Η ώρα για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision 2026 πλησιάζει. Το βράδυ της Παρασκευής στις 21.00 θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός με τη συμμετοχή 24 τραγουδιών και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.

Το «Sing for Greece 2026» θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι βραδιές των Ημιτελικών θα ανοίξουν με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές, βάζοντάς μας στο πνεύμα της Eurovision. Στον πρώτο ημιτελικό θα εμφανιστεί ως special guest η Ελένη Φουρέιρα.

Πώς προκρίνονται οι υποψήφιοι στον ελληνικό τελικό

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό. Για να τα καταφέρουν θα χρειαστούν την ψήφο του κοινού. Αντίθετα, στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία.

Τα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού ανά σειρά εμφάνισης

1. AGAPI – RIKKI

2. Back in the Game – GARVIN

3. Labyrinth – Mikay

4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα

5. Mad About It – D3lta

6. Αστείο – ZAF

7. No More Drama – KIANNA

8. You Are the Fire – Stella Kay

9. Anatello – TIANORA

10. Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia

11. Set Everything On Fire – BASILICA

12. Dark Side of the Moon – good job Nicky

13. Bulletproof – KOZA MOSTRA

14. SABOTAGE! – leroybroughtflowers

Ποιοι προκρίθηκε από τον πρώτο ημιτελικό

  • «Άλμα», Rossana Mailan
  • «Europa», STEFI
  • «Paréa», Evangelia
  • «Χάνομαι», Marseaux
  • «Ferto», Akylas
  • «The Other Side», Alexandra Sieti
  • «YOU & I», STYLIANOS