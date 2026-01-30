Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο παρουσίασε το MEGA, αποκαλύπτει ότι η τραγωδία στη Βιολάντα δεν προήλθε από μία μεμονωμένη έκρηξη. Στο υλικό διακρίνεται μια αρχική έκρηξη και, μόλις έξι δευτερόλεπτα αργότερα, ακολουθεί μια δεύτερη, μεγαλύτερης έντασης και διάρκειας.

Η πρώτη έκρηξη εκδηλώνεται ακαριαία, υποδηλώνοντας την ανάφλεξη συγκεντρωμένης ποσότητας αερίου στον χώρο. Η δεύτερη ακολουθεί ακριβώς 6 δευτερόλεπτα αργότερα. Πρόκειται για μια «παρατεταμένη» έκρηξη, η οποία, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, υποδηλώνει τη συνεχή τροφοδοσία της εστίας από τη διαρροή στις σωληνώσεις, οδηγώντας στην ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας.

Παράλληλα, φωτογραφικά ντοκουμέντα από το σημείο όπου οι άνδρες της Πυροσβεστικής εντόπισαν τη διαρροή προπανίου, δείχνουν το ακριβές σημείο της αστοχίας. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) προγραμματίζει εκ νέου εκταφή και εξαγωγή των σωληνώσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η διάτρηση οφείλεται σε διάβρωση, κακοτεχνία ή άλλους παράγοντες.

Το «άφαντο» υπόγειο και οι αδειοδοτήσεις

Η έρευνα αποκάλυψε μια σκανδαλώδη ασυμφωνία μεταξύ της πραγματικής εγκατάστασης και των εγκεκριμένων σχεδίων. Από το 2007 έως σήμερα έχουν εκδοθεί συνολικά οκτώ οικοδομικές άδειες, ωστόσο σε καμία από αυτές δεν δηλώθηκε ποτέ η ύπαρξη υπόγειου χώρου.

«Στην πρώτη άδεια του 2007 δεν υπάρχει αναφορά, ούτε και στις επόμενες επτά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Τρικάλων, εκθέτοντας το κενό ελέγχου της Πολεοδομίας, η οποία υποστηρίζει πως παρεμβαίνει μόνο κατόπιν καταγγελίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ρόλος του νυν Υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος ως ιδιώτης μηχανικός υπέγραψε τις μελέτες του 2007 και του 2011. Ο ίδιος υποστηρίζει πως κατά τους ελέγχους δεν υπήρχε εμφανής πρόσβαση (σκάλα ή ένδειξη) προς το υπόγειο, υπονοώντας ότι ο χώρος ενδέχεται να κατασκευάστηκε ή να αποκρύφθηκε εκ των υστέρων.

Έγγραφα-ντοκουμέντα: Προειδοποιήσεις από το 2020

Έγγραφο-ντοκουμέντο της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τις 17 Φεβρουαρίου 2020 αποδεικνύει ότι οι αρχές γνώριζαν για την επικινδυνότητα της μονάδας. Η αυτοψία είχε δείξει:

Ασυμβατότητα τοποθέτησης δύο υπόγειων δεξαμενών 9.000 λίτρων σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων από τα όρια ιδιοκτησίας.

Παράνομη χωροθέτηση υπέργειων δεξαμενών σε απόσταση ασφαλείας μικρότερη των 7,5 μέτρων.

Παρά τις διαπιστωμένες αυτές ελλείψεις, η επιχείρηση όχι μόνο συνέχιζε τη λειτουργία της, αλλά λάμβανε και κρατικές επιδοτήσεις για επεκτάσεις των δραστηριοτήτων της.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA είπε πως η οδηγία των ειδικών είναι να μην γίνονται σωληνώσεις υπόγεια γιατί είναι επικίνδυνες για διάβρωση.

Επιπλέον, ο αστυνομικός συντάκτης είπε πως οι εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει τους ανωτέρους τους για την έντονη μυρωδιά που υπήρχε στον χώρο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εργαζομένων, το είπαν στους προϊσταμένους βάρδιας, με εκείνους να λένε πως ενημέρωσαν τους ανώτερούς τους και εκείνη ενημέρωσαν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Ο ίδιος ωστόσο, είπε ότι ναι μεν δέχτηκα μία δύο ασαφείς μαρτυρίες από τους προϊσταμένους βάρδιας, αλλά του είπαν ότι μπορεί να είναι υπόνομοι.

Το επόμενο στάδιο των ερευνών

Η ΔΑΕΕ κάνει «φύλλο και φτερό» τους έξι φακέλους που κατασχέθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης. Η έρευνα πλέον στρέφεται τρεις τομείς. Αρχικά στον καταλογισμό ευθυνών στους υπαλλήλους που υπέγραψαν τις αυτοψίες.

Στη συνέχεια θα γείνει τεχνική ανάλυση της διάτρησης των σωληνώσεων. Εδώ εξετάζεται το ενδεχόμενη η διάβρωση να οφείλεται στη μη τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας για υπόγεια δίκτυα.

Τέλος, θα γίνει νομική αξιολόγηση της απόκρυψης του υπογείου από τις οκτώ διαδοχικές άδειες.