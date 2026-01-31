Συνεχές είναι το τελευταίο διάστημα το λανσάρισμα λύσεων συστηματικής αποταμίευσης από τις τράπεζες.

Ο λόγος γίνεται κατά βάση για απλά προϊόντα που δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να βάζουν στην άκρη ανά τακτά διαστήματα ακόμη και ένα πολύ μικρό ποσό.

Τα χρήματα αυτά εν συνεχεία είτε αποφέρουν ένα σίγουρο παθητικό εισόδημα βάση συγκεκριμένου επιτοκίου είτε τοποθετούνται σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια, εξασφαλίζοντας επαγγελματική διαχείριση ακόμη και για πολύ χαμηλά υπόλοιπα.

Στις τράπεζες εκτιμούν ότι υπάρχει σημαντικός χώρος για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας μία πιο light εκδοχή των μακροπρόθεσμων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Τα πλεονεκτήματα

Όπως λένε πηγές από τον κλάδο, τα περιθώρια μεγέθυνσης του τρίτου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι σημαντικά.

Το δικό τους ρόλο λοιπόν στη στρατηγική για την ενίσχυση των σχετικών εργασιών θα παίξουν και οι πιο απλές αποταμιευτικές εναλλακτικές.

Τα πλεονεκτήματά τους είναι σημαντικά:

Οι περιορισμοί που τις διέπουν ως προς τις καταθέσεις και τις αναλήψεις είναι πολύ πιο χαλαροί σε σχέση με τα μακροχρόνια προγράμματα σύνταξης. Στην πράξη μπορεί κάποιος να διακόψει την αποταμίευση, να αυξήσει ή να μειώσει το ποσό της ή να αλλάξει τη συχνότητά της, όποτε το επιθυμεί.

Δεν υπάρχουν προμήθειες ή αυτές είναι πολύ πιο χαμηλές σε σχέση πχ. με την απευθείας τοποθέτηση σε αμοιβαία κεφάλαια.

Διατίθεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των τραπεζών, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά

Αναλυτικότερα, τα διαθέσιμα αποταμιευτικά προγράμματα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Αξιοποίηση των ρέστων από καθημερινές αγορές

Αυτή τη στιγμή δύο συστημικοί όμιλοι έχουν αυτοματοποιήσει τη διαδικασία της αποταμίευσης μέσω προγραμμάτων που αξιοποιούν τα ρέστα από τις αγορές των πελατών τους.

Εν προκειμένω, υπάρχει σύνδεση με τη χρεωστική κάρτα του αποταμιευτή.

Κάθε φορά που κάνει μία συναλλαγή, γίνεται στρογγυλοποίηση στο επόμενο ευρώ ή 5ευρω και η διαφορά αποταμιεύεται αυτόματα.

Ανάλογα με την τράπεζα τοποθετείται είτε σε ένα απλό καταθετικό λογαριασμό με προνομιακό επιτόκιο σε σχέση τα υπόλοιπα προϊόντα πρώτης ζήτησης ή απευθείας σε αμοιβαία κεφάλαια.

Μέσω των συγκεκριμένων λύσεων η διαδικασία αυτοματοποιείται, ενώ τα ποσά που συγκεντρώνονται είναι κατά βάση μικρά και δεν επηρεάζουν την καθημερινότητα των καταναλωτών.

Σε βάθος χρόνος ωστόσο, επιτυγχάνεται ο στόχος της αποταμίευσης.

Τακτική επένδυση

Άλλες λύσεις δεσμεύουν τον αποταμιευτή με συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα ή τρίμηνο, εξάμηνο ή ακόμη και χρόνο, το οποίο μπορεί να ξεκινά από τα 20 ευρώ.

Τα χρήματα τοποθετούνται κατά βάση σε αμοιβαία κεφάλαια, βάση του επενδυτικού προφίλ του πελάτη.

Τα προϊόντα αυτά μπορεί να συνδυάζονται με προνομιακούς λογαριασμούς πρώτης ζήτησης με υψηλές αποδόσεις.

Ελεύθερη αποταμίευση

Διαθέσιμα είναι και προγράμματα που δίνουν πρόσβαση στην επαγγελματική διαχείριση, χωρίς καμία δέσμευση.

Δηλαδή ο πελάτης αφού τοποθετήσει τα πρώτα του χρήματα για να ενεργοποιήσει το προϊόν, μπορεί στη συνέχεια να επενδύσει επιπλέον ποσά, βάση ελάχιστων ορίων, όποτε μπορεί.

Σε αυτή τη λογική λειτουργούν τα έτοιμα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που προσφέρουν οι τράπεζες.

Η διαφορά τους σε σχέση με τα κλασικά αμοιβαία κεφάλαια είναι πως βρίσκονται σε μεγαλύτερη και συνεχή παρακολούθηση από τους διαχειριστές τους, ώστε να προσαρμόζονται στις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές, χωρίς να διαταραχθεί η σχέση ρίσκου – απόδοσης που έχει επιλεγεί.

Με τον τρόπο αυτό, οι επενδυτές εξασφαλίζουν ότι πάντοτε το χαρτοφυλάκιό τους θα ακολουθεί τη στρατηγική που έχει συμφωνηθεί, όπως συμβαίνει και με τους πελάτες του private banking.

Επιπλέον, αν θέλουν να την αλλάξουν, αυτό γίνεται εύκολα, με την επιλογή άλλου χαρτοφυλακίου.

Το επενδυτικό προφίλ

Μέσα από τις παραπάνω λύσεις οι αποταμιευτές αποκτούν πρόσβαση στην επαγγελματική διαχείριση.

Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική επιλογή της λύσης που ταιριάζει στον καθένα, προηγείται ανάλυση του προφίλ του, ώστε να βρεθεί η επένδυση με την κατάλληλη ανοχή στον κίνδυνο και την προσδοκία για κέρδος.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν την ανάλυση των στόχων κάθε πελάτη ξεχωριστά και στη βάση αυτής προτείνονται οι ενδεδειγμένες λύσεις.

Πηγή: ot.gr