίσημη αντίδραση της ΕΛΑΣ. Με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι διερευνάται το περιστατικό για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

«Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε το γεγονός ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έλαβε μήνυμα – γραπτή αναφορά από αστυνομικό του ΑΤ Εξαρχείων για την μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ιδίου του Υπουργού κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας.