Ποινική έρευνα για πιθανή διακίνηση ανθρώπων ξεκίνησε η Λετονία ύστερα από τη δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν και που περιλαμβάνουν αναφορές σε λετονικά πρακτορεία μοντέλων και μοντέλα, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της χώρας.

Η έρευνα, στην οποία συμμετέχουν επίσης Λετονοί εισαγγελείς και το Γραφείο Οργανωμένου Εγκλήματος της χώρας, θα επικεντρωθεί στην «πιθανή στρατολόγηση υπηκόων της Λετονίας για σεξουαλική εκμετάλλευση στις ΗΠΑ», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Ζήτησε επίσης από πιθανά θύματα να μιλήσουν στις αρχές.

Πολλές γυναίκες από την Λετονία στα αρχεία του Έπσταϊν

Ο πρόεδρος της Λετονίας Εντγκαρς Ρίνκεβιτς ζήτησε να διεξαχθεί η έρευνα αφότου το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι στα έγγραφα του ¨Επσταϊν περιλαμβάνονται στοιχεία διαβατηρίου και ταξιδιωτικές λεπτομέρειες για αρκετές γυναίκες από τη Λετονία.

Ο Έρικς Νέισανς, επικεφαλής του πρακτορείου μοντέλων Natalie που αναφέρεται στα έγγραφα μιλώντας στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο αρνήθηκε ότι γνώριζε για κάποια παρατυπία.

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εκατομμυρίων εσωτερικών εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν αποκάλυψε τους δεσμούς που είχε ο αποβιώσας χρηματιστής και καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα με πολλούς γνωστούς ανθρώπους στην πολιτική, την οικονομία, τον ακαδημαϊκό χώρο και τις επιχειρήσεις -πριν αλλά και αφότου δήλωσε ένοχος το 2008 στις κατηγορίες περί εκπόρνευσης.

Η Λιθουανία, γειτονική χώρα της Λετονίας, ξεκίνησε τη δική της έρευνα για διακίνηση ανθρώπων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.