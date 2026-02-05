Εκ νέου αντιδράσεις από την Τουρκία προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, όπως αυτό προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η στάση της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη και χαρακτηρίζει «απαράδεκτες» τις ελληνικές δηλώσεις, κάνοντας λόγο για μονομερείς ενέργειες που, κατά την Άγκυρα, παραβιάζουν τα «δικαιώματα και συμφέροντα της τουρκικής πλευράς» στο Αιγαίο.

«Μια δίκαιη, ισότιμη και διεθνώς νόμιμη θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο μέσω αμοιβαίου διαλόγου και καλής πίστης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, ενώ τονίζεται ότι δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών περί επέκτασης των χωρικών υδάτων «δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας».

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επαναφέρει, παράλληλα, τη γνωστή ρητορική περί «Γαλάζιας Πατρίδας», διαμηνύοντας ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις «συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας» στις θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Τουρκίας.

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Οι τουρκικές αντιδράσεις ήρθαν μετά τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ κατά την οποία ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ασκήσει το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στο Ιόνιο, κάνοντας λόγο για «αναφαίρετο και μονομερές δικαίωμα» που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο.

«Το δικαίωμα επέκτασης έως τα 12 μίλια θα ασκηθεί όταν κρίνουμε ότι είναι οι πιο κατάλληλες συνθήκες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός τρίτου για να το ασκήσει.