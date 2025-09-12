H ιταλική φίρμα αποφάσισε να αναβιώσει ένα βαρύ όνομα από το παρελθόν της για να ονομάσει τον διάδοχο της SF90. Όπως ακριβώς και το συγκεκριμένο μοντέλο, η Testarossa υιοθετεί plug-in υβριδική τεχνολογία, καταλαμβάνοντας στην γκάμα μια θέση πάνω από την αντίστοιχης τεχνολογίας 296 GTB και κάτω από την εξαιρετικά περιορισμένης παραγωγής F80.

Σύμφωνα με τις συστάσεις, το Maranello έχει προχωρήσει σε πλήρη ανασχεδιασμό του συνόλου που εφοδιάζει την Testarossa η οποία, όπως ακριβώς και η προκάτοχός της θα είναι διαθέσιμη τόσο στην coupe έκδοση Berlinetta όσο και στην ανοιχτή Spider και σε τιμή που θα ξεπεράσει αυτονόητα αυτή της SF90, δηλαδή τα 435.000 ευρώ.

Ξεκινώντας από μέσα προς τα έξω η 849 Testarossa όπως είναι η πλήρης ονομασίας της επωφελείται από τον V8 κινητήρα των 4,0 λίτρων της SF90 οι αλλαγές στον οποίο έχουν αυξήσει την ισχύ σε 830 ίππους. Για την ακρίβεια οι μηχανικοί του Maranello έχουν ανασχεδιάσει το μπλοκ του κινητήρα, το σύστημα εισαγωγής, τις κυλινδροκεφαλές αλλά και το σύστημα διπλής υπερτροφοδότησης που προέρχεται από την F80. Στις μεταβολές συνυπολογίστε και το νέο φαρδύτερο σύστημα εξαγωγής το οποίο εγγυάται ήχο αντάξιο της Ferrari σε κάθε οδηγική συνθήκη ενώ νέο είναι και το κιβώτιο που προέρχεται από την SF90 XXX Stradale και υιοθετεί μια νέα λογική κλιμάκωσης. Επίσης να σημειωθεί ότι το όριο στροφών του κινητήρα έχει αυξηθεί πλέον στις 8.200 σ.α.λ.

Τον V8 συνοδεύουν τρία ηλεκτρικά μοτέρ –δύο στον μπροστινό άξονα και έναν στον πίσω– αποδίδοντας συνδυαστικά 220 ίππους. H Ferrari έχει προχωρήσει σε αλλαγές που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της θερμότητας που παράγεται από τους ηλεκτροκινητήρες ενώ βελτιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στο σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση προς όφελος καλύτερης αίσθησης. Το σύνολο συμπληρώνει μια μπαταρία 7,45 kWh η οποία μπορεί να κινήσει με ηλεκτρική ενέργεια την Testarossa για 25 χλμ. αν και προφανώς στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι αυτό το ζητούμενο της plug-in υβριδικής τεχνολογίας.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω συν μερικών ακόμα για τα οποία θα διαβάσετε παρακάτω, συνδυαστική ισχύς 1.050 ίππων η οποία δίνει στην Testarossa τη δυνατότητα να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,3 δευτερόλεπτα ενώ η μέγιστη ταχύτητα ξεπερνά τα 338 χλμ.

Αυτό που δεν έχει αλλάξει σε σχέση με την SF90 είναι το βάρος της το οποίο παραμένει σε 1.570 κιλά, με την κατανομή του να διαμορφώνεται σε 45% μπροστά και 55% πίσω. Η έκδοση Spider είναι κατά 90 κιλά βαρύτερη εξαιτίας της μεταλλικής αναδιπλούμενης οροφής χωρίς ωστόσο να αλλάζει η κατανομή. Αξίζει να συγκρατήσει κανείς ότι η οροφή μπορεί να ανοίξει και να κλείσει σε χρόνο 14 δευτερολέπτων σε ταχύτητες έως 45 χλμ./ώρα.

Στις βελτιώσεις συνυπολογίστε τα μεγαλύτερα δισκόφρενα και δαγκάνες ενώ το σύστημα πέδησης επωφελείται από ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα ψύξης, τα κατά 35% ελαφρύτερα ελατήρια της ανάρτησης, τα νέα ελαστικά καθώς και την υπόσχεση μιας ομαλότερης επιτάχυνσης στο φάσμα της τρίτης σχέσης.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρία προγράμματα οδήγησης (eDrive, Hybrid και Qualify) τα οποία επιλέγονται από το eMannetino στο τιμόνι. Nα σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των δοκιμών της στην πίστα του Fiorano, με ενεργοποιημένο το πρόγραμμα Qualify η Testarossa σημείωσε χρόνο ενός λεπτού και 17 δευτερολέπτων ούσα μόλις κατά δύο δευτερόλεπτα βραδύτερη σε σχέση με την εξελιγμένη για αγωνιστική δράση SF90 XX.

Καθοριστικό ρόλο στις υψηλότερες επιδόσεις διαδραματίζει η αεροδυναμική προσέγγιση η οποία φροντίζει για την παραγωγή κάθετης δύναμης έως και 415 κιλών σε ταχύτητες 250 χλμ./ώρα. Η παραπάνω δύναμη προκύπτει κατά 35% από το σχεδιασμό του κάτω τμήματος του μοντέλου ενώ για ένα μεγάλο μέρος της είναι υπεύθυνη η αεροδυναμική πτέρυγα η οποία δίνει τη δυνατότητα επιλογής δύο θέσεων αναλόγως τις απαιτήσεις. Παράλληλα οι εισαγωγές αέρα για την ψύξη του κινητήρα και των φρένων έχουν αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους κατά 15%.

Σε σχεδιαστικό επίπεδο, η αλήθεια είναι ότι το μόνο που έχει να θυμίζει το αυτοκίνητο από το οποίο πήρε το όνομα του είναι η χάραξη του κάπως τετραγωνισμένου μπροστινού τμήματος. Κατά τα άλλα οι πλευρικές εισαγωγές και τα αναδυόμενα φώτα έμειναν στο παρελθόν. Αναφορά σε αυτό πάντως αποτελούν τα χαρακτηριστικά πτερύγια στο πίσω τμήμα που προέρχονται από την 512 S.

Στα ενδότερα δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με την SF90, με εξαίρεση την επιπλέον οθόνη για τον συνοδηγό που «διαταράσσει» την αίσθηση ενός απολύτως οδηγοκεντρικού σχεδιασμού. Στην κεντρική κονσόλα βρίσκεται μια μικρή οθόνη αφής για τον έλεγχο του κλιματισμού ενώ πίσω από το τιμόνι παίρνει θέση μια ευμεγέθης οθόνη σε ρόλο πίνακα οργάνων και infotainment η οποία είναι συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto.

Aπό την γνώριμη εικόνα δεν λείπουν οι οικείοι διακόπτες συμπεριλαμβανομένου του eMannetino ενώ πλέον, αντί του διακόπτη εκκίνησης αφής τοποθετείται ένας απολύτως αναλογικός. Η Ferrari θα προσφέρει την επιλογή δύο ειδών καθισμάτων, τα απλά και τα αγωνιστικά bucket κατασκευασμένα από ανθρακόνημα.

Φυσικά οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες της θα μπορούν να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα επιπλέον επιλογών μεταξύ των οποίων το πακέτο Asseto Fiorano το οποίο αφαιρεί από το συνολικό βάρος 30 κιλά χάρη στην εκτεταμένη χρήση τιτανίου και ανθρακονήματος αλλά και υιοθετεί μια διαφορετική αεροδυναμική προσέγγιση προς όφελος ακόμα περισσότερης κάθετης δύναμης. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης πιο σκληρά και ακόμα ελαφρύτερα ελατήρια για την ανάρτηση σε συνδυασμό με αναθεωρημένα αμορτισέρ.

Όσοι έχουν τη δυνατότητα να την αποκτήσουν θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικά χρώματα, κόκκινο και λευκό τα οποία στο λεξιλόγιο της Ferrari έχουν τις πλήρους νοήματος ονομασίες Bianco Cervino και Rosso Corsa ενώ προσφέρεται και σε κίτρινο ή ασημί στην περίπτωση της Αsseto Fiorano.