Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, στην Καλαμάτα, παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας μεταξύ άλλων για τα εθνικά θέματα, τους κυβερνητικούς χειρισμούς, την Μαρία Καρυστιανού αλλά και για το ενδεχόμενο να ίδρυσης κόμματος από τον ίδιο.

«Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης»

Μίλησε για εκτεταμένη αίσθηση διαφοράς, κατάχρηση εξουσίας από τους κυβερνώντες και τόνισε πως η αλαζονεία της κυβέρνησης προωθεί το μήνυμα:«Μητσοτάκης ή χάος». «Στη χώρα υπάρχει μια εκτεταμένη ατμόσφαιρα διαφθορά. Μια αίσθηση κράτους λάφυρο, μια ιδιοκτησιακή αντίληψη γύρω από τους θεσμούς, μια κατάχρηση εξουσίας από τους κυβερνώντες. Αλαζονεία δίχως προηγούμενο. Είναι τόση η αλαζονεία της κυβέρνησης, που προωθεί το δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος. Το θέλουν Μητσοτάκης ή χάος, όχι ΝΔ ή χάος. Το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη χθες. Την ώρα που η ΝΔ έχει χάσει 1 εκατ. ψηφοφόρους. Δεν ακούνε, δεν τους νοιάζει ο κόσμος της ΝΔ. Το χάος είναι ο κ. Μητσοτάκης που δημιούργησε επίτηδες συνθήκες πολιτικής αναρχίας. Μιλά για σταθερότητα ενώ προκαλεί αστάθεια», είπε.

«Άνοιξε άρον άρον τη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, διχαστικά, απολύτως επικοινωνιακά. Ας διαβάσουν τη δήλωση του Βενιζέλου και άλλων ειδικών. Ο Μητσοτάκης στοχεύει σε αποχή του κόσμου από τις κάλπες ελπίζοντας ότι με ένα πλαστό ποσοστό θα του επιτρέψει να διαπραγματευτεί το προσωπικό του μέλλον. Έτσι ευτελίζεται μια παράταξη και δεν κυβερνάται μία χώρα», συμπλήρωσε.

«Λάθος το ταξίδι στην Τουρκία»

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και την εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει στα ελληνοτουρκικά με ένα ερώτημα: «Είναι λογικό να αμφισβητείται στην πράξη η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα κι εμείς να μιλάμε για φιλία με Τουρκία, να φανταζόμαστε ήρεμα νερά; Επίσης, συνυπέγραψε μέχρι κεραίας όσα χθες είπε από την Καλαμάτα ο Κώστας Καραμανλής. «Το ταξίδι αυτό κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι ένα μεγάλο λάθος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η Καρυστιανού και τα σενάρια για νέο κόμμα

Τέλος, μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού είπε πως τον συνδέει μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας και ο πόνος της απώλειας. «Η κ. Καρυστιανού έχει στην πολιτική τα ίδια δικαιώματα με κάθε Έλληνα. Αυτό με ενώνει μαζί της είναι ο πόνος της απώλειας, σαν γονιός. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική, είναι προσωπική υπόθεση».

«Η Ελλάδα θέλει μια νέα αρχή. Σε όλη μου τη διαδρομή λέω αλήθειες, αρέσουν δεν αρέσουν, βολεύουν ή ξεβολεύουν. Δεν κρύφτηκα ούτε συμβιβάστηκα για θέσεις ή αξιώματα. Το μόνο κριτήριό μου είναι η πατρίδα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο με τη λογική όλοι εναντίον όλων. Θα επικρατήσει κοινωνική ζούγκλα, σε συνθήκες βαθύτατης κρίσης. Θέλουμε να γίνουμε Ισπανία; Σε μια ημέρα νομιμοποίησαν 500.000 λαθρομετανάστες. Αυτά είναι υπαρξιακά επικίνδυνα παιχνίδια. Η κατάσταση είναι οριακά κρίσιμη για τη χώρα. Η νέα αρχή απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Μια αναγέννηση απαιτεί συνθέσεις, όχι διχασμό. Η κακή νοοτροπία του νεοέλληνα πρέπει να τελειώσει. Να ξαναβρούμε τις αξίες μας. Το σίγουρο είναι ότι τα σταθμίζω. Φυσικά με πονά πολύ η Λένα, λείπει κάθε ημέρα. Αλλά μην ανησυχείτε για μένα, εδώ είμαι, θα συνεχίσω να μιλάω δημόσια, δεν κρύβομαι» απάντησε ερωτηθείς για τα μελλοντικά σχέδιά του.