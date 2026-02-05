Να πετάξει την μπάλα μπροστά και να βγάλει το ΠαΣοΚ από την εσωστρέφεια του τελευταίου διαστήματος επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του κόμματος γνωρίζει πως η εικόνα των διαφορετικών απόψεων μεταξύ των κορυφαίων στελεχών δεν κάνει καλό στη δημόσια παρουσία του ΠαΣοΚ και είναι έτοιμος να υλοποιήσει «μια στρατηγική εξωστρέφειας και παραγωγικού πολιτικού έργου».

Πώς θα γίνει αυτό; «Με αγώνα, ενότητα, σοβαρότητα και αξιοπιστία», απαντά ο ίδιος.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται τη Δευτέρα η ανακοίνωση για τη στελέχωση της «Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης», όπως θα είναι τελικά η πλήρης ονομασία της αρχικής «Επιτροπής Διεύρυνσης». Επικεφαλής της έχει οριστεί ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ για τη δημιουργία της υπήρξε ομόφωνο ψήφισμα στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ.

Ποιοι θα συμμετέχουν;

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ θα ηγείται αρχικά ενός οργάνου στο οποίο θα συμμετέχουν περίπου 30 στελέχη της Κεντροαριστεράς, με τα περισσότερα ονόματα να έχουν ήδη συμφωνηθεί. Στο νέο αυτό όργανο θα μετέχουν, μεταξύ άλλων, πολιτικά στελέχη που στο παρελθόν κατείχαν θέσεις ευθύνης και δεν ανήκαν στο ΠαΣοΚ, αλλά δραστηριοποιήθηκαν σε όμορους πολιτικούς χώρους και πλέον επιθυμούν να γίνουν κοινωνοί του ανοίγματος που επιχειρεί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, θα συμμετέχουν και στελέχη που έχουν προσφέρει στην παράταξη, είναι παροπλισμένα το τελευταίο διάστημα και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ξανά. Θα πρέπει, επίσης, να θεωρείται δεδομένο ότι στην επιτροπή δεν θα μετέχουν εν ενεργεία βουλευτές.

Τι θα ακολουθήσει;

Σε δεύτερο χρόνο θα συγκροτηθεί και μια πανελλαδική δομή, με πυρήνες σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίοι θα συλλειτουργούν με το κεντρικό όργανο. Σκοπός της κίνησης αυτής είναι να επιτευχθεί η αμφίπλευρη διεύρυνση —από τη βάση έως την κορυφή της κομματικής πυραμίδας— και να υπάρξει εισροή νέων στελεχών, αλλά και διαρκής επαφή με κινήσεις πολιτών.

Με αυτόν τον τρόπο θα διαπιστωθεί αν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας συγκλίσεων σε αυτοδιοικητικό, συνδικαλιστικό και γενικότερα κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, κάτι που, αν συμβεί, θα διευρύνει την κοινωνική βάση του ΠαΣοΚ.

Τι λέει ο Κώστας Σκανδαλίδης

Στη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε αυτή την προσπάθεια διεύρυνσης, η οποία, όπως τονίζουν, είναι στο «DNA του ΠαΣοΚ». Ο Κώστας Σκανδαλίδης, που θεωρείται από πολλούς το πρόσωπο-κλειδί της επιτροπής, έχει τονίσει επανειλημμένα ότι το ΠαΣοΚ, από την ίδρυσή του, έχει πορευθεί με διευρύνσεις που του έδωσαν δύναμη.

Δηλωτικό στοιχείο της διάθεσής του να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις και να πετύχει η νέα αυτή προσπάθεια αποτελεί και η τοποθέτησή του στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ. Στις 20 Ιανουαρίου, ο πρώην γραμματέας και υπουργός τόνισε ενώπιον όλων των στελεχών ότι «το 1974 ο Γιώργος Μαύρος έλεγε “κάθε ψήφος στον Ανδρέα είναι σφαίρα στην καρδιά της Ελλάδας” και το 1981 ήταν επικεφαλής του Επικρατείας», φωτογραφίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η επιτροπή που ηγείται είναι έτοιμη για κινήσεις που θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα: την «αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση».

Πολλοί θυμούνται, επίσης, και τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος το 2004 είχε τοποθετήσει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας —και μάλιστα σε εκλόγιμη θέση— τη Μαρία Δαμανάκη και τον Μίμη Ανδρουλάκη από την Αριστερά, καθώς και τους Στέφανο Μάνο και Ανδρέα Ανδριανόπουλο από τον φιλελεύθερο χώρο, σε μια αντίστοιχη προσπάθεια διεύρυνσης.

«Η σχέση με το Βρώμικο ’89»

Το πλήρες όνομα της επιτροπής φαίνεται πως δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Η προσθήκη του όρου «συμπαράταξη» έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη δύο φορές στο παρελθόν, σε περιόδους κατά τις οποίες το ΠαΣοΚ βρισκόταν σε συστολή.

Αρχικά παραπέμπει στη «Δημοκρατική Συμπαράταξη», το πολιτικό μέτωπο που δημιούργησε ο Ανδρέας Παπανδρέου στις αρχές Οκτωβρίου του 1989, σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο πολιτικό κλίμα. Την περίοδο κατά την οποία το ΠαΣοΚ δεχόταν αμφίπλευρη πίεση και έκανε λόγο για το «Βρώμικο ’89», η «Δημοκρατική Συμπαράταξη» λειτούργησε ως όχημα για τη δημιουργία ενιαίου πόλου, με στόχο την κοινή κάθοδο στις εκλογές του Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς.

Το μέτωπο αυτό συγκροτήθηκε με τη συμμετοχή των Μανόλη Γλέζου, Γεράσιμου Αρσένη, Γιώργου Μαγκάκη, Μάριου Νικολινάκου, Ιωάννη Μπούτου, Κώστα Λαλιώτη, Άκη Τσοχατζόπουλου, Ιωάννη Χαραλαμπόπουλου, Απόστολου Κακλαμάνη και Αντώνη Λιβάνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τότε σχήμα προστέθηκε και ο Αντώνης Μπριλάκης, προερχόμενος από τον Συνασπισμό, ο οποίος είχε διαφοροποιηθεί από την απόφαση της ηγεσίας για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Η παρακαταθήκη της Φώφης

Η δεύτερη φορά που χρησιμοποιήθηκε ο όρος «συμπαράταξη» φέρει τη σφραγίδα της Φώφης Γεννηματά. Το 2015, η αείμνηστη πρόεδρος του ΠαΣοΚ δημιούργησε, με δικές της πρωτοβουλίες, έναν ευρύτερο πολιτικό συνασπισμό στην Κεντροαριστερά, με τη συμμετοχή του ΠαΣοΚ, της ΔΗΜ.ΑΡ. και των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία, με στόχο τη συμμετοχή στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου ως «ΠαΣοΚ – Δημοκρατική Συμπαράταξη».

Αργότερα, στον σχηματισμό αυτό εντάχθηκαν το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου, καθώς και η Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης.