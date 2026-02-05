Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν είχε καμία προσωπική εμπλοκή με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο η πολιτική του θέση κινδυνεύει σοβαρά εξαιτίας των αποκαλύψεων γύρω από τον διαβόητο χρηματοδότη.

Αντίθετα, ο Ντόναλντ Τραμπ -του οποίου το όνομα εμφανίζεται επίσης σε ορισμένα αρχεία που αφορούν τον Έπσταϊν- δεν αντιμετωπίζει ανάλογες ανησυχίες, γεγονός που καταδεικνύει τη διαφορά στην πολιτική ισχύ και το θεσμικό πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.

Στη Βρετανία, η πολιτική κρίση οξύνεται, καθώς οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος και η κοινή γνώμη ασκούν έντονη πίεση στον Στάρμερ, ενώ οι θεσμοί ελέγχου και λογοδοσίας λειτουργούν και διερευνούν τις σχέσεις με τον Έπσταϊν. Αντίθετα, στις ΗΠΑ, ο Τραμπ επωφελείται από τον έλεγχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και την κυριαρχία του Ρεπουμπλικανικού Κογκρέσου, γεγονός που τον προστατεύει από ουσιαστικό πολιτικό και δικαστικό έλεγχο.

Η υπόθεση Έπσταϊν έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις, καθώς τα αρχεία του φτάνουν πλέον σε χώρες όπως η Νορβηγία και η Πολωνία, υπογραμμίζοντας το τεράστιο αποτύπωμα ενός σκανδάλου που εξακολουθεί να εξαπλώνεται επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Έπσταϊν.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η δημόσια οργή οδήγησε ακόμη και σε δραστικές ενέργειες: ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ αφαίρεσε από τον αδελφό του, τον πρώην πρίγκιπα Ανδρέα, που είχε φιλικές σχέσεις με τον Έπσταϊν, τους βασιλικούς τίτλους και τον απέβαλε από την κατοικία του στο Windsor Castle. Στις ΗΠΑ, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει ανάλογη αποπομπή για κανέναν που σχετίζεται με τον Έπσταϊν.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λάρι Σάμερς είναι από τα πιο γνωστά πρόσωπα που υπέστησαν συνέπειες λόγω της φιλίας τους με τον Έπσταϊν, καθώς υποχρεώθηκε να αποσυρθεί από δημόσιες δεσμεύσεις εξαιτίας emails που αποκάλυπταν σεξιστικά σχόλια και αιτήματα για ρομαντικές συμβουλές αναφέρει το δημοσίευμα του CNN.

Ο Τραμπ από την άλλη επιχειρεί να αφήσει πίσω του την αναστάτωση, αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω διώξεις. Δεν υπάρχουν στοιχεία ποινικής ευθύνης εναντίον του, και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για εκείνον ή για οποιονδήποτε άλλο αναφέρεται στα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα.

Στα αρχεία, μερικές αναφορές στον Τραμπ είναι αθώες, ενώ άλλες περιλαμβάνουν αβέβαιους ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση, καθώς και λεπτομέρειες για αλληλεπιδράσεις του με θύματα του Έπσταϊν. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι «ήρθε η ώρα η χώρα να ασχοληθεί με κάτι άλλο».

Η εξέγερση βουλευτών κατά του Στάρμερ

Η κρίση για τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ κορυφώνεται, καθώς η πολιτική του θέση βρίσκεται σε επισφαλή ισορροπία λιγότερο από δύο χρόνια μετά την εκλογική του νίκη.

Η πρωθυπουργία του «κρεμόταν από μια κλωστή» μετά από εξέγερση βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Ο Στάρμερ γνώριζε για τη φιλία του πρώην υπουργού Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά τον διόρισε παρ’ όλα αυτά πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον.

Ο Μάντελσον είχε ήδη προκαλέσει πολιτικό πρόβλημα. Πέρσι, ο Στάρμερ τον απέλυσε αφού προηγούμενα αρχεία Έπσταϊν έδειξαν ότι συνέχιζε να υποστηρίζει τον φίλο του ακόμη και μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα στη Φλόριντα το 2008.

Νέα έγγραφα όμως έφεραν ξανά το σκάνδαλο στην επιφάνεια, υποδεικνύοντας ότι ο Μάντελσον πιθανόν διέρρεε μυστικές πληροφορίες με αντίκτυπο στις αγορές στον Έπσταϊν κατά την κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 – στοιχεία ανεκτίμητα για τον ίδιο και τον κύκλο του στη Wall Street.

Τώρα, ο Μάντελσον αντιμετωπίζει ποινική έρευνα και έχει παραιτηθεί από τη Βουλή των Λόρδων και το Εργατικό Κόμμα. «Ππρόδωσε τη χώρα, το Κοινοβούλιο και το κόμμα του» είπε ο Στάρμερ.

Ο Μάντελσον ζήτησε συγγνώμη για τη σχέση του με τον Έπσταϊν, παραδεχόμενος ότι έκανε λάθος που τον πίστεψε μετά την καταδίκη του και ότι η συνέχιση της σχέσης του προκάλεσε πόνο σε θύματα του Έπσταϊν. Παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα για να αποφευχθεί περαιτέρω ντροπή.

Η κρίση Στάρμερ και η βασιλική αναταραχή

Η ένταση γύρω από τον Στάρμερ και την υπόθεση Έπσταϊν στη Βρετανία δεν περιορίζεται στην ίδια την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η κρίση εντείνεται από τρεις μακροχρόνιες πολιτικές και κοινωνικές «δραματικές ιστορίες», οι οποίες συνδέουν τον πρωθυπουργό, το Εργατικό Κόμμα και τη δημόσια ζωή στη χώρα. Ο Στάρμερ εμφανίζεται σαν ηγέτης «στα όρια», με αυξανόμενη φημολογία για πιθανή αμφισβήτηση της ηγεσίας του από το εσωτερικό του κόμματός του.

Η πολιτική ένταση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι δύσκολο να συγκριθεί με τις ΗΠΑ, όπου οι πρόεδροι υπηρετούν σταθερές θητείες και η φημολογία για τη διάρκεια της πρωθυπουργίας δεν έχει ανάλογο βάρος. Τα τελευταία 11 χρόνια, η Βρετανία έχει βιώσει μεγάλη πολιτική αστάθεια, με πέντε πρωθυπουργούς πριν τον Στάρμερ.

Η υπόθεση Έπσταϊν αποτελεί την τελευταία στροφή στην 30ετή πολιτική τραγωδία του Μάντελσον, γνωστού ως «Πρίγκιπα του Σκότους», πολιτικού με εξαιρετικές ικανότητες αλλά επανειλημμένα δημόσιες αποτυχίες. Μαζί με τους Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν, ο Μάντελσον ανέστησε το Εργατικό Κόμμα τη δεκαετία του 1990, αλλά η φιλοδοξία του να βρίσκεται ανάμεσα στους πλούσιους και διάσημους τον οδήγησε στη φιλία με τον Έπσταϊν και στα σκάνδαλα που προκάλεσαν παραιτήσεις από το υπουργικό συμβούλιο.

Τέλος, το σκάνδαλο Έπσταϊν αναζωπυρώνει τη μόνιμη βρετανική τραγωδία γύρω από τη βασιλική οικογένεια. Η φιλία του πρίγκιπα Ανδρέα με τον Έπσταϊν είχε προκαλέσει επανειλημμένα σκανδαλοθηρικά πρωτοσέλιδα, εν μέρει λόγω των ψευδών δηλώσεών του. Η συμφωνία με τη Virginia Guiffre, που τον κατηγόρησε για κακοποίηση, αποτέλεσε την «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», οδηγώντας στην αφαίρεση των βασιλικών του τίτλων και στην απομάκρυνσή του σε λιτό σπίτι στο Sandringham, ως μέτρο προστασίας του θεσμού της μοναρχίας.

Γιατί ο Τραμπ δεν κινδυνεύει

Η θέση του Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με την υπόθεση Έπσταϊν παραμένει ισχυρή και σχετικά ανεπηρέαστη, σε αντίθεση με τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρή πολιτική κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα και η προηγούμενη φιλία του με τον Έπσταϊν δεν φαίνεται να απειλεί άμεσα τη θητεία του. Παρά τη μειωμένη πολιτική του ισχύ σε σχέση με το παρελθόν, παραμένει ασφαλής στον Λευκό Οίκο, ενώ ο Στάρμερ κινδυνεύει πραγματικά να χάσει τη θέση του.

Το πλεονέκτημα του Τραμπ προέρχεται από την πολιτική δομή των ΗΠΑ: δεν αντιμετωπίζει σφοδρή κριτική από νομοθέτες σε δημόσιο «bear pit», όπως ο Στάρμερ στο βρετανικό κοινοβούλιο. Επιπλέον, η τακτική του να «καλύπτει» κάθε πολιτική απειλή με υπερβολικό θόρυβο και η μετατροπή του Ρεπουμπλικανικού Κογκρέσου σε ένα ήσυχο όργανο έγκρισης ενισχύουν την ασφάλειά του.

Τα αρχεία Έπσταϊν δημοσιεύονται μόνο λόγω πίεσης από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, αλλά δεν υπάρχει ένδειξη ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια συγκρίσιμη πολιτική στιγμή, καθώς ο Τραμπ ελέγχει την επιρροή του σε μέλη του GOP που αντιμετωπίζουν δύσκολες προκριματικές εκλογές. Η ηγεσία της Βουλής των Ρεπουμπλικάνων ασκεί ελάχιστη πίεση στην κυβέρνηση, ενώ ο Τζέιμς Κόμερ πέτυχε μόνο να υποχρεώσει τους Κλίντον να καταθέσουν, χωρίς να στοχεύσει τον Τραμπ.

Συνολικά, ο Τραμπ φαίνεται σχεδόν άτρωτος σε πολιτικά ζητήματα χαρακτήρα, ενώ η υπόθεση Έπσταϊν λειτουργεί μόνο ως ένα από τα πολλά συνεχιζόμενα σκάνδαλα και πολιτικά επεισόδια που τον περιβάλλουν. Ακόμη και η επιφανειακή του συμπάθεια προς τους Κλίντον δείχνει στρατηγική αντίληψη: η κατάθεσή τους μπορεί να πυροδοτήσει νέα επεισόδια σκανδάλων που ο ίδιος δεν χρειάζεται να ελέγξει άμεσα.