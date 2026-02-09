Η στρατηγική της διεύρυνσης αποτελεί κεντρικό άξονα για το ΠαΣοΚ, στην προσπάθειά του να αποκτήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο, και σήμερα γίνεται η αρχή. Στις 11:30, ο Κώστας Σκανδαλίδης θα καθίσει στο τραπέζι που έχει στηθεί στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη και θα ανακοινώσει τα μέλη της «επιτροπής διεύρυνσης και συμπαράταξης», της οποίας ηγείται. Δίπλα του θα είναι ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκάλας, που έχει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια προσέλκυσης στελεχών, που προέρχονται από κόμματα στα αριστερά του ΠαΣοΚ, αλλά και ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης, που είναι γραμματέας της ΚΟΕΣ.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να διευρύνει τη βάση της και να απευθυνθεί σε ακροατήρια, πέρα από τα εκλογικά της όρια. Γι’ αυτό και επενδύει με το άνοιγμα αυτό σε κοινωνικές ομάδες που απομακρύνθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από το ΠαΣοΚ, αλλά και σε στελέχη με πολιτική εμπειρία και κοινωνική αναφορά. Στόχος είναι η ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς με όρους αξιοπιστίας και προγραμματικής σαφήνειας, ώστε το ΠαΣοΚ, που είναι κοινοβουλευτικά ο κυρίαρχος αντιπολιτευτικός πόλος, να εμφανιστεί και να παρουσιαστεί και στην κοινωνία, ως το κόμμα με τη μόνη εναλλακτική και ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.

Τα ονόματα στη «λίστα Σκανδαλίδη»

Η «λίστα Σκανδαλίδη», που θα ανακοινωθεί σήμερα, θα περιλαμβάνει περισσότερα από 30 ονόματα και σε αυτή δε θα υπάρχουν εν ενεργεία βουλευτές. Θα συμμετέχουν όμως πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές, στελέχη που στο παρελθόν ήταν σε κορυφαίες κομματικές θέσεις και επιστρέφουν στο ΠαΣοΚ.

Ο Γιάννης Πανούσης, που ήταν Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, τον Ιανουαρίου του 2015, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι από τα ονόματα που θα στελεχώσουν την επιτροπή διεύρυνσης. Ο ακαδημαϊκός και εγκληματολόγος Γιάννης Πανούσης ήταν στο ΠαΣοΚ από το 1978, ενώ το 2012 εντάχθηκε στη Δημοκρατική Αριστερά και αργότερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλη του την πολιτική πορεία κινείτο μεταξύ ΠαΣοΚ και Συνασπισμού, γι’ αυτό και διατηρεί δίαυλους επικοινωνίας με τη Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρείται ως ένας μετριοπαθής πολιτικός της ευρύτερης κεντροαριστεράς, που όμως δε διστάζει να διαφωνήσει, όπως έγινε πολλές φορές κατά την υπουργική του θητεία, καθώς συγκρούστηκε με τους βουλευτές Βαγγέλη Διαμαντόπουλο και Ραχήλ Μακρή, αλλά και με τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμη ένας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μάρκος Μπολάρης, με πιο έντονο όμως πασοκικό παρελθόν, αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα από τον Κώστα Σκανδαλίδη. Ο σερραίος νομικός έχει εκλεγεί πέντε φορές βουλευτής με το ΠαΣοΚ και ήταν μέλος και των κυβερνήσεων του Γιώργου Παπανδρέου. Διαγράφηκε από την ΚΟ του ΠαΣοΚ, τον Νοέμβριο του 2012, όταν αρνήθηκε να ψηφίσει μέτρα του μνημονίου. Τον Σεπτέμβριο του 2015, εκλέχθηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας τον διόρισε αρχικά υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και στη συνέχεια υφυπουργό Εξωτερικών.

Ένα όνομα που ακούγεται τις τελευταίες ώρες έντονα, είναι αυτό του Δημήτρη Σεβαστάκη. Ο ακαδημαϊκός και πρώην βουλευτής Σάμου αποχώρησε από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιούλιο του 2019, καθώς δε συμμετείχε σε εκείνες τις εκλογές, με αποτέλεσμα να περάσει η μονοεδρική στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Έκτοτε, πολλοί τον αναζήτησαν, όμως εκείνος επέλεξε να απέχει και δε μετείχε σε καμία προσπάθεια ανασύστασης και ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς.

Άλλο ένα όνομα που αναμένεται να ακουστεί σήμερα, είναι αυτό του Νίκου Μαδεμλή, που ήταν στο παρελθόν και γραμματέας της Νεολαίας ΠαΣοΚ. Το 2019, ο Νίκος Μαδεμλής μετείχε στην προσπάθεια που είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας για να διευρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να εμβολίσει με αυτό τον τρόπο το κέντρο. Συγκεκριμένα, ο πρώην γραμματέας της Νεολαίας ΠαΣοΚ συμμετείχε στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης, ενώ αποχώρησε από την Κουμουνδούρου τον Ιούνιο του 2025 και λίγο πριν ξεκινήσει το συνέδριο του κόμματος.

Την ίδια περίοδο, αποχώρησε και η Ζωή Καρκουλιά, η οποία ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για ένα «συνέδριο διευθετήσεων, μικρών και προσωπικών στοχεύσεων». Για πολλούς, η Ζωή Καρκούλια θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία στελέχη σε οργανωτικά θέματα στην κεντροαριστερά, καθώς μιλά με κόσμο της αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστές, ανθρώπους που διαχειρίστηκαν εξουσία και θέσεις ευθύνης και γενικά αυτό που πολλοί ονομάζουν «βαθύ ΠαΣοΚ». Άλλωστε, ήταν για χρόνια το δεξί χέρι του αείμνηστου Γιώργου Παναγιωτακόπουλου που ηγείτο της Αριστερής Πρωτοβουλίας, μίας τάσης στο εσωτερικό του ΠαΣοΚ, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη στελέχωση του κόμματος, τις προηγούμενες δεκαετίες. Πολλοί πιστεύουν πως με την ατζέντα της, αλλά και με τις οργανωτικές της ικανότητες, θα βοηθήσει όσο ελάχιστοι στην πορεία προς τις εκλογές.

Ο Γιώργος Παπαμάρκου πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Κοζανίτης και συνδικαλιστής του ΟΤΕ γνωρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη από την εποχή των φοιτητικών τους χρόνων και τη θητεία τους στην ΠΑΣΠ. Οι δύο τους ήταν διαχρονικά σε διαφορετικές εσωκομματικές πτέρυγες, όμως υπήρχε πάντα αμοιβαίος σεβασμός. Ο Γιώργος Παπαμάρκου ήταν φοιτητής στα ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής και η παράταξη του αποτελούσε ένα μικρό γαλατικό χωριό, καθώς ήταν η μόνη σχολή σε όλο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο που, όταν εκείνος ήταν φοιτητής, δεν ήταν στη σφαίρα επιρροής του σημερινού προέδρου του κόμματος. Ο ίδιος διατηρεί άριστες σχέσεις με όλη την ηγετική ομάδα και ας ήταν για δεκαετίες σε διαφορετικά μετερίζια.

Παράλληλα, στην «λίστα Σκανδαλίδη» αναμένεται να είναι ο Λευτέρης Τζιόλας από τα Γρεβενά, που έχει διατελέσει υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ενεργοποιείται ξανά.

Ο Κώστας Καραχάλιος από την κίνηση ΠΡΑΤΤΩ του Νίκου Κοτζιά, που συνεργάστηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Άγης Τάτσης που έχει επιστρέψει από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠαΣοΚ.