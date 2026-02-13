Βερολίνο, αποστολή Γιάννης Ζουμπουλάκης

Με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «No Good Men» της Αφγανής σκηνοθέτιδας Σαχρμπανού Σαντάτ που αναρωτιέται για την θέση γυναικών – ανδρών στην πατρίδα της, σηκώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου η αυλαία της 76ης κινηματογραφικής Μπερλινάλε στην επιβλητική αίθουσα Μπερλινάλε Πάλαστ της πλατείας Πότσνταμερ.

Η ταινία «No good men» εξετάζει τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν όταν μια εργαζόμενη στην τηλεόραση και μητέρα ενός παιδιού αναγκάζεται να χωρίσει από τον σύζυγό της που την απατά. Παρότι το παιδί ζει μαζί της στην Καμπούλ, ο νόμος του Αφγανιστάν ορίζει ότι ανήκει στον πατέρα.

Βέβαια, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, το χειρότερο μπορεί να συμβεί και στους καλύτερους. Η αυλαία σηκώθηκε με μικρά εμπόδια λόγω των τεχνικών προβλημάτων που δεν έκαναν εφικτή την μετάδοση σε web streaming της συνέντευξης Τύπου της κριτικής επιτροπής, στην οποία φέτος προεδρεύει ο Βιμ Βέντερς.

Μέλη της κριτικής επιτροπής στην οποία φέτος προεδρεύει ο διάσημος Γερμανός σκηνοθέτης ταινιών όπως οι «Ενας αμερικανός φίλος», «Pina» και «Υπέροχες μέρες» είναι οι Μιν Μπαχαντούρ Μπαμ (σκηνοθέτης – παραγωγός, Νεπάλ), Μπάε Ντούνα (ηθοποιός, Νότια Κορέα), Σιβέντρα Σινγκ Ντουνγκαρπούρ (σκηνοθέτης – παραγωγός, Ινδία), Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν (σκηνοθέτης – παραγωγός – σεναριογράφος, ΗΠΑ), Χικάρι (σκηνοθέτης – παραγωγός, Ιαπωνία), Ευα Πουζίνσκα (παραγωγός – Πολωνία).

Το τιμώμενο πρόσωπο του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου είναι η γεννημένη στη Μαλαισία 63χρονη ηθοποιός Μισέλ Γέο, γνωστή από ταινίες όπως οι «Τίγρης και δράκος» και «Το αύριο ποτέ δεν πεθαίνει» αλλά και κάτοχος Οσκαρ Α ρόλου για την ταινία «Τα πάντα όλα» (2022).

Την βραδιά της έναρξης, ο θεσμός απένειμε την Τιμητική Χρυσή Άρκτο 2026 στην Γέο σε αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων της στον κινηματογράφο.

Σήμερα, Παρασκευή, στο επίσημο πρόγραμμα της διοργάνωσης προβάλλεται η ταινία «Everybody Digs Bill Evans» του Γκραντ Λι πάνω στον θρυλικό πιανίστα της τζαζ Μπιλ Εβανς που υποδύεται ο Μπιλ Πούλμαν. Η ταινία κινείται γύρω από μια τραγωδία που υπήρξε καταλυτική στην ζωή και την δημιουργία του Εβανς ο οποίος εγκατέλειψε την μουσική εξαιτίας της αλλά αργότερα επέστρεψε.