Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές ξεκίνησαν στο Άμπου Ντάμπι τον δεύτερο γύρο συνομιλιών για την διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, με την μεσολάβηση των ΗΠΑ και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι στρατιωτικά αλλά και πολιτικο-στρατιωτικά.

Οι διήμερες τριμερείς επαφές πραγματοποιούνται λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε την εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα, την οποία είχαν στηρίξει οι ΗΠΑ, προκειμένου να ενισχύσει τα αποθέματα πυρομαχικών της. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Μόσχα εξαπέλυσε την Τρίτη επίθεση με αριθμό-ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων κατά της Ουκρανίας.

Τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά

Τον τελευταίο χρόνο, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις πιέσεις τόσο προς το Κίεβο όσο και προς τη Μόσχα για την επίτευξη συμβιβασμού. Παρά τους πολλαπλούς γύρους επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά σε κρίσιμα ζητήματα.

Μεταξύ των πιο ακανθωδών θεμάτων παραμένουν οι απαιτήσεις της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει, καθώς και το μέλλον του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια — του μεγαλύτερου στην Ευρώπη — ο οποίος βρίσκεται σε περιοχή υπό ρωσική κατοχή.

Η Μόσχα ζητά από το Κίεβο την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτεταμένης ζώνης βαριά οχυρωμένων πόλεων, που θεωρείται μία από τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές της Ουκρανίας, ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η σύγκρουση θα πρέπει να «παγώσει» κατά μήκος της σημερινής γραμμής του μετώπου και απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο μονομερούς απόσυρσης των δυνάμεών της.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και τμημάτων της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, τα οποία είχαν καταληφθεί πριν από τη ρωσική εισβολή του 2022. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει επιπλέον περίπου το 1,5% του ουκρανικού εδάφους από τις αρχές του 2024.