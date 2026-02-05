Την απόφαση να κατέβουν στην Αθήνα πήραν την Τετάρτη οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι, που βρέθηκαν για 55 μέρες στα μπλόκα και συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποί τους στο «Βήμα», είναι αποφασισμένοι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου να «παίξουν» το τελευταίο τους χαρτί, ώστε να διεκδικήσουν ακόμη πιο σθεναρά την υλοποίηση των αιτημάτων τους.

Από την αρχή των κινητοποιήσεων, αλλά και πριν αυτές ξεκινήσουν, η απόβαση στην Αθήνα ήταν μια πρόταση που είχε τεθεί αρκετές φορές επί τάπητος. Πολλές ήταν οι φωνές που θεωρούσαν πως είναι ένα μέτρο που πρέπει να εφαρμοστεί, ώστε να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση. Μάλιστα, κάποιοι, όπως εξηγούν στο «Βήμα», πιστεύουν ότι ίσως να είναι και η μόνη επιλογή που μπορεί να αποφέρει καρπούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως, μετά το «ναυαγισμένο ραντεβού» στο Μέγαρο Μαξίμου με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, η απόβαση στην Αθήνα ήταν το επικρατέστερο σενάριο.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης στον Παλαμά Καρδίτσας, και ενώ είχε «κλειδώσει» η κάθοδος των τρακτέρ στο κλεινόν άστυ, ένα τηλεφώνημα κυβερνητικών στελεχών για τον προγραμματισμό μιας νέας συνάντησης με τον Πρωθυπουργό ανέτρεψε τα δεδομένα. Αυτό καταδεικνύει πως πράγματι μόνο η ιδέα μιας τέτοιας κίνησης μπόρεσε να ασκήσει εντονότερη πίεση. Κανείς, όμως, δεν μπορεί τώρα να είναι βέβαιος πως θα υπάρξουν τα ίδια αποτελέσματα.

Η προεργασία πριν από τη μεγάλη ημέρα

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι αποφάσισαν να φτάσουν στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και να παραμείνουν μέχρι και το Σάββατο. Έντονα απασχολεί το πώς θα γίνει η κάθοδος, δηλαδή με ποια μέσα. Αν και ακόμη δεν έχει καθοριστεί με απόλυτη σαφήνεια αν η πλειοψηφία θα έρθει με τρακτέρ, είναι σίγουρο πως θα υπάρξουν αρκετά από αυτά έξω από τη Βουλή. Μάλιστα, προτάθηκε αρκετοί να έρθουν τόσο με τα αυτοκίνητά τους όσο και με μισθωμένα λεωφορεία.

Τις προηγούμενες μέρες έχει σχεδιαστεί να γίνουν διάφορες κινητοποιήσεις εντός των πόλεων. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα υπάρξουν έντονες δράσεις σε περιοχές της επαρχίας, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για τον αγώνα και τα αιτήματα των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα.

Τα σημεία που πιέζουν

Πολλά είναι τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο πρωτογενής τομέας. Κάθε κλάδος έχει τα δικά του προβλήματα, τα οποία καθιστούν δυσβάσταχτη την επιβίωση των επαγγελματιών στην ύπαιθρο. Ωστόσο, τρία είναι τα βασικά «αγκάθια» που, μέρα με τη μέρα, φαίνεται να δημιουργούν περαιτέρω πιέσεις.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων «θερίζει»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία πλήττει το ζωικό κεφάλαιο και προκαλεί σοβαρές απώλειες στον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι κτηνοτρόφοι επισημαίνουν ότι η εξάπλωση της ασθένειας έχει άμεσο και πολυεπίπεδο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους, καθώς οδηγεί σε απώλειες παραγωγής, αυξημένο κόστος και έντονη ανασφάλεια για το μέλλον του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν από την πολιτεία τη λήψη άμεσων και συγκεκριμένων αποφάσεων σχετικά με τον εμβολιασμό των ζώων, τονίζοντας ότι η έγκαιρη και οργανωμένη αντιμετώπιση της νόσου είναι κρίσιμη τόσο για τη διασφάλιση του εισοδήματός τους όσο και για την υγεία και ασφάλεια της ζωικής παραγωγής συνολικά. Όπως υπογραμμίζουν, η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης, με ανυπολόγιστες συνέπειες για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, θέτουν ζήτημα επαρκούς αποζημίωσης για όσους έχουν ήδη πληγεί, καθώς και ενίσχυσης των ελέγχων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και περιορισμού. Όπως τονίζουν, η προστασία του ζωικού κεφαλαίου δεν αφορά μόνο τον κτηνοτροφικό κλάδο, αλλά συνδέεται άμεσα και με τη δημόσια υγεία, καθώς και με την ευρύτερη οικονομία της χώρας.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίκεντρο

Η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και η πλήρης απονομή δικαιοσύνης μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου με τις παράνομες επιδοτήσεις, αποτελούν βασικό αίτημα των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα στις συζητήσεις τους με την κυβέρνηση. Οι άνθρωποι της παραγωγής επισημαίνουν ότι η διαφάνεια και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του οργανισμού αποτελούν προϋπόθεση για τη δίκαιη στήριξη όσων δραστηριοποιούνται πραγματικά στον αγροτικό και κτηνοτροφικό χώρο.

Όπως δηλώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο «Βήμα», την ώρα που οι ίδιοι δίνουν καθημερινό αγώνα για να παραμείνουν στο επάγγελμα, διαπιστώνουν ότι ορισμένοι εκμεταλλεύτηκαν τους ελλιπείς ελέγχους και τις αδυναμίες του συστήματος, λαμβάνοντας παράνομες επιδοτήσεις για ζωικό και φυτικό κεφάλαιο που δεν διέθεταν.

Το γεγονός αυτό, όπως σημειώνουν, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, αδικεί τους συνεπείς παραγωγούς και υπονομεύει τη συνολική αξιοπιστία του συστήματος ενισχύσεων. «Βλέπουμε ανθρώπους να πλουτίζουν παράνομα, ενώ εμείς παλεύουμε να επιβιώσουμε», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ζητούν ουσιαστικούς και διαρκείς ελέγχους, επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Στην ατζέντα και η Mercosur

Έντονη δυσαρέσκεια προκαλεί και η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur, η οποία παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας και πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα εκφράζουν φόβους ότι θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα προϊόντα, απειλώντας την ελληνική παραγωγή και τη βιωσιμότητα πολλών αγροτικών κλάδων.

Παρά τις προσπάθειες προώθησής της σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις, η εφαρμογή της συμφωνίας έχει προς το παρόν «παγώσει», καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε την παραπομπή της στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έλεγχο συμβατότητας με τις Συνθήκες της ΕΕ. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μήνες και ενδέχεται να επηρεάσει τον συνολικό σχεδιασμό της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής.

Παραγωγικοί φορείς εκτιμούν ότι η απελευθέρωση των εισαγωγών από χώρες της Mercosur, χωρίς επαρκείς μηχανισμούς προστασίας, θα αυξήσει σημαντικά τις πιέσεις στις τιμές και στα εισοδήματα. Όπως τονίζουν, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονες σε ευαίσθητους τομείς, επηρεάζοντας και την περιφερειακή ανάπτυξη και την επισιτιστική ασφάλεια.