Σε φάση έντονης αστάθειας μπαίνει ο καιρός, καθώς διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά από τα δυτικά αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τόσο αυτή την εβδομάδα όσο και την επόμενη.

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι κατά διαστήματα βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι ενισχυμένοι άνεμοι στα πελάγη, αλλά και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, που θα ευνοήσει και φαινόμενα λασποβροχών.

Πότε ξεκινά η κακοκαιρία

Όπως τονίζει σε ανάρτηση του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, η κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της το βράδυ της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, με αυξημένη πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Στο Ιόνιο οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά στα 7 με 8 μποφόρ. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατά τόπους λασποβροχές.

Η πιο βροχερή ημέρα

Η Πέμπτη αναμένεται να είναι η ημέρα με το μεγαλύτερο καιρικό ενδιαφέρον, καθώς βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικά με ισχυρό χαρακτήρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, σε υψόμετρα άνω των 1.500–1.700 μέτρων, ενώ η αφρικανική σκόνη θα μετατοπιστεί κυρίως προς το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο.

Τι θα γίνει στην Αττική

Όσον αφορά την Αττική, αναμένονται βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης με βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από τα ξημερώματα της Πέμπτης και θα διαρκέσουν για πολλές ώρες, μέχρι τουλάχιστον και το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Πότε εξασθενούν τα φαινόμενα

Την Παρασκευή τα πιο έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα Βορειοδυτικά και τα Δωδεκάνησα. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα παραμείνουν τοπικά ισχυρές, αλλά χωρίς τη γενικευμένη ένταση της Πέμπτης.

Το Σάββατο αναμένεται σταδιακή ύφεση των φαινομένων. Η αστάθεια θα επιμείνει τοπικά, χωρίς όμως γενικευμένα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, αποτελώντας μια μεταβατική ημέρα πριν την αξιολόγηση των συνθηκών της επόμενης εβδομάδας.

Πού θα κυμανθεί ο υδράργυρος

Παρά την αστάθεια, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Τετάρτη: έως 20°C στα δυτικά ηπειρωτικά και στη βόρεια Κρήτη, 15–18°C στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Πέμπτη: μικρή υποχώρηση, με μέγιστες 16–18°C.

Παρασκευή: χωρίς αξιόλογη μεταβολή, με τη βόρεια Κρήτη κοντά στους 20°C.

Σάββατο: άνοδος της θερμοκρασίας, έως 18°C στη βόρεια Ελλάδα, 18–20°C στα κεντρικά και νότια (τοπικά 22°C), 22–24°C στη βόρεια Κρήτη και έως 20°C στα Δωδεκάνησα.

Τι να προσέξουμε

Σε περιόδους όπου τα φαινόμενα αποκτούν ισχυρό χαρακτήρα, συνιστάται αποφυγή στάθμευσης κάτω από δέντρα, αυξημένη προσοχή σε ρέματα και μικρούς ποταμούς λόγω κινδύνου υπερχείλισης, καθώς και προσοχή στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων. Ιδιαίτερη σύσταση γίνεται να αποφεύγεται η διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και ιρλανδικές διαβάσεις.

Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος, πρόκειται για τυπικά φαινόμενα της εποχής και όχι για πρωτοφανή κακοκαιρία. Ωστόσο, κατά τόπους θα υπάρξουν περίοδοι αυξημένου κινδύνου, κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, που απαιτούν αυξημένη προσοχή από πολίτες και αρχές.