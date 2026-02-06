Ο σμήναρχος συνελήφθη.

Ο Παναγόπουλος ελέγχεται.

Ο Κικίλιας δικαιολογείται.

Ο πολιτικός μηχανικός της «Βιολάντα» δεν διακρίνει το υπόγειο. Ο φορολογούμενος πληρώνει αναδρομικά για ατομικές ειδοποιήσεις που δεν του έστειλαν.

Το σύστημα με τις έξυπνες κάμερες μπουκώνει.

Τα φερτά υλικά φτάνουν στην πόρτα μετά τις λάσπες που μπαίνουν στο σαλόνι. Οι βιομηχανίες γάλακτος ανεβάζουν τον πάτο του κεσέ μειώνοντας το γιαούρτι για να μη φυσάει ο καταναλωτής.

Ο Δένδιας επαίρεται.

Ο Σαμαράς εξακολουθεί παρά ταύτα να πολιτεύεται .

Ο Καραμανλής να καταδιώκει άλλους νταβατζήδες.

Και ο Μητσοτάκης στις έντεκα θα δει τον Ερντογάν. Ε και;

«Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει ολοένα ταξιδεύει

κι αν ‘ὁρῶμεν ἀνθοῦν πέλαγος Αἰγαῖον νεκροῖς’

είναι εκείνοι που θέλησαν να πιάσουν το μεγάλο καράβι με το κολύμπι,

εκείνοι που βαρέθηκαν να περιμένουν τα καράβια που δεν μπορούν να κινήσουν

την ΕΛΣΗ τη ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ τον ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ.

Σφυρίζουν τα καράβια τώρα που βραδιάζει στον Πειραιά

σφυρίζουν ολοένα σφυρίζουν μα δεν κουνιέται κανένας αργάτης».

Αυτή είναι η Ελλάδα και σήμερα.

Και τα σούξου-μούξου -μανταλάκια του Κωστή Χατζηδάκη για τον πληθωρισμό τον Ιανουάριο του 2026, τα ακούω βερεσέ.

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8%, παρουσιάζοντας ελαφρά πτώση από το 2,9% του Δεκεμβρίου και παρά την υποχώρησή του παραμένει ο υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος επιβραδύνθηκε στο 1,7%.

Αν δεν ακούει τον Σεφέρη, ας ακούσει την ΕΛΣΤΑΤ. Διότι τον άντρα της εργάτριας που εξαερώθηκε ζωντανή στα Τρίκαλα και ψάχνει στα Lidl γιαούρτι σε προσφορά που να μην καεί, δεν γίνεται να τον ακούσει . Αλλοι άνθρωποι,άλλα επαγγέλματα,άλλοι καημοί.