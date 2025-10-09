Η ιταλική φίρμα κηρύσσει την αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο της αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο το οποίο θα βρεθεί ανάμεσά μας ή τέλος πάντων θα αποκαλυφθεί το 2026.

Όπως σημειώνει η Ferrari Elettrica όπως είναι προς το παρόν η κωδική της ονομασία μιας και το πραγματικό όνομά της θα ανακοινωθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, θα αποτελέσει την επιτομή περισσότερων από 10 χρόνων ηλεκτρικής τεχνολογικής εξέλιξης η οποία ξεκίνησε από τις πίστες της F1 το 2009 και έκτοτε έχει προσφέρει ορισμένα εξωπραγματικά supercars με plug-in υβριδική τεχνολογία.

Ακριβώς όπως θα περίμενε κανείς από μια Ferrari, όλα τα βασικά στοιχεία θα εξελιχθούν in-house από το Maranello με την υπόσχεση «επιδόσεων και μοναδικότητας που δεν έχουν όμοιό τους και μόνο η Ferrari μπορεί να προσφέρει».

Καταιγισμός μεγεθών

Στο προκείμενο και ξεκινώντας από τα ενδότερα, η Ferrari Elettrica αναμένεται να αξιοποιήσει ένα κουαρτέτο ηλεκτροκινητήρων το οποίο θα ξεπερνά την απόδοση των 1.000 ίππων μέγεθος το οποίο θα συνδυάζει με την «αρχηγική» ροπή των 11.500 Nm σε «Launch Mode». Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει επίσης στη δημοσιότητα η Ferrari τα παραπάνω μεγέθη θα εξασφαλίζουν στην ηλεκτρική Ferrari τη δυνατότητα να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα ενώ η μέγιστη ταχύτητα θα διαμορφώνεται σε 310 χλμ./ώρα με την παρέμβαση του ηλεκτρονικού περιοριστή ταχύτητας.

Προφανώς τα ηλεκτρικά μοτέρ θα ενσωματώνουν την τεχνογνωσία της Ferrari από την F1, θα είναι υδρόψυκτα και θα αξιοποιούν θερμικά αγώγιμη ρητίνη για την απαγωγή της θερμότητας.

Επίσης τα δύο ηλεκτρικά μοτέρ που θα αναλαμβάνουν την κίνηση του μπροστινού άξονα θα μπορούν να απεμπλακούν από τη διαδικασία προς όφελος της αποδοτικότητας και να επανέλθουν αν το απαιτούν οι συνθήκες πρόσφυσης, σε χρόνο 500 ms. Η Ferrari σημειώνει ότι έχει καταφέρει να μειώσει δραστικά το βάρος των ηλεκτρικών μοτέρ και των κυκλωμάτων που τα συνοδεύουν κατά 70%, ποσοστό ιδιαίτερα σημαντικό με δεδομένο ότι η συνολική κατασκευή αναμένεται να φτάσει τους 2,3 τόννους.

Μέγιστη δυνατή ακρίβεια και ευελιξία

Τα τέσσερα ηλεκτρικά μοτέρ θα ελέγχονται από ένα ιδιαίτερα ακριβές σύστημα διαχείρισης ροπής που θα ελέγχει κάθε μοτέρ ξεχωριστά για περισσότερη ευελιξία αλλά και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, στα οδηγικά χαρακτηριστικά του μοντέλου καθιστώντας το «ελαφρύτερο» ως αίσθηση από ότι υπαγορεύει το παραπάνω μέγεθος του βάρους. Για την ακρίβεια σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ροπής ο οδηγός θα μπορεί να ρυθμίσει μέσω πέντε διαβαθμίσεων και του δεξιού paddle στο τιμόνι τα επιθυμητά επίπεδα ροπής.

Το αυτοκίνητο θα προσφέρει τρία προγράμματα οδήγησης Range, Tour και Performance τα οποία θα καθορίζουν μια σειρά από παραμέτρους, από την απόδοση ισχύος έως το traction control και από το αν η κίνηση θα μεταδίδεται στους δύο πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς.

Νέο ηχητικό τοπίο

Σε ό,τι αφορά την κρίσιμη παράμετρο του ήχου, η Ferrari έχει επιλέξει για το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο να μην μιμηθεί τους ήχους ενός βενζινοκινητήρα αλλά ούτε και να σχεδιάσει ένα τεχνητό ήχο. Η επιλογή της είναι να αξιοποιήσει ενισχυμένους τους πραγματικούς ήχους που παράγονται από τους ηλεκτροκινητήρες τοποθετώντας έναν αισθητήρα επιτάχυνσης στο δίδυμο των πίσω ηλεκτροκινητήρων ο οποίος ανιχνεύσει τις δονήσεις τους οι οποίοι θα φτάνουν ενισχυμένοι στον θάλαμο επιβατών. Για να καταλάβει κανείς τη λογική παραγωγής ήχου στη νέα ηλεκτρική Ferrari, η φίρμα επισημαίνει ότι είναι ανάλογη μιας ηλεκτρικής κιθάρας και του ήχου που παράγεται μέσω ενισχυτή.

Σε νέο πλαίσιο

Περνώντας στα του πλαισίου, στην περίπτωση της Elettrica θα είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο αλουμίνιο, στοιχείο που μειώνει ιδιαίτερα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του αυτοκινήτου (κατά 6,7 τόνους CO2 για κάθε μονάδα).

Η μπαταρία θα τοποθετείται ανάμεσα σε μπροστινό και πίσω άξονα κάτω από το δάπεδο όσο το δυνατόν χαμηλότερα γίνεται προς όφελος του κέντρου βάρους το οποίο όπως σημειώνουν οι Ιταλοί είναι κατά 8,0 εκατοστά χαμηλότερο σε σχέση από μια αντίστοιχη κατασκευή με κινητήρα βενζίνης.

Η ανάρτηση θα αποτελέσει μετεξέλιξη αυτής της Purosangue και της F80 και θα συνδέεται με ένα παράλληλο κύκλωμα 48 Volt το οποίο θα εξασφαλίζει ακόμα περισσότερη ακρίβεια αλλά και θα αποσβένει αποτελεσματικότερα τυχόν κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Το πίσω τμήμα θα επωφεληθεί ενός ξεχωριστού, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ferrari, σωληνωτού υποπλαισίου με ελαστικά συνδετικά στοιχεία, το οποίο θα συμβάλλει στην μείωση θορύβου και κραδασμών χωρίς ωστόσο να υποσκάπτει την οδική συμπεριφορά ή να προσθέτει αχρείαστο βάρος. Στις προδιαγραφές της Elettrica θα συγκαταλέγεται και σύστημα τετραδιεύθυνσης το οποίο θα διαδραματίζει το δικό του ρόλο σε όρους ευελιξίας και δυναμικής είτε σε υψηλές είτε σε χαμηλές ταχύτητες.

Το σύστημα πέδησης θα αποτελείται από carbon κεραμικά δισκόφρενα με διάσταση 390 χιλ. και εξαπίστονες δαγκάνες μπροστά και 372 χιλ. με τετραπίστονες δαγκάνες πίσω ενώ όπως σε όλες τις ηλεκτρικές κατασκευές θα υπάρχει και σύστημα ανάκτησης ενέργειας από την πέδηση το οποίο στην προκειμένη περίπτωση θα μπορεί να προσφέρει ισχύ έως 0.68 G.

Αποδοτική… μοναδικότητα

Την ενέργεια θα παρέχει μια μπαταρία ονομαστικής χωρητικότητας 122 kWh, αποτελούμενη από 15 συστοιχίες ασύμμετρα τοποθετημένες στην κατασκευή, και η οποία «διαφημίζεται» ως η αποδοτικότερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θα συνοδεύεται από το δικό της κύκλωμα ψύξης. Σε όρους αυτονομίας η Elettrica υπόσχεται να ξεπερνά τα 530 χλμ. ενώ η δυνατότητα φόρτισης με ισχύ έως 350 kW θα σημαίνει ότι με την συνδρομή ταχυφορτιστή, θα χρειάζεται μόλις μισή ώρα για μια πλήρη επαναφόρτιση.

Σε ό,τι αφορά την κρίσιμη διάταξη η οποία και τελικά θα καθορίσει κατά κάποιο τρόπο το είδος της Elettrica, αξίζει να γνωρίζει κανείς ότι θα πρόκειται για ένα τετράθυρο και τετραθέσιο αυτοκίνητο το οποίο δεν θα ανήκει στην κατηγορία των supercar καθώς επιθυμία των Ιταλών είναι να απευθυνθούν σε ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, εξασφαλίζοντας σε αυτό τη δυνατότητα καθημερινής χρήσης.

Προς το παρόν εκτός από την τετραθέσια διάταξη δεν υπάρχουν απτά στοιχεία για το εσωτερικό το οποίο όμως τα στελέχη της φίρμας έχουν αποκαλέσει «πραγματικά μοναδικό». Για την ιστορία η σχεδίασή του έχει ανατεθεί στην εταιρεία LoveFrom του πρώην σχεδιαστή της Apple Sir Jony Ive και του γνωστού Marc Newson.

Όσο για το timing με δεδομένο ότι οι εταιρείες που βρίσκονται σε ανάλογη θέση με την Ferrari στην τροφική αλυσίδα κάνουν βήματα πίσω σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση, όπως σημείωσε ο επικεφαλής της φίρμας Benedetto Vigna «θέλουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε τεχνολογία με τον δικό μας μοναδικό τρόπο και προς όφελος των εμπειριών των πελατών μας. Επίσης θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε ένα νέο κοινό που θέλει να αγοράσει Ferrari μόνο εφόσον αυτή είναι ηλεκτρική»