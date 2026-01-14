Μπορεί στην Τράπεζα της Ελλάδος να αναγνωρίζουν τις θετικές προοπτικές για τα αποτελέσματα των πιστωτικών ιδρυμάτων και στην εφετινή χρονιά, παραμένουν ωστόσο σε επιφυλακή για τους κινδύνους που πάντοτε ελλοχεύουν.

Στο βασικό σενάριο στη χρήση του 2026 τα καθαρά κέρδη θα διατηρηθούν γύρω από τη ζώνη των 4,5 δισ. ευρώ, με στήριξη από τις οργανικές επιδόσεις.

Ειδικότερα, οι υψηλοί ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης, σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση των επιτοκίων, μετά από τις διαδοχικές περικοπές των δεικτών της ΕΚΤ, θα οδηγήσουν τα καθαρά έσοδα από τόκους σε υψηλότερα σε σχέση με το 2025 επίπεδα.

Από την άλλη, αναμένεται ενίσχυση του εισοδήματος από μη τοκοφόρες εργασίες, κυρίως το asset management και το bancassurance.

Η άνοδος των εσόδων, έντοκων και λοιπών, θα επιταχυνθεί και λόγω των εξαγορών που έκλεισαν ήδη ή θα ολοκληρώσουν το επόμενο διάστημα οι εγχώριοι όμιλοι, συστημικοί, αλλά και λιγότερο σημαντικοί.

Με τον τρόπο αυτό η κερδοφορία στον κλάδο προβλέπεται ότι θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για 5η σερί χρονιά.

Οι προειδοποιήσεις

Πάρα ταύτα, η εγχώρια νομισματική αρχή ζητά από τις τραπεζικές διοικήσεις να μην εφησυχάζουν και να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα και όχι τη βραχυπρόθεσμη επίδρασή τους στα μεγέθη.

Ενδεικτικές αυτής της στάσης είναι οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στην Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική, που έδωσε στη δημοσιότητα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, λίγο πριν την Πρωτοχρονιά.

Σε αυτήν επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

– Πολιτική πιστοδοτήσεων

Οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η πιστωτική επέκταση στηρίζεται σε συντηρητικά κριτήρια και διαδικασίες.

Αυτό θα συμβάλει στη διατήρηση της ποιότητας του ενεργητικού τους και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των υπολειπόμενων εστιών πιστωτικού κινδύνου.

Η επισήμανση αυτή έρχεται σε μία περίοδο που οι τράπεζες έχουν επιτύχει την εξυγίανση των ισολογισμών τους, με το δείκτη καθυστερήσεων στο ιστορικό χαμηλό του 3,6%, πολύ κοντά πλέον στο μέσο όρο της Ευρωζώνης.

– Έλεγχος κόστους

Η ανάπτυξη των εργασιών που έχουν επιτύχει οι τράπεζες, οι μισθολογικές πιέσεις που δέχονται και οι επενδύσεις στην τεχνολογία, έχουν οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα τις λειτουργικές δαπάνες.

Αυτό, σύμφωνα με αναλυτές που παρακολουθούν τον κλάδο, ήταν αναπόφευκτο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος από την πλευρά της κάνει λόγο για την ανάγκη αποτελεσματική διαχείρισης ζητημάτων σχετικών με τα κόστη.

– Ψηφιακός μετασχηματισμός

Κατά την κεντρική τράπεζα, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προσαρμόζονται έγκαιρα στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και τις τάσεις ψηφιοποίησης, για να επιτύχουν τη διατήρηση της κερδοφορίας τους τα επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, τονίζει ότι οι συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογία είναι απαραίτητες προκειμένου να θωρακιστούν από κυβερνοεπιθέσεις, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και να ανταποκριθούν καλύτερα στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών.

– Διαχείριση κινδύνων

Η Τράπεζα της Ελλάδος υπογραμμίζει ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις διεθνείς εξελίξεις συνεχίζουν να αποτελούν τον πιο απρόβλεπτο και εν δυνάμει σημαντικό παράγοντα κινδύνου.

Αυτή η παράμετρος, εξηγεί η νομισματική αρχή, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις τράπεζες στον καθορισμό της μερισματικής πολιτικής τους, καθώς και στη διατήρηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων.

Πρόκειται για μία σύσταση που έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η πίεση από την επενδυτική κοινότητα για αύξηση του ποσοστού διανομής κερδών είναι μεγάλη.

Με βάση τις έως σήμερα παρουσιάσεις των διοικήσεων των συστημικών ομίλων, από το καθαρό αποτέλεσμα του 2025, ποσοστό άνω του 50% θα αξιοποιηθεί για την επιβράβευση των μετόχων.

Αυτό θα γίνει τόσο με επαναγορές μετοχών, όσο και με επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά.

Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν τέλη Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου, με το σενάριο μίας μεγαλύτερης διανομής να είναι απολύτως ρεαλιστικό.

Πηγή ΟΤ