Σε αντίθεση με τα αθλήματα των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, όπως ο στίβος, η κολύμβηση, πολλά από τα αθλήματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων φαίνονται ξένα στους θεατές. Ακόμη και οι ερασιτέχνες αθλητές που ασχολούνται με δραστηριότητες όπως το σκι, το έλκηθρο και το πατινάζ σπάνια το κάνουν στο επίπεδο που απαιτείται στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ωστόσο, οι Χειμερινοί Αγώνες προσφέρουν συναρπαστικό θέαμα. Ακολουθούν πέντε από τα πιο συναρπαστικά αγωνίσματα που θα διεξαχθούν στο Μιλάνο-Κορτίνα.

Luge και Skeleton: Έλκηθρο σε ταχύτητες αυτοκινήτου

Πολλοί από εμάς έχουν στο μυαλό τους τα έλκηθρα που κινούνται με μικρές ταχύτητες σε μια βουνοπλαγιά. Φανταστείτε τώρα να κάνετε αυτό με ταχύτητα 135 έως 150 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό σε μια μικρή πλατφόρμα που δεν προσφέρει μεγάλη προστασία ή με το κεφάλι μπροστά όπως γίνεται στο skeleton.

Πρόκειται για δύο από τα πλέον εντυπωσιακά και ταυτόχρονα επικίνδυνα αθλήματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Οι αθλητές μπορεί να χάσουν την πρόσφυση και να πέσουν από το έλκηθρο τους. Μερικοί έχουν εκτοξευτεί εκτός πίστας όταν έκαναν μια στροφή πολύ γρήγορα ή σε λάθος γωνία.

Μερικές φορές, αυτό έχει θανατηφόρες συνέπειες, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των Αγώνων του Βανκούβερ το 2010, όταν ο Γεωργιανός αθλητής του luge, Nodar Kumaritashvili έχασε τον έλεγχο ενώ ταξίδευε με ταχύτητα 88 μίλια/ώρα και έπεσε από το πλευρικό τοίχωμα. Δυστυχώς, χτύπησε σε έναν μη προστατευμένο στύλο στήριξης και αργότερα πέθανε από τα τραύματά του.

Το πρόγραμμα

8 Φεβρουαρίου: Τελικός ανδρών στο luge

10 Φεβρουαρίου: Τελικός γυναικών στο luge

11 Φεβρουαρίου: Τελικός ανδρών και γυναικών στο διπλό

12 Φεβρουαρίου: Τελικός ομαδικής σκυταλοδρομίας

13 Φεβρουαρίου: Τελικός ανδρών στο skeleton

14 Φεβρουαρίου: Τελικός γυναικών στο skeleton

15 Φεβρουαρίου: Τελικός ομαδικού skeleton

Χόκεϊ επί πάγου: Με τους αστέρες του NHL

Το χόκεϊ επί πάγου μπορεί να μην είναι ένα από τα πιο δημοφιλή από τα τέσσερα μεγάλα επαγγελματικά αθλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των παικτών και των φιλάθλων αυξάνεται όταν οι ομάδες παίζουν για τις αντίστοιχες χώρες τους.

Το περσινό 4 Nations Face-Off — στο οποίο συμμετείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Φινλανδία και η Σουηδία — προσέλκυσε 9,3 εκατομμύρια τηλεθεατές στο ESPN για τον τελικό του πρωταθλήματος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Συμπεριλαμβανομένων των τηλεθεατών στον Καναδά, 16 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τον αγώνα σε όλη τη Βόρεια Αμερική.

USA VS. CANADA. THREE FIGHTS TO START THE GAME 😳

Πριν από τον τελικό, στον προηγούμενο αγώνα μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά στο τουρνουά σημειώθηκαν τρεις καυγάδες στα πρώτα εννέα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού.

Οι παίκτες της NHL θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά από το 2014. Για τις ΗΠΑ, αυτό περιλαμβάνει αστέρια όπως οι Auston Matthews, Jack Eichel, Jack Hughes, Brady Tkachuk και Matthew Tkachuk. Ο Καναδάς θα έχει στο ρόστερ του τους Sidney Crosby, Mitch Marner και Connor McDavid.

Οι αγώνες που αξίζει να δείτε στο τουρνουά των γυναικών

5 Φεβρουαρίου: ΗΠΑ – Τσεχία

7 Φεβρουαρίου: ΗΠΑ – Φινλανδία

9 Φεβρουαρίου: ΗΠΑ – Ελβετία

10 Φεβρουαρίου: ΗΠΑ – Καναδά

13-14 Φεβρουαρίου: Προημιτελικοί

16 Φεβρουαρίου: Ημιτελικοί

19 Φεβρουαρίου: Τελικοί

Οι αγώνες που αξίζει να δείτε στο τουρνουά των ανδρών

12 Φεβρουαρίου: ΗΠΑ – Λετονία

14 Φεβρουαρίου: ΗΠΑ – Δανία

15 Φεβρουαρίου: ΗΠΑ – Γερμανία

18 Φεβρουαρίου: Προημιτελικοί

20 Φεβρουαρίου: Ημιτελικοί

22 Φεβρουαρίου: Τελικοί

Αλπικό σκι (downhill)

Για ορισμένους οπαδούς, το αλπικό σκι είναι ένα χαρακτηριστικό αγώνισμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι αποτελεί μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1936. Πρόκειται για ένα άλλο άθλημα στο οποίο η ταχύτητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας, προσθέτοντας στον κίνδυνο και τη συγκίνηση του αγώνα το αλπικό σκι.

Οι αθλητές αναπτύσσουν μέση ταχύτητα 130 χιλόμετρα/ώρα — και έως και 150 χλμ/ώρα — καθώς κατεβαίνουν μια απότομη πίστα, κάνοντας απότομες στροφές γύρω από πύλες. Αυτό κάνει την τεχνική, ιδιαίτερα σημαντική. Η προσπάθεια να διανύσουν την πίστα με τόσο υψηλές ταχύτητες έχει οδηγήσει σκιέρ σε σοβαρούς, αναπηρικούς τραυματισμούς ή ακόμα και θάνατο σε όλη την ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

🥇 THAT legendary golden moment! ⛷️ 15 years ago, Lindsey Vonn wrote her name into the Olympic alpine skiing history books with this incredible downhill run in Whistler, Vancouver.

Επιπλέον, το αλπικό σκι διαθέτει το πιο αναγνωρίσιμο όνομα αυτών των Ολυμπιακών Αγώνων, τη Lindsey Vonn, η οποία συμμετέχει στους πέμπτους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της σε ηλικία 41 ετών.

Το πρόγραμμα

7 Φεβρουαρίου: Τελικός ανδρών

8 Φεβρουαρίου: Τελικός γυναικών

Πατινάζ ταχύτητας σε μικρή πίστα

Οι αγώνες αυτοκινήτου γίνονται ένα άθλημα επαφής όταν τα αυτοκίνητα σπρώχνουν το ένα το άλλο από πίσω, εκτοξεύοντας τους αντιπάλους από τη λωρίδα τους ή στέλνοντάς τους στον τοίχο. Φανταστείτε το ίδιο, αλλά χωρίς τα οχήματα.

Η ταχύτητα πατινάζ σε μεγάλη πίστα προσφέρει ένα θέαμα ταχύτητας και φόρμας. Αλλά η διοργάνωση σε μικρή πίστα αναγκάζει τους διαγωνιζόμενους να βρίσκονται πιο κοντά μεταξύ τους και ενέχει τον κίνδυνο σύγκρουσης. Αν κάποιος πέσει, αυτό μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση μεταξύ των άλλων πατινέρ.

Το άθλημα μπορεί επίσης να ανταμείψει ασυνήθιστες στρατηγικές. Κατά τη διάρκεια του τελικού των 1500 μέτρων στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του 2024 στο Γκανγκβόν της Νότιας Κορέας, η Κινέζα πατινέρ Yang Jingru έτρεξε με ταχύτητα στον πρώτο γύρο αντί να εξοικονομήσει ενέργεια για τους τελικούς γύρους. Στη συνέχεια, παρέμεινε με το υπόλοιπο γκρουπ για το υπόλοιπο της κούρσας, αλλά ήταν ήδη πολύ μπροστά όταν οι άλλες πατινέρ προσπάθησαν να την προφτάσουν στον τελικό γύρο.

Το πρόγραμμα των τελικών

10 Φεβρουαρίου: Μικτή σκυταλοδρομία

12 Φεβρουαρίου: Γ 500; Α 100

14 Φεβρουαρίου: Α 1500

16 Φεβρουαρίου: Γ 1000

18 Φεβρουαρίου: Γ 3000; Α 500

20 Φεβρουαρίου: Α 5000; Γ 1500

Σνόουμπορντ (halfpipe)

Κάθε ένα από τα πέντε ολυμπιακά αγωνίσματα σνόουμπορντ είναι συναρπαστικό, αλλά το halfpipe είναι το πιο δημοφιλές. Η δομή της πίστας σε σχήμα U είναι εντυπωσιακή, με τοίχους ύψους 6,7 μέτρα, απόσταση 20 μέτρων μεταξύ των άκρων και μήκος 180 μέτρων. Φυσικά, όσοι αγωνίζονται στο halfpipe απολαμβάνουν την πρόκληση και δεν φοβούνται τα ύψη και τις πιθανές πτώσεις που αυτά συνεπάγονται.

Με μια κατάβαση στο halfpipe, νιώθεις την ίδια συγκίνηση και τον ίδιο φόβο που νιώθεις όταν βλέπεις έναν πατινέρ να επιχειρεί ένα τριπλό ή τετραπλό άλμα. Θα πέσει; Ο κίνδυνος για έναν σνοουμπορντίστα είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να εκτοξευτούν στον αέρα 6-9 μέτρα — και μερικές φορές και ψηλότερα.

Ενώ βρίσκονται στον αέρα, οι αθλητές προσπαθούν επίσης να εκτελέσουν κόλπα που περιλαμβάνουν περιστροφές προς τα εμπρός και προς τα πίσω, σάλτα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και κάμψεις για να πιάσουν τις σανίδες τους. Ένα τυπικό κόλπο είναι το Double Cork 1440, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις περιστροφές και δύο σάλτα. Ο θρυλικός σνόουμπορντερ και τριπλός χρυσός Ολυμπιονίκης Shaun White προσπάθησε να εκτελέσει ένα Triple Cork 1440 — με τέσσερις πλήρεις περιστροφές και τρία άλματα ή handplants — καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να το προσγειώσει σε αγώνα.

Στη συνέχεια, οι αθλητές πρέπει να προσγειωθούν σε μια πλαγιά, μερικές φορές χωρίς να κοιτάξουν την επιφάνεια, και να διατηρήσουν την ισορροπία τους για να παραμείνουν στη σανίδα. Η εκτέλεση των άλματων και η καθαρή προσγείωση είναι συναρπαστική τόσο για τους αθλητές όσο και για τους θεατές.

Θα γραφτεί και ένα κομμάτι ιστορίας, καθώς η Αμερικανίδα Chloe Kim θα προσπαθήσει να κατακτήσει ένα άνευ προηγουμένου τρίτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο.

Το πρόγραμμα των τελικών