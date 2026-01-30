Οριστικοποιείται η διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας στην Άγκυρα, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή.

Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 16 Φεβρουαρίου και θα είναι η πρώτη μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στην τουρκική πρωτεύουσα τον Μάιο του 2024.

Το χρονικό πλαίσιο

Το χρονικό πλαίσιο της συνάντησης συνδέεται και με την έναρξη του Ραμαζανιού, γεγονός που καθιστά πιθανότερη τη σύγκληση του Συμβουλίου πριν από τα μέσα Φεβρουαρίου. Η ελληνική πλευρά αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνάντηση, θεωρώντας ότι η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι κρίσιμη, σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας και γεωπολιτικής ρευστότητας.

Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω απευθείας διαλόγου. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει σύγκλιση στα βασικά ζητήματα, η υφιστάμενη διαδικασία επικοινωνίας έχει συμβάλει στο να αποφευχθούν σοβαρές εντάσεις και να διατηρηθεί χαμηλό το επίπεδο κρίσεων, σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους.

Τι δεν θα συζητηθεί

Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες της ελληνικής πλευράς, η Αθήνα προσέρχεται στη συνάντηση με στόχο μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις επί των θεμελιωδών ζητημάτων.

Ειδικότερα, δεν αναμένεται συζήτηση όπως η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται πλήρης διάσταση απόψεων ως προς το εύρος τους, ζήτημα που η Ελλάδα χαρακτηρίζει αδιαπραγμάτευτο.

Η ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας αναμένεται να διαμορφωθεί στη βάση της λεγόμενης θετικής ατζέντας και του πολιτικού διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη, με έμφαση σε τομείς χαμηλής πολιτικής και πρακτικής συνεργασίας.