Ο Ντόναλντ Τραμπ ανατρέπει τους κανόνες της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ με την επιθετική εξωτερική πολιτική, ουσιαστικά στρώνει το έδαφος για νέα deals από τους δύο αμερικανικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς ExxonMobil και Chevron.

Σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg περιγράφει την πολιτική αυτή σημειώνοντας ότι οι ExxonMobil και Chevron στοχεύουν στην επέκταση της παραγωγής σε χώρες που συνδέονται με τον OPEC συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων που βρίσκονται στις πλέον γεωπολιτικά επικίνδυνες περιοχές.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg η νέα στρατηγική Τραμπ δείχνει πώς αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ στηρίζουν δημόσια τις κινήσεις των δύο πετρελαϊκών ή και τις συνοδεύουν σε συμφωνίες.

Η εξωτερική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ που συνοδεύεται από τις αποφάσεις ή αναγγελίες επιβολής δασμών ανοίγουν δρόμους στις πετρελαϊκές, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ενώ άλλες χώρες που βρίσκονται σε εύθραυστες γεωπολιτικά περιοχές αποζητούν τα deals με ExxonMobil και Chevron επιδιώκοντας να αποσπάσουν εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Τραμπ και η επέμβαση στη Βενεζουέλα

Μία από τις κινήσεις που φανερώνει αυτό το σχέδιο του προέδρου Τραμπ ήταν η επέμβαση στη Βενεζουέλα με την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο και τη φυλάκιση του στις ΗΠΑ.

Η Βενεζουέλα, χώρα εκ των ιδρυτικών μελών του OPEC ήταν για δεκαετίες απρόσιτη στους αμερικανούς επενδυτές. Η επέμβαση Τραμπ και το σχέδιο επαναδραστηριοποίησης των Chevron και ExxonMobil ανοίγει ξανά τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας με προφανή τα οφέλη για τις ΗΠΑ αλλά και μελλοντικά και για τους δύο πετρελαϊκούς κολοσσούς. Η Βενεζουέλα είναι η πλουσιότερη χώρα του πλανήτη σε αποθέματα πετρελαίου.

Η στήριξη Τραμπ σε ExxonMobil και Chevron για Κεντρική Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική

Οι ΗΠΑ στηρίζουν τις δύο πετρελαϊκές και στις διαπραγματεύσεις τους για έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιράκ, τη Λιβύη, την Αλγερία, το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν. Στελέχη των αμερικανικών εταιρειών συναντήθηκαν ξεχωριστά με αξιωματούχους από το Ιράκ, τη Λιβύη και την Αλγερία, συχνά με τη συμμετοχή αξιωματούχων της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ο Στιβ Γουίτκοφ ειδικός εντεταλμένος στο υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ επέβλεψε συμφωνία ανάμεσα στην ExxonMobil και το Αζερμπαϊτζάν. Ο Τόμας Μπάρακ, τώρα πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, σύμφωνα με το Bloomberg, βοήθησε σε συμφωνία της Chevron με τη Δαμασκό.

Οι δύο Big Oil βλέπουν επίσης ευκαιρίες στην Ευρώπη, την Αφρική και την Καραβαϊκή. Με την προεδρία του Τραμπ να συμπληρώνει πάνω από ένα χρόνο η ExxonMobil απέκτησε δικαιώματα υπεράκτιων γεωτρήσεων στην Αγκόλα και υπέγραψε συμφωνίες σε Αίγυπτο και Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Η Chevron διαπραγματεύεται με το Καζακστάν και υπέγραψε συμβόλαιο στο Σουρινάμ.

Το Bloomberg παρατηρεί επίσης ότι οι διεθνείς κινήσεις των αμερικανικών πετρελαϊκών κολοσσών αποτελούν το πιο πρόσφατο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Τραμπ έχει ανατρέψει τους κανόνες με τους οποίους δραστηριοποιούνται οι αμερικανικές εταιρείες στο εξωτερικό, ιδιαίτερα σε κλάδους που ευνοεί, όπως η μεταποίηση, τα ορυκτά καύσιμα και τα κρυπτονομίσματα.

Αν και οι ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες — Shell, TotalEnergies και BP — επιδιώκουν επίσης να επεκταθούν στη Μέση Ανατολή, η στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης δίνει στην Exxon και τη Chevron σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η δραστηριότητα των ExxonMobil και Chevron στην Ελλάδα

Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στην Ελλάδα.

Η ExxonMobil υπό το βλέμμα των Νταγκ Μπέργκαμ (υπουργός Εσωτερικών) και Κρις Ράιτ (υπουργός Ενέργειας) υπέγραψε στην Αθήνα τον περασμένο Νοέμβριο συμφωνία για την είσοδο της στην κοινοπραξία Energean – HELLENiQ ENERGY στο θαλάσσιο block 2 βορειοδυτικά του Ιονίου.

Η αμερικανική πετρελαϊκή αποκτά δικαιώματα εκμετάλλευσης πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, με την πρώτη ερευνητική γεώτρηση βέβαια να εκτελείται από την Energean στο τέλος του 2026 με αρχές του 2027 και στη συνέχεια εφόσον τα αποτελέσματα της είναι θετικά να παίρνει τη σκυτάλη για τη συνέχιση των γεωτρήσεων.

Στελέχη της Chevron έρχονται στο δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, όπως ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψουν τις συμβάσεις παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα θαλάσσια blocks «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II». Η Chevron εισήλθε στο ελληνικό upstream σχεδόν αμέσως μετά την εκλογή Τραμπ με την ελληνική κυβέρνηση να τρέχει τάχιστα τον διαγωνισμό για τα θαλάσσια blocks.

Τα κοιτάσματα της περιοχής της Ελλάδας και συνολικά της Ανατολικής Μεσογείου οδηγούνται ουσιαστικά στον έλεγχο των δύο πετρελαϊκών, αν αναλογιστεί κανείς και την δραστηριοποίηση των ExxonMobil και Chevron σε υπεράκτια κυρίως κοιτάσματα και την εποχή πριν τη δεύτερη θητεία του Τραμπ στο τιμόνι των ΗΠΑ.

Σε μία περιοχή κατά την οποία η Ε.Ε. απαγορεύει τη διακίνηση ρωσικού αερίου και πετρελαίου σταδιακά από το 2027 και οριστικά το 2028 οι ΗΠΑ βρίσκουν πρόσφορο έδαφος τόσο για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων από τις ExxonMobil και Chevron όσο και για τις εξαγωγές LNG.

Το σχέδιο Τραμπ για το LNG και ο Κάθετος Διάδρομος

Με αυτο το περιβάλλον οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αυξήσουν τις εξαγωγές του αμερικανικού LNG.

Οι συχνές πέρυσι επισκέψεις των Μπέργκαμ και Ράιτ στην Αθήνα και οι υπογραφές συμφωνιών τον περασμένο Νοέμβριο στην ελληνική πρωτεύουσα ανάμεσα στην ATLANTIC (AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας) για τη διακίνηση αμερικανικού LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Οι μπίζνες με το αμερικανικό LNG διευρύνονται, και δεν είναι τυχαίο ότι στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον υπό τους Μπέργκαμ και Ράιτ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των υπουργών Ενέργειας των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου. Από ελληνικής πλευράς θα συμμετέχει ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Αλέξανδρος Εξάρχου της ATLANTIC.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν πάση θυσία την ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου για τη διακίνηση αμερικανικού αερίου. Για το λόγο αυτό πιέζουν στην άρση ρυθμιστικών και τεχνικών εμποδίων.

Η ενεργειακή κυριαρχία των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την ενεργειακή κυριαρχία διεθνώς. Οι επενδύσεις σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα του κόσμου θα αύξαναν την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου μέχρι το 2040.

Τα τελευταία χρόνια οι αμερικανικές εταιρείες είχαν ρίξει το μεγαλύτερο βάρος τους στην παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου και αερίου στις ΗΠΑ. Στόχος ήταν η χώρα να ξεπεράσει τη Σαουδική Αραβία στην παραγωγή. Κάτι που επιτεύχθηκε το 2018.

Πλέον, ο Τραμπ αλλάζει το παιχνίδι και τους κανόνες της διεθνούς αγοράς πετρελαίου.

