Ο Βασίλης Κικίλιας, κατά τη δευτερολογία του για το ναυάγιο στη Χίο, δήλωσε ότι ο κυβερνήτης του σκάφους δεν ενεργοποίησε την θερμική κάμερα, λέγοντας ότι ακόμη και αν το έκανε «δεν θα μας διαφώτιζε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «υπάρχει μια ΕΔΕ που θα τα διερευνήσει όλα. Από τα στοιχεία που έχουμε δεν προκύπτει καμία άλλη δυνατότητα καταγραφής από το συγκεκριμένο σκάφος. Θα μελετήσουμε ακριβώς το περιστατικό, θα δούμε τι αφορά και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε».

Όπως υποστήριξε ο υπουργός Ναυτιλίας, δεν προκύπτει καμία ενέργεια για απωθήσεις και pushback, αλλά «προκύπτει αλλαγή πορείας που οδήγησε στην σύγκρουση». «Δεν προκύπτει απόκλιση από τους κανόνες μέχρι σήμερα, αλλά βίαιη αλλαγή της πορείας», τόνισε επιρρίπτοντας την ευθύνη στον διακινητή.

«Η πρόσκρουση δεν θα ήταν αναγκαίο να προξενήσει σοβαρές φθορές», είπε ο υπουργός, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «δίκη προθέσεων». «Εγώ», είπε «θα περίμενα να δω τι θα πει η δικαιοσύνη. Προφανώς πραγματογνωμοσύνη και πλήρη διερεύνηση».

Ο κ. Κικίλιας απάντησε στις αιτιάσεις του Νάσου Ηλιόπουλου λέγοντας ότι «επειδή ο Ηλιόπουλος επέμενε ότι μίλησε με τον υπολιμενάρχη ότι δεν επιχειρούμε πλέον, πήρα τον κ. Κοντιζά και σας διαψεύδει. Και ο λιμενάρχης».