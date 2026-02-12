Τη σημασία της διατήρησης σταθερού κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε συνδυασμό με τη συνεχή ενίσχυση της διεθνούς θέσης και της αμυντικής ισχύος της χώρας, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο ΟΡΕΝ.

Όπως σημείωσε, βασική επιδίωξη της Ελλάδας είναι «να υπάρχουν ήρεμα νερά στις σχέσεις μας με την Τουρκία», χωρίς όμως αυτό να σημαίνει υποχώρηση από τη στρατηγική ενδυνάμωσης της χώρας σε διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο. Παράλληλα, τόνισε ότι η σημερινή κατάσταση διαφέρει αισθητά από την περίοδο 2020–2021, όταν οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονταν από ένταση, παραβιάσεις και πιέσεις στα σύνορα, ιδίως στον Έβρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα υπάρχει συνεργασία σε επιμέρους ζητήματα, ενώ ενδεικτικό της βελτίωσης του κλίματος είναι και η αυξημένη παρουσία Τούρκων επισκεπτών στα ελληνικά νησιά, οι οποίοι ταξιδεύουν με το ειδικό καθεστώς βίζας.

Αναφερόμενος στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της υπογραφής συνυποσχετικού για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αποκλειστικά για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, που αποτελούν τα μόνα ζητήματα που η ελληνική πλευρά αναγνωρίζει ως αντικείμενο διαφοράς.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι ενεργειακές συνεργασίες

Υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα στηρίζει σταθερά το διεθνές δίκαιο και εκτίμησε πως το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε σε αυτό ως πλαίσιο επίλυσης των διαφορών ενδέχεται να έχει τη σημασία του, χωρίς ωστόσο να υπερτονίζεται.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι συνεχίζεται η ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και συμφωνίες, όπως οι οριοθετήσεις ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η δημιουργία οικολογικών πάρκων στο Αιγαίο.

Αναφέρθηκε ακόμη στις ενεργειακές συνεργασίες, μεταξύ άλλων με την Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης — μια εξέλιξη που, όπως επισήμανε, συνδέεται και με τη μη αναγνώριση του τουρκολιβυκού μνημονίου — καθώς και στις συμφωνίες με την Exxon για γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι ενεργειακές υποδομές για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω Αλεξανδρούπολης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, με την απόκτηση μαχητικών Rafale, την προμήθεια F-35 και τις νέες φρεγάτες.

«Ο δρόμος μας δεν είναι οι “ψευτοπαλληκαρισμοί” ούτε η εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, ούτε η παρελκυστική τακτική», σημείωσε, τονίζοντας ότι η κυβερνητική στρατηγική βασίζεται σε μια ισορροπημένη και ρεαλιστική προσέγγιση.