Ισχυρό μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της σύγκλισης στον χώρο της Κεντροαριστεράς στέλνουν οι ψηφοφόροι του ΠαΣοΚ, σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό του DNews.gr, την ώρα που οι πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο εντείνονται, αλλά χωρίς ακόμη σαφές σημείο συνάντησης.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 1.000 ψηφοφόροι του ΠαΣοΚ, αποτυπώνει μια βάση που επιθυμεί να δει το κόμμα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς, εκφράζοντας ταυτόχρονα έντονη καχυποψία απέναντι σε ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία.

Το πλειοψηφικό αίτημα

Σχεδόν επτά στους δέκα ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ (68,9%) θεωρούν ότι η έναρξη διαλόγου μεταξύ των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς θα αποτελούσε θετική εξέλιξη για την πολιτική ζωή της χώρας και θα μπορούσε να καταστήσει τον χώρο υπολογίσιμο αντίπαλο της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 28,6%.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 70,3% κρίνει ρεαλιστικό να γίνουν συγκεκριμένα βήματα σύγκλισης και ανασύνθεσης στο επόμενο διάστημα, ποσοστό αισθητά αυξημένο σε σχέση με παλαιότερες μετρήσεις, όπου η επιθυμία για σύγκλιση δεν συνοδευόταν από την πεποίθηση ότι μπορεί να υλοποιηθεί.

Η εικόνα αυτή έρχεται να «κουμπώσει» με τις χαμηλόφωνες αλλά διαρκείς ζυμώσεις στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, όπου ΠαΣοΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα κινούνται σε παράλληλες τροχιές, με ανοιχτούς διαύλους αλλά χωρίς ακόμη κοινό σχέδιο ή αποδοχή ηγεμονίας από κανέναν.

Το συνέδριο και η προσδοκία επανεκκίνησης

Σημαντικό ποσοστό (60,6%) πιστεύει ότι το επικείμενο συνέδριο του ΠαΣοΚ μπορεί να αποτελέσει μια νέα αφετηρία για πιο δυναμική παρουσία του κόμματος και για ενίσχυση των ποσοστών του. Ωστόσο, το 35,4% παραμένει επιφυλακτικό, στοιχείο που δείχνει ότι η κομματική βάση αναμένει συγκεκριμένες αποφάσεις και όχι απλώς διακηρύξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να επαναφέρει με ένταση τη συζήτηση για «συνέδριο διεύρυνσης», απευθύνοντας κάλεσμα σε όλες τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις. Μια στρατηγική που, όπως δείχνουν τα ευρήματα, βρίσκει πρόσφορο έδαφος στη βάση, αλλά συνοδεύεται από σαφείς όρους και επιφυλάξεις.

Συνεδριακή απόφαση για μη συνεργασία με τη ΝΔ

Παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις της ηγεσίας, σχεδόν τρεις στους δέκα ψηφοφόρους του ΠαΣοΚ (29,7%) θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον αυτή δεν καταφέρει να εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

Η πλειοψηφία (66,7%) απορρίπτει αυτό το σενάριο, ωστόσο η ίδια η ύπαρξη μιας τέτοιας ανησυχίας λειτουργεί διαβρωτικά.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 60,3% συμφωνεί με την πρόταση να υπάρξει ρητή απόφαση του Συνεδρίου του κόμματος που θα αποκλείει κάθε κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ, καταδεικνύοντας τη σημασία που έχει το ζήτημα αυτό για τη βάση.

Συγκλίσεις υπό όρους και εσωτερικοί αστερίσκοι

Η συζήτηση για διεύρυνση και συνεργασίες, πάντως, μόνο απλή δεν είναι. Στελέχη του ΠαΣοΚ εμφανίζονται πρόθυμα να ανοίξουν γέφυρες χωρίς «face control», ενώ άλλοι θέτουν σαφείς ιδεολογικούς και πολιτικούς όρους για όσους προέρχονται από άλλους χώρους. Το ενδεχόμενο συνεργασίας με στελέχη της Νέας Αριστεράς, όπως ο Αλέξης Χαρίτσης, ή ευρύτερες κινήσεις γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, προκαλεί συζητήσεις, αλλά και φόβους για κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις.

Το τοπίο παραμένει ρευστό. Οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι ανοιχτοί, οι ζυμώσεις έντονες, αλλά οι αποφάσεις δύσκολες. Όπως δείχνει η έρευνα, η βάση του ΠαΣοΚ ζητά καθαρό στίγμα: διάλογο και σύγκλιση στην Κεντροαριστερά, αλλά με σαφείς κόκκινες γραμμές και χωρίς θολά μηνύματα που θα μπορούσαν να αναπαράγουν σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ.

Την ίδια στιγμή, στο φόντο αυτής της αυξημένης αποδοχής της ιδέας της σύγκλισης στην Κεντροαριστερά, καταγράφεται και κινητικότητα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο του, συγκροτείται ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση κειμένου θέσεων, με στόχο μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας.