Έχοντας ήδη αποκαλύψει ορισμένα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το σύνολο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πρώτου της ηλεκτρικού μοντέλου, η ιταλική φίρμα συμπληρώνει μερικά ακόμα κομμάτια του παζλ δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από το διαφορετικό –σε σχέση με ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα από την Ferrari­– εσωτερικό του, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα ονομάζεται Luce.

‘Όπως αποτυπώνουν οι πρώτες εικόνες, η ηλεκτροκίνηση σημαίνει για τους Ιταλούς και ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για την σχεδίαση αλλά και τα χειριστήρια του εσωτερικού που μένει να αποδειχθεί αν θα αφορά και τα υπόλοιπα, μοντέλα της Ferrari στο μέλλον, με δεδομένο ότι κατά καιρούς έχουν υπάρξει πλήθος σχόλια για την διαβόητη πολυπλοκότητα του χειρισμού τους.

Στο προκείμενο, τη σχεδίαση του εσωτερικού της Luce ανέλαβε η εταιρεία LoveFrom την ίδρυση της οποίας υπογράφουν δύο από τους πλέον αξιοσέβαστους σχεδιαστές του βιομηχανικού design, ο Sir Jony Ive, ιθύνων νους πίσω από την σχεδίαση των πρώτων iPhone και iPod και ο Marc Newson, επίσης πρώην σχεδιαστής στην Apple, επιφορτισμένος με την υλοποίηση ειδικών projects όπως το Apple Watch.

Κάπως έτσι, οι δύο οθόνες με τις καμπύλες γωνίες και τα μίνιμαλ ευκρινή γραφικά, ιδανικό σύνορο ανάμεσα σε αναλογικό και ψηφιακό κόσμο με σαφείς επιρροές από το πλούσιο παρελθόν των Ιταλών, αποπνέουν μια πρωτόγνωρη οικειότητα. Παραδόξως όπως επισημαίνει η Ferrari ο σχεδιασμός του ταμπλό ξεκίνησε από το τιμόνι, η έμπνευση για το οποίο προήλθε από τα εμβληματικά βολάν Nardi που η Ferrari χρησιμοποιούσε τη δεκαετία του ’50 και του ’60. Εκεί οφείλεται το ολοστρόγγυλο σχήμα του με τη λεπτή στεφάνι και το ορατό αλουμίνιο στις τρεις ακτίνες του. Σε αντίθεση με τα συνήθη τιμόνια των μοντέλων Ferrari ενσωματώνει στις ακτίνες του μόνο δύο αναλογικούς διακόπτες και δύο ακόμα ομαδοποιημένα σετ, επίσης φυσικών διακοπτών σε μια σαφώς πιο απλοποιημένη διάταξη σε σχέση με την εικόνα ενός manettino.

Πίσω από το τιμόνι βρίσκεται ο πίνακας οργάνων που επίσης θυμίζει την αναλογικότητα και τις φόρμες των κλασικών οργάνων της Ferrari o όποιος χάρη στις OLED οθόνες με το διπλό γυαλί από το οποίο αποτελείται, εγγυάται την μέγιστη ευκρίνεια και ορατότητα από τον οδηγό δίνοντας παράλληλα μια τρισδιάστατη αίσθηση βάθους ως προς την απεικόνιση. Παράλληλα το μέγεθος του τιμονιού εξασφαλίζει ότι ο πίνακας είναι ορατός ανεξαρτήτως της θέσης του.

Με την ίδια λογική και αισθητική έχει σχεδιαστεί και η κεντρική οθόνη η οποία επιπλέον χάρη στην σφαιρική βάση της μπορεί να στραφεί είτε προς τον οδηγό είτε προς τον συνοδηγό. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται μια βάση για να ακουμπάει το χέρι καθιστώντας ευκολότερο το χειρισμό της εν κινήσει. Στα στοιχεία που ενσωματώνει συγκαταλέγεται και ένας αναλογικός χρονογράφος. Χαμηλότερα υπάρχει αφθονία σε φυσικούς διακόπτες επίσης με μια μεταρετρό αισθητική οι οποίοι υπόσχονται άριστο χειρισμό. Επίσης να σημειωθεί ότι, εκτός από τις γνώριμες καμπύλες των οθονών που θυμίζουν την Apple, σε αυτήν ανήκει και το λογισμικό που τις υποστηρίζει όσο και το γυαλί που της φιλοξενεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία απτικότητας.

Εν είδει υπενθύμισης σε ό,τι αφορά τα πιο κρίσιμα τεχνικά χαρακτηριστικά της Luce, η Ferrari έχει υποσχεθεί ισχύ άνω των 1.000 ίππων και ροπή 11.500 Nm από τέσσερα ηλεκτρικά μοτέρ –ένα για κάθε άξονα. Τα μοτέρ θα ενσωματώνουν τεχνολογία F1, είναι κατά 70% ελαφρύτερα και θα δίνουν τη δυνατότητα απεμπλοκής των δύο για περισσότερη αποδοτικότητα.