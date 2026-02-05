Με τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης του, την ποιότητα του σπέρματος του, την αντιμετώπιση διαφόρων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και άλλα συναφή προβλήματα απασχολούσε τους γιατρούς του ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με διάφορες ανταλλαγές μηνυμάτων που περιέχονται στα αρχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Όπως αποκαλύπτουν οι Times του Λονδίνου, ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε «πολύ χαμηλά» επίπεδα τεστοστερόνης, φαίνεται ότι είχε κρυογονικά καταψύξει το σπέρμα του και είχε αντιμετωπίσει με αντιβιοτικά διάφορα ΣΜΝ.

Έπαιρνε τεστοστερόνη

Από τα αρχεία που εξέτασαν οι Times προκύπτει ότι ουρολογικός έλεγχος το 2016 έδειξε ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης του ήταν πολύ κάτω από τα φυσιολογικά όρια, κάτι που ο ίδιος είχε αναφέρει ότι ίσχυε «τα τελευταία δέκα χρόνια». Τα καταγεγραμμένα επίπεδα του – που κυμαινόταν μεταξύ 65 και 150 νανογραμμαρίων ανά δεκατόλιτρο (ng/dL) – ήταν πολύ χαμηλότερα από το φυσιολογικό εύρος (συνήθως 350–1.000 ng/dL) και, σύμφωνα με την Cleveland Clinic, «απαιτείται άμεση ιατρική συμβουλή για να εντοπιστεί η βασική αιτία». Στους άνδρες, η χρόνια χαμηλή τεστοστερόνη μπορεί να προκαλέσει χαμηλή παραγωγή σπέρματος και μειωμένη κινητικότητα, οδηγώντας σε υπογονιμότητα. Ο Έπσταϊν επίσης παραπονιόταν στους γιατρούς ότι είχε «χαμηλή λίμπιντο».

Σε ένα email προς τον γιατρό Μπρους Μόσκουιτζ, στις 3 π.μ. της 24ης Απριλίου 2015, ο Έπσταϊν, τότε 62 ετών, έγραφε: «Όπως βλέπετε από την ώρα (σ.σ. αποστολής του μηνύματος), το μοτίβο ύπνου μου δεν είναι υπέροχο. Διστάζω να ξεκινήσω ορμονική αγωγή. Η χαμηλή τεστοστερόνη μου υπάρχει εδώ και 15 χρόνια. Από πλευράς μηχανικής λέτε ότι τέλειωσε;». Ένας από τους γιατρούς που τον παρακολουθούσαν του συνέστησε να πάρει τεστοστερόνη σε μορφή Clomid. Το 2016, ο Έπσταϊν έγραψε στον γιατρό Πίτερ Άτια ότι σταμάτησε το Clomid, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «τεράστιο λάθος». «Σταμάτησα το Clomid, η κατακράτηση νερού και το λίπος γύρω από τη μέση με έκανε να νιώθω σαν να ήμουν έγκυος», σημείωσε.

Αντιβιώσεις, παράσιτα και ΣΜΝ

Ο Έπσταϊν ζητούσε να ελέγχεται η τεστοστερόνη του τακτικά, μερικές φορές και πολλές φορές μέσα στο χρόνο. Σε εξέταση αίματος το 2016, διαγνώστηκε με γονόκοκκο (GC), δηλαδή έπασχε από γονόρροια.

Σε email προς τον γιατρό Τζέι Λόμπαρντ στη Νέα Υόρκη, έγραφε: «Για παράσιτα έδειξαν ασκαρίδα (σ.σ. εντερικό παράσιτο) και ιστιολυτική αμοιβάδα (σ.σ. παράσιτο), λίγο αίμα στα ούρα, ιστορικό πολύποδων στην ουροδόχο κύστη. Το σπέρμα έδειξε λίγο GC. Έκανα 1 γραμμάριο κεφτριαξόνης και 2 γραμμάρια αζιθρομυκίνης».

Ο Έπσταϊν προσέθετε επίσης: «Ροή ούρων μειωμένη, τεστοστερόνη πολύ χαμηλή, δηλ. 125, ίδια εδώ και δέκα χρόνια. Ποτέ δεν κάπνισα ή ήπια, ούτε παίρνω ναρκωτικά. Τι συμβαίνει Sherlock; Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε;». Στα inbox του εμφανίζονται και email από διεύθυνση “Dr.Maxman” που διαφήμιζε χάπια μεγέθυνσης πέους.

Emails έδειξαν επίσης ότι είχε ζητήσει πληροφορίες από το California Cryobank (CCB) σχετικά με το πρόγραμμα αποθήκευσης σπέρματος. Δεν είναι γνωστό αν κατέθεσε δείγματα, αλλά η υπογραφή του φαίνεται σε συμβόλαιο και πρόγραμμα πληρωμών με το CCB, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2016. Άλλο email υποδηλώνει ότι είχε καταθέσει δείγματα στην εταιρεία ήδη από το 2012.

Σε email με θέμα «Η επικείμενη ανανέωση της Cryobank — Οκτ» σημειώνεται: «Σκέφτηκα απλώς να κάνω την πληρωμή ή μήπως μια ανάληψη 😉 αλλά… ορίστε. Ελπίζω να κρατήσετε το όνομά μου στο αρχείο. Αν δεν ήσασταν εσείς, θα το χρησιμοποιούσα».

Σύμφωνα με αναφορές, ο Έπσταϊν πίστευε στην κρυγονική, μια αμφιλεγόμενη θεωρία κατά την οποία οι άνθρωποι καταψύχονται για να επαναφερθούν στη ζωή αργότερα. Φέρεται ότι είπε σε συνάδελφο ότι ήλπιζε να καταψύξει το κεφάλι και το πέος του για μελλοντική χρήση σε προγράμματα ευγονικής και μετανθρωπισμού.