Ο Θεσσαλικός κάμπος βυθίστηκε ξανά στο νερό και τη λάσπη, ενώ αρκετές άλλες περιοχές της Ελλάδας αντιμετώπισαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες.

Σπίτια, καταστήματα, χωράφια και δρόμοι καταστράφηκαν, με δεκάδες πολίτες να χρειάζονται απεγκλωβισμό από σπίτια, πλοία και χιονοδρομικά κέντρα.

Βυθισμένος στη λάσπη ο Αγιόκαμπος

Ο Θεσσαλικός κάμπος βυθίστηκε ξανά στο νερό, με σπίτια, ενοικιαζόμενα δωμάτια και χωράφια να μετατρέπονται σε έναν απέραντο βούρκο. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αντιμέτωποι για τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια με την ίδια καταστροφική επανάληψη.

Ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι του και χρειάστηκε βοήθεια για να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.

Η Μαρία Καραμήτρου, τελευταία στιγμή δεν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά:

«Προσπαθώντας να ανοίξω την πόρτα να φύγουν τα φερτά υλικά, άρχισα να κινδυνεύω γιατί τα νερά ανέβαιναν, φώναζε ο άντρας μου να μην με πάρει το νερό και πιάστηκα από τον φράχτη».

Yπερχείλισε ο Πηνειός

Σε προληπτικό κλείσιμο όλων των εισόδων που οδηγούν στις όχθες του Πηνειού, προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού σε σημεία της εσωτερικής κοίτης. Κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται ήδη στην περιοχή, τοποθετώντας τις προειδοποιητικές κορδέλες και ενημερώνοντας το κοινό για τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται.

Τόσο η Πολιτική Προστασία, όσο και η ΔΕΥΑΛ τελούν σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς η στάθμη των υδάτων κινείται ανοδικά και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα επίπεδα των 4,5 μ. – όλα τα θυροφράγματα έχουν κλείσει από νωρίτερα, περίπου στις 11 σήμερα το πρωί, για προληπτικούς λόγους.

Δεν μπόρεσε να «δέσει» το Blue Star Patmos

Σήμερα το πρωί, Δευτέρα 2/2 , στις 10:55, το πλοίο Blue Star Patmos κατά την άφιξή του στον λιμένα της Μεγίστης επακούμβησε στον προβλήτα, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά τη διαδικασία πρόσδεσης.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές, χωρίς εισροή υδάτων ή ρύπανση, με το πλοίο να παραμένει εκτός λιμένα μέχρι να βελτιωθεί ο καιρός. Στο πλοίο βρίσκονταν 36 επιβάτες και 81 μέλη πληρώματος, όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ παραμένουν επίσης 9 Ι.Χ., 3 φορτηγά και 3 μοτοσυκλέτες.

Κομμένη στα δύο η Ιονία Οδός

Κομμένη στα δύο είναι η Ιονία οδός στο ύψος της Συκούλας στην Αιτωλοακαρνανία. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, η πλαγιά υποχώρησε, έσπασε τα προστατευτικά πλέγματα και κατέληξε στον αυτοκινητόδρομο.

Λόγω της κατολίσθησης και μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, κλειστά θα παραμείνουν και τα δύο ρεύματα, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού.

Κατολισθήσεις στη Χίο

Στη Χίο, λόγω της κακοκαιρίας βράχος αποκολλήθηκε στην περιοχή του Σαραπιού και χτύπησε διερχόμενο ΙΧ με δύο επιβάτες, χωρίς να τραυματιστούν.

«Πνίγηκαν» 7.000 στρέμματα στο Κιλκίς

Στο Πολύκαστρο Κιλκίς πλημμύρισαν χωράφια και καταστράφηκαν καλλιέργειες με σιτηρά, κριθάρι και τριφύλλι. Όπως σημείωσε στο ΕΡΤnews o δήμαρχος Παιονίας, Κωνσταντίνο Σιωνίδη, είναι πλημμυρισμένα χωράφια συνολικού εμβαδού άνω των 7.000 στρεμμάτων.

Μάχη με τα κύματα έδωσε στο Καστελόριζο το Blue Star Patmos που εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμανιού χωρίς να τραυματιστεί κανείς από τους επιβαίνοντες.

Εγκλωβισμένοι επί ώρες δεκάδες πολίτες στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

Υπενθυμίζεται επίσης πως περισσότεροι από 100 επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού στη Δράμα, παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες στο καταφύγιο λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης. Ανάμεσα τους κυρίως οικογένειες με μικρά παιδιά.

Μετά από ώρες αγωνίας η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ της Κυριακής. Οι εκατοντάδες εκδρομείς είναι καλά στην υγεία τους.