Πραγματογνώμονες επιστρέφουν στον χώρο του εργοστασίου Βιολάντα προκειμένου να συνεχιστούν οι επιτόπιες έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, που έκοψαν το νήμα της ζωής πέντε γυναικών που δούλευαν βραδινή βάρδια. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι καταθέσεις μαρτύρων.

Υπενθυμίζουμε ότι οι έρευνες στο εργοστάσιο είχαν προσωρινά διακοπεί για περίπου μία εβδομάδα λόγω φόβου νέας έκρηξης, καθώς το έδαφος στο εργοστάσιο είχε «ποτίσει» από τη διαρροή αερίου.

Στον χώρο έχει φτάσει όχημα της ΕΜΑΚ από την Λάρισα αλλά και οι πραγματογνώμονες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Νέες αποκαλύψεις

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον τρόπο αδειοδότησης των εγκαταστάσεων και τους ελέγχους που -όπως φαίνεται- δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, παρά τις σοβαρές παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί ήδη, από το 2019.

Η προανάκριση της εισαγγελίας συνεχίζεται, ενώ υπόνοιες για κενά και αδράνεια εμφανίζουν έγγραφα που φέρνει στο φως το EΡΤnews, ανάμεσα στο τι υπήρχε και τι πραγματικά είχε δηλωθεί.

Ακυρώνονται αποκριάτικες εκδηλώσεις

Ο Δήμος Πύλης στα Τρίκαλα, σε ένδειξη σεβασμού και πένθους για το τραγικό δυστύχημα, αποφάσισε την ακύρωση όλων των αποκριάτικων εκδηλώσεων, που είτε διοργάνωνε είτε συμμετείχε.

Η δημοτική αρχή εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια ανθρώπινων ζωών, αποστέλλοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εκφράζοντας συμπαράσταση στους τραυματίες και τους εργαζόμενους της «Βιολάντα».