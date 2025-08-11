Έτος-σταθμός για την τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών, ως προς τους ιδιώτες πελάτες τους, αναδεικνύεται το 2025, καθώς με σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, τέθηκαν, κατά τη διάρκειά του, σε εφαρμογή σημαντικές αλλαγές. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αφορούν την εκτέλεση των πιο δημοφιλών συναλλαγών, μέσω εναλλακτικών καναλιών και οι οποίες ελαφρύνουν σημαντικά ή μηδενίζουν τις προμήθειες.

Η επίδραση των εν λόγω μέτρων είναι ήδη εμφανής στα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι τράπεζες για το πρώτο εξάμηνο του 2025, τις προηγούμενες ημέρες. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των σχετικών μεγεθών, καταγράφηκε κάμψη σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο στα έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες, σχετικές με το καθημερινό banking στη λιανική τραπεζική. Αυτές οι απώλειες συνιστούν κέρδη για τους συναλλασσόμενους.

Όλες οι αλλαγές

Αναλυτικότερα, τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι, δεν επιβαρύνονται καθόλου ή πληρώνουν λιγότερα στις ακόλουθες συναλλαγές:

1. Εμβάσματα: Από τις 20 Ιανουαρίου 2025, έχει τεθεί ανώτατο όριο στις χρεώσεις που επιβάλλουν οι τράπεζες στα εμβάσματα. Ο λόγος γίνεται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών διαφορετικών πιστωτικών ιδρυμάτων εντός Ελλάδας. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, για την εκτέλεση συναλλαγών της κατηγορίας έως 5.000 ευρώ, ο αποστολέας χρεωνόταν με 1 έως 1,4 ευρώ, ανάλογα με την τράπεζά του και ο παραλήπτης με 3-4 ευρώ. Αν ο πρώτος επιθυμούσε να αναλάβει το συνολικό κόστος της μεταφοράς, δίνοντας τη σχετική εντολή στην τράπεζά του, η προμήθεια διαμορφωνόταν μεταξύ 2,2 και 3,5 ευρώ. Τα παραπάνω πλέον δεν ισχύουν. Συγκεκριμένα, για μεταφορές μέχρι το ημερήσιο όριο των 5.000 ευρώ, η προμήθεια δεν μπορεί να ξεπερνά τα:

0,5 ευρώ στα εξερχόμενα εμβάσματα.

0,5 ευρώ στα εισερχόμενα εμβάσματα.

Με αυτά τα δεδομένα, το κόστος ανά συναλλαγή, που δεν ξεπερνά τις 5.000 ευρώ, έχει πέσει στο 1 ευρώ. Αυτή η χρέωση εφαρμόζεται μέχρι να συμπληρωθεί το 24ωρο πλαφόν των 5.000 ευρώ. Έτσι, μπορεί κάποιος να μεταφέρει π.χ. 5 φορές από 1.000 ευρώ σε λογαριασμό άλλης τράπεζας, μέσα σε μία ημέρα και να πληρώσει συνολικά, μαζί με τον παραλήπτη, 5 ευρώ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών δεν άλλαξε. Επιπλέον, όποιο και αν είναι το ποσό της μεταφοράς, βάσει κοινοτικής οδηγίας, οι τράπεζες δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν έξτρα προμήθεια για instant συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες τους επιλέγουν, εφόσον το επιθυμούν, την άμεση εκτέλεση με τη χρέωση του απλού εμβάσματος.

2. Μεταφορές μέσω IRIS: Πρόκειται για υπηρεσία της ΔΙΑΣ, που παρέχεται στους πελάτες των ελληνικών τραπεζών και επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων, χωρίς καμία προμήθεια, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγές μπορούν να εκτελεστούν μεταξύ συνδρομητών της υπηρεσίας, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή για ελεύθερους επαγγελματίες, μέσω του m-banking. Αυτό μάλιστα γίνεται χωρίς τη χρήση ΙΒΑΝ, αλλά με το κινητό τηλέφωνο ή τον ΑΦΜ του παραλήπτη.

Μέχρι και τον περασμένο Ιούλιο, ίσχυε ημερήσιο πλαφόν στα 500 ευρώ αθροιστικά και για τους δύο τύπους μεταφορών (μεταξύ φίλων, πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες). Έκτοτε, ισχύουν δύο ξεχωριστά όρια. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να μεταφέρει έως 500 ευρώ ανά 24ωρο σε ιδιώτες και έως 500 ευρώ σε επιτηδευματίες. Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας των χρημάτων δε χρεώνεται καμία προμήθεια. Από εκεί και πέρα, ως προς τον παραλήπτη, ισχύουν τα εξής:

Αν είναι ιδιώτης, δηλαδή το IRIS χρησιμοποιείται για προσωπική χρήση, δεν υπάρχει χρέωση.

Αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, υπάρχει μία μικρή επιβάρυνση, ανάλογα με την τράπεζά του, που σε κάθε περίπτωση είναι χαμηλότερη της προμήθειας εκκαθάρισης συναλλαγών μέσω POS.

Από τις αρχές του 2026, τα παραπάνω όρια θα διπλασιαστούν. Δηλαδή, το ημερήσιο όριο αυξάνεται συνολικά στις 2.000 ευρώ (1.000 + 1.000 ευρώ). Ωστόσο, ως προς τις μεταφορές μεταξύ ιδιωτών, τίθεται μηνιαίο πλαφόν στις 5.000 ευρώ ανά χρήστη της υπηρεσίας. Από την άλλη, για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες δεν υπάρχει αντίστοιχος περιορισμός.

3. Πληρωμές λογαριασμών: Από τις 20 Ιανουαρίου δεν επιβάλλονται προμήθειες για εξόφληση μέσω e-banking, m-banking ή με πάγια εντολή λογαριασμών που αφορούν:

Εταιρείες κοινής ωφελείας.

Δημόσιους οργανισμούς.

ΕΦΚΑ.

Ασφαλιστικές εταιρείες.

Χρέωση υπάρχει μόνο αν η πληρωμή γίνει με χρήση ΑΤΜ, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας.

4. Φορτίσεις προπληρωμένων καρτών: Οι τράπεζες δεν μπορούν να χρεώνουν τις φορτίσεις προπληρωμένων καρτών μέχρι του ποσού των 100 ευρώ ημερησίως. Πάνω από αυτό το όριο, εφαρμόζουν όποια τιμολογιακή πολιτική επιθυμούν. Εν προκειμένω, η προμήθεια διαμορφώνεται σε 1% επί της αξίας της φόρτισης, με ελάχιστο το 1 ευρώ.

5. Αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ: Μέχρι και σήμερα, η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ διαφορετικής τράπεζας από αυτή στην οποία τηρείται ένας λογαριασμός κοστίζει. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται δύο τύποι προμηθειών:

α) Το Τέλος Απευθείας Χρέωσης (Direct Access Fee – DAF), που επιβάλλεται από την τράπεζα που λειτουργεί το ΑΤΜ. Αυτό διαμορφώνεται σε 1,8 ευρώ στα ΑΤΜ των Alpha Bank και Eurobank, στα 1,9 ευρώ στης Εθνικής Τράπεζας, στα 2 ευρώ στης Πειραιώς και στο 1,5 ευρώ στης Attica Bank.

β) Την προμήθεια που επιβάλλει η τράπεζα της οποίας η κάρτα χρησιμοποιείται. Αυτή διαμορφώνεται σε 0,75 ευρώ για τους πελάτες Alpha Bank, Eurobank και Εθνικής Τράπεζας και σε 0,50 ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς και της Attica Bank. Άρα, η συνολική χρέωση για κάποιον που πραγματοποιεί μέσω ΔΙΑΣ ανάληψη μετρητών, κυμαίνεται, ανάλογα με την τράπεζά του και το ΑΤΜ που θα χρησιμοποιήσει, μεταξύ 2,30 και 2,75 ευρώ.

Από τις παραπάνω χρεώσεις εξαιρούνται συγκεκριμένες περιοχές που έχει ορίσει η κάθε τράπεζα, λόγω της μη παρουσίας της εκεί, αλλά και σε όλες τις δημοτικές ενότητες, βάσει νόμου από τις 20 Ιανουαρίου 2025, στις οποίες λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ. Αρκεί το τελευταίο να ανήκει σε τράπεζα και όχι σε ανεξάρτητο πάροχο. Επιπλέον, με την ίδια παρέμβαση μηδενίστηκε η χρέωση για ερώτηση υπολοίπου. Από σήμερα ωστόσο (11 Αυγούστου) το καθεστώς των αναλήψεων αλλάζει ριζικά. Συγκεκριμένα, θα ισχύουν τα εξής:

Οι κάτοχοι καρτών ελληνικών τραπεζών δεν χρεώνονται πουθενά, ανεξάρτητα από το ΑΤΜ του πιστωτικού ιδρύματος που θα επιλέξουν.

Αν η ανάληψη γίνει σε ΑΤΜ τρίτου παρόχου, π.χ. Euronet, τίθεται πλαφόν 1,5 ευρώ στη συνολική τους χρέωση. Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών της Πειραιώς που δεν θα πληρώνουν προμήθεια στα ΑΤΜ της Cashflex λόγω της συμμετοχής της τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας.

Αν όμως ένα ΑΤΜ τρίτου παρόχου είναι το μοναδικό εντός της δημοτικής ενότητας που βρίσκεται, ισχύει και πάλι μηδενική χρέωση για τους κατόχους καρτών ελληνικών τραπεζών.

Συνδρομητικά πακέτα δωρεάν συναλλαγών

Ορισμένοι συστημικοί όμιλοι έχουν δημιουργήσει συνδρομητικά πακέτα, τα οποία έναντι ενός σταθερού ποσού κάθε μήνα, εξασφαλίζουν δωρεάν συναλλαγές ή άλλες παροχές. Οι τράπεζες που τα διαθέτουν, αναγκάστηκαν το προηγούμενο διάστημα να τα αναδιαρθρώσουν, καθώς κάποιες από τις συναλλαγές που περιλαμβάνονταν σε αυτά, από τις 20 Ιανουαρίου, μπορούν να εκτελεστούν ούτως ή άλλως, χωρίς προμήθεια. Επιπλέον, τα εμπλούτισαν, προκειμένω να γίνουν πιο ελκυστικά.

Για να αντιληφθεί κάποιος εάν τον συμφέρει η επιλογή μίας τέτοιας λύσης, θα πρέπει να πραγματοποιεί έναν συγκεκριμένο αριθμό συναλλαγών κάθε μήνα. Άρα, καλείται να καταγράψει ποιες είναι αυτές και πόσο του κοστίζουν, ώστε να συγκρίνει το άθροισμα των προμηθειών που πληρώνει με τη μηνιαία συνδρομή των διαθέσιμων πακέτων. Καλό θα ήταν αυτή η σύγκριση να γίνει σε 12μηνη βάση, ώστε να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Οι τράπεζες που προσφέρουν συνδρομητικά πακέτα αυτής της μορφής είναι οι εξής:

Alpha Bank: Διαθέτει το πακέτο συναλλαγών myAlpha Benefit. Η μηνιαία συνδρομή στην πιο απλή του έκδοση, από την οποία απαλλάσσονται όσοι έχουν λογαριασμό μισθοδοσίας ή σύνταξης, διατηρούν στην τράπεζα 10.000 ευρώ ή ανήκουν στην κατηγορία Personal Banking, ανέρχεται σε 0,8 ευρώ. Οι παροχές είναι οι εξής: 1 μεταφορά από άλλη τράπεζα έως 5.000 ευρώ, 1 μεταφορά σε άλλη τράπεζα έως 5.000 ευρώ, 1 πληρωμή πιστωτικής κάρτας άλλης τράπεζας και απεριόριστες πληρωμές λογαριασμών, πέραν όσων ορίζει ο νόμος, online ή μέσω πάγια εντολής, δωρεάν ανανέωση χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών.

Οι πιο ακριβές εκδόσεις, με μηνιαία συνδρομή 3 ή 5 ευρώ, προσφέρουν περισσότερες δωρεάν συναλλαγές, αλλά και μηδενισμό της ετήσιας συνδρομής σε συγκεκριμένες πιστωτικές κάρτες.

Eurobank: Για να διατηρεί κάποιος λογαριασμό πληρωμών στην τράπεζα, θα πρέπει να ενταχθεί στην πιο απλή έκδοση της υπηρεσίας My Advantage Banking, η οποία διατίθενται με μηνιαία συνδρομή 0,6 ευρώ. Μέσω αυτής εξασφαλίζει δωρεάν έκδοση και 5ετή ανανέωση χρεωστικής κάρτας ή ανανέωσή της σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής, έκδοση και φόρτιση προπληρωμένης κάρτας, μπλοκ επιταγών και απεριόριστες πληρωμές λογαριασμών μέσω πάγιας εντολής, πέραν όσων ορίζει η νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι η συνδρομή μηδενίζεται για όσους λαμβάνουν τον μισθό ή τη σύνταξή τους μέσω της Eurobank, διατηρούν στην τράπεζα 10.000 ευρώ ή ανήκουν στην κατηγορία Personal Banking.

Η Eurobank προσφέρει και πακέτα με πλουσιότερες παροχές με συνδρομή από 2 έως 10 ευρώ τον μήνα. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται δωρεάν πληρωμές λογαριασμών και εμβάσματα, ο αριθμός των οποίων κάθε μήνα εξαρτάται από το πρόγραμμα που θα επιλεγεί.

Εθνική Τράπεζα: Προσφέρει τον Λογαριασμό Προνομίων, με μηνιαία συνδρομή 0,8 ευρώ. Μέσω αυτού, οι πελάτες της εξασφαλίζουν κάθε μήνα έως 50 δωρεάν εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα έως 5.000 ευρώ, έως 50 πληρωμές πιστωτικής κάρτας άλλης τράπεζας, πληρωμές λογαριασμών απεριόριστες και μέσω του δικτύου των ΑΤΜ της, φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού, έκτακτα αντίγραφα κίνησης και πάσης φύσεως βεβαιώσεις/πληροφορίες μέσω οποιουδήποτε καναλιού.