Η μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου αθλητισμού ξεκίνησε. Οι 25οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες άνοιξαν και επίσημα τις πύλες τους στο Μιλάνο, σε μια ημέρα που τα είχε όλα: συγκίνηση, τεχνικές προκλήσεις, αλλά και το πρώτο μεγάλο παρασκήνιο που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα.

Στη σκιά του «Penisgate»

Παρά την εορταστική ατμόσφαιρα, το κλίμα στις πίστες του άλματος με σκι είναι τεταμένο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ (WADA) βρίσκεται ήδη σε επιφυλακή, διερευνώντας καταγγελίες για τη χρήση επεμβατικών μεθόδων (υαλουρονικό οξύ) με στόχο την αεροδυναμική απάτη.

Οι υπερσύγχρονες 3D σαρώσεις στις στολές των αθλητών είναι το «όπλο» της FIS για τη διασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού, καθώς επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και 2 εκατοστά επιπλέον όγκου μπορούν να προσφέρουν έως και 6 μέτρα μεγαλύτερο άλμα.

Η φωτογραφία της ημέρας

Η στιγμή που η Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει στο San Siro. Μια εικόνα που αποτυπώνει την έναρξη μιας νέας εποχής για τους Χειμερινούς Αγώνες, καθώς η Ιταλία υποδέχεται την αθλητική ελίτ του πλανήτη.

Οι στολές δια χειρός Αρμάνι και τα πρώτα προβλήματα

Τι μας άρεσε: Αν μη τι άλλο εντυπωσιακές ήταν οι στολές της ομάδας της Ιταλίας. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν εκείνος που τις επιμελήθηκε προσωπικά πριν το θάνατό του.

Τι δεν μας άρεσε: Το μεγάλο στοίχημα των διοργανωτών είναι η δημιουργία των πιο πράσινων Αγώνων. Για αυτό το λόγο ζητούν από τους φιλάθλους να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μόνο που ήδη υπάρχουν πολλά παράπονα για τη ροή των λεωφορείων από το Μιλάνο προς την Κορτίνα, προκαλώντας ταλαιπωρία σε δημοσιογράφους και θεατές.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες με τη γλώσσα των αριθμών

Πέρα από τα μετάλλια, η τεχνολογία καταγράφει τις ακραίες επιδόσεις του ανθρώπινου σώματος.

Δύναμη G (Αλπικό Σκι): Στην κεντρική στροφή της πίστας Stelvio, οι σκιέρ δέχθηκαν πίεση έως και 3.5 G – δύναμη παρόμοια με αυτή που δέχεται ένας πιλότος μαχητικού αεροσκάφους σε ελιγμό.

Στην κεντρική στροφή της πίστας Stelvio, οι σκιέρ δέχθηκαν πίεση έως και 3.5 G – δύναμη παρόμοια με αυτή που δέχεται ένας πιλότος μαχητικού αεροσκάφους σε ελιγμό. Χρόνος στον αέρα (Άλμα με Σκι): Ο μέσος χρόνος πτήσης των αθλητών σήμερα ήταν 4,8 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, η καρδιακή συχνότητα αγγίζει τους 175 παλμούς ανά λεπτό.

Ο μέσος χρόνος πτήσης των αθλητών σήμερα ήταν 4,8 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, η καρδιακή συχνότητα αγγίζει τους 175 παλμούς ανά λεπτό. Ακρίβεια (Δίαθλο): Η σταθερότητα των σκοπευτών ήταν εντυπωσιακή: η απόκλιση της κάννης κατά τη διάρκεια της εκπνοής δεν ξεπέρασε τα 0,5 χιλιοστά.

Η λέξη της ημέρας

Τα αγωνίσματα και τα αθλήματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είναι άγνωστα στους περισσότερους. Για αυτό μαθαίνουμε τους όρους των Αγώνων για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα όσα βλέπουμε.

Τι είναι το «Telemark»; Πρόκειται για την παραδοσιακή μέθοδο προσγείωσης στο Άλμα με Σκι. Ο αθλητής πρέπει να προσγειωθεί με το ένα πόδι ελαφρώς πιο μπροστά από το άλλο και τα γόνατα λυγισμένα, θυμίζοντας μια βαθιά υπόκλιση. Οι κριτές βαθμολογούν αυστηρά τη σταθερότητα αυτής της κίνησης – μια κακή προσγείωση μπορεί να στερήσει το μετάλλιο, ακόμη κι αν το άλμα ήταν το μακρύτερο όλων.

Οι τελικοί της ημέρα και το Τηλεοπτικό Πρόγραμμα

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου οι Αγώνες μπαίνουν στην «καρδιά» τους με μερικά από τα πιο θεαματικά αγωνίσματα.

Οι Τελικοί της Ημέρας (Ώρες Ελλάδος):

12:30 – Αλπικό Σκι: Ελεύθερη Κατάβαση (Downhill) Ανδρών

Ελεύθερη Κατάβαση (Downhill) Ανδρών 14:30 – Δίαθλο: Μικτή σκυταλοδρομία.

Μικτή σκυταλοδρομία. 16:00 – Speed Skating: 3000m γυναικών.

3000m γυναικών. 19:30 – Άλμα με Σκι: Normal Hill γυναικών.

Τηλεοπτική Κάλυψη