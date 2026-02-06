Στα μέλη της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας στη σκιά της τραγωδίας στη Χίο. Ο Βασίλης Κικίλιας, υπερασπίστηκε πλήρως το Λιμενικό Σώμα, ενώ απέδωσε την ευθύνη στους επικίνδυνους ελιγμούς του σκάφους και στον οδηγό της προσφυγικού λέμβου.

Όπως είπε, ήταν αιφνίδια η σύγκρουση με το σκάφος. Επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης λέγοντας πως «δε δεχόμαστε μαθήματα ανθρωπισμού από κανέναν, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα σύνορα μας».

«Δεν θα προδικάσω κανένα αποτέλεσμα ΕΔΕ»

Ο κ. Κικίλιας μιλώντας για το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου είπε πως ήταν αιφνίδια η σύγκρουση με το σκάφος. Όπως εξήγησε, το σκάφος που εντοπίστηκε από κάμερα στεριάς προερχόμενο από τουρκικές ακτές με δυτική πορεία και μεγάλη ταχύτητα και επιβαίνοντες ικανό αριθμό παράνομων προσώπων, δεν είχε φώτα και εκπέμφθηκαν σήματα.

Καλώντας το ύποπτο σκάφος να σταματήσει, αυτό δεν ανταποκρίθηκε. Ανέστρεψε πορεία με επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα την πρόσκρουση. Ακολούθησε πτώση στη θάλασσα επιβαινόντων και θανάσιμοι τραυματισμοί. Προέβη άμεσα σε διασώσεις το πλήρωμα και ενημέρωσε λιμεναρχείο.

Εξήγησε όμως, ότι τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν καταθέσεις και αυτές θα αποτελέσουν υλικό δικογραφίας που αρμόδιες είναι οι δικαστικές αρχές όχι αυτοί που προφασίζονται ότι είναι δικαστές.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, έχει διαταχθεί ΕΔΕ με το σύνολο του υλικού, και τόνισε ότι «δεν θα προδικάσω κανένα αποτέλεσμα ΕΔΕ και δικαστική διερεύνηση, δεν το έχω κάνει ποτέ. Οποιαδήποτε προγενέστερη ενημέρωση κινδύνευε να είναι πλημμελής γιατί οι έρευνες δεν έχουν ακόμα σταματήσει».

«Δεν φταίει η κακιά στιγμή» – Πυρά από αντιπολίτευση

Για πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο ο Σταύρος Μιχαηλίδης από το ΠαΣοΚ. «Δεν είναι σωστό να επικαλούμαστε το συναίσθημα προκειμένου να δικαιολογήσουμε πράγματα που επιδέχονται κριτικής», τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει υπηρετήσει στο παρελθόν στο Λιμενικό Σώμα.

«Κανείς δεν έχει καταφερθεί κατά των στελεχών του Λιμενικού Σώματος», θέλησε να υπογραμμίσει. Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «συναισθάνομαι απολύτως τους συναδέλφους μου, αλλά θα κρίνω τον τρόπο που η Πολιτεία τους εμπλέκει επιχειρησιακά».

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε τον υπουργό Ναυτιλίας για απαράδεκτη εργαλειοποίηση του λιμενικού. «Ζητάμε ενημέρωση, δεν θέτουμε στο μικροσκόπιο το Λιμενικό Σώμα, η προσπάθεια σας προηγουμένως ήταν χυδαία». Επιτέθηκε στον Βασίλη Κικίλια λέγοντας ότι «μας ειρωνεύεστε ότι προσπαθούμε να το παίξουμε δικαστές και έχουμε βγάλει ετυμηγορία, δεν έχει δικαίωμα η αντιπολίτευση να θέτει ερωτήματα;».

Στη συνέχεια κατήγγειλε ότι είναι «τραγελαφικό να λέτε ότι συγκρούστηκε ένα μικρό φουσκωτό σκάφος με ένα σύγχρονο περιπολικό, ότι κινδύνεψε το Λιμενικό Σώμα, ότι συγκρούστηκε η “σαπίλα” με το ατσάλι και έχασε το ατσάλι».

«Δεν φταίει η κακιά στιγμή», τόνισε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ. λέγοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία δεν έχει απαντήσει ο Βασίλης Κικίλιας.

«Έχουμε ένα σκάφος ενάμιση ναυτικό μίλι από τη Χίο, το οποίο είναι υπέρβαρο και δεν τηρεί ναυσιπλοία. Πάει απέναντι του ένα σκάφος του λιμενικού που είναι υπερενισχυμένο, με αντιβαλλιστική προστασία και πλήρη ηλεκτρονικά και οπλικά συστήματα. Τι εντολές πήρε; Τι κανόνες ακολούθησε; Πήρε εντολή αποτροπής και επαναπροώθησης; Πήρε εντολή διάσωσης; Είναι διαφορετικό επιχειρησιακό καθεστώς, διαφορετικοί οι κανόνες» τόνισε. Όπως είπε, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο θανάσιμος τραυματισμός προήλθε από κακώσεις και όχι από πνιγμό.

Σε υψηλούς τόνους ήταν η τοποθέτηση του Νάσου Ηλιόπουλου από τη Νέα Αριστερά. Η φράση του «κάποιοι ήταν με τον Κορκονέα επειδή φορούσε στολή» άναψε φωτιές στην αίθουσα της Βουλής με τον Βασίλη Κικίλια να λέει ότι στην κριτική «υπάρχουν και όρια» και τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς να λέει ότι δεν δέχεται υποδείξεις.

Ο κ. Ηλιόπουλος υποστήριξε ότι κλιμάκιο του κόμματος του μετέβη στο νησί και σύμφωνα με όσα τους είπε ο Λιμενάρχης δεν υπήρξε καμία έρευνα και διάσωση, αντικρουωντας το επιχείρημα του κ. Κικίλια ότι για αυτό δεν είχε προσέλθει στην Ολομέλεια για ενημέρωση. «Κρυβόσασταν, αφήστε τον Πλεύρη, στην πίεση πρέπει να έρθετε».

Ο βουλευτής αναφέρθηκε στο μεγάλο αγώνα των υγειονομικών ενώ αναφέρθηκε και στα όσα υποστήριξαν οι πρόσφυγες. Όπως είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος, τραυματίες μαρτυρούν ότι λίγο πριν φτάσουν στις ελληνικές ακτές, δεν είχαν ούτε μεγάλη ταχύτητα ούτε τους έγινε κάποιο σήμα. «Αν μας έκαναν, θα σταματούσαμε», ενώ όπως είπαν «πέρασε από πάνω μας το σκάφος του Λιμενικού». Ο κ. Ηλιόπουλος εκτίμησε ότι αυτή ήταν μια σημαντική καταγγελία.