Η Ρωσία αγνόησε τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ, επιτιθέμενη στο ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας κατά την διάρκεια της χθεσινής νύχτας , δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι και ξεκαθάρισε πως οι επιθέσεις αυτές θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις και την στάση της ουκρανικής αντιπροσωπείας στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ζελένσκι θα ενημερώσει τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις και θα αναπροσαρμόσει την στρατηγική των διαπραγματευτών

Όπως ανέφερε ο Ζελέσνκι, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, το Κίεβο θα επικοινωνήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσει τις συνέπειες για τη Ρωσία μετά την επίθεση. Σχετικά με το θέμα ο Ζελέσνκι ανέφερε ότι συζήτησε με τον Ρούτε το θέμα της ταχείας προμήθειας συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και των αδειών για την παραγωγή αμερικανικών όπλων στη Ευρώπη.

Επιπλέον ανέφερε ότι πλέον το έργο της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας θα προσαρμοσθεί αναλόγως μετά την επίθεση της Ρωσίας καθώς όπως ανέφερε: «Ήταν μία σκόπιμη επίθεση κατά της ενεργειακής υποδομής με την χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων».

Όπως υποστήριξε: «Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύθηκε την πρόταση των ΗΠΑ για την βραχεία διακοπή των επιθέσεων όχι για να ενισχυθεί η διπλωματία, αλλά για να συγκεντρώσει πυραύλους και να περιμένει μέχρι την ψυχρότερη ημέρα του έτους, όταν οι θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας βρίσκονται κάτω από τους -20°C».

Ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με ρώσους και αμερικανούς αξιωματούχους θα ξεκινήσει αύριο στο Αμπού Ντάμπι.

Μαζικά ρωσικά πλήγματα

Η Ρωσία επιτέθηκε στη διάρκεια της νύκτας στην Ουκρανία με 450 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περισσότερους από 60 πυραύλους, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, προσθέτοντας πως η Μόσχα περίμενε να πέσουν οι θερμοκρασίες πριν επιτεθεί στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας.

«Ούτε οι αναμενόμενες διπλωματικές προσπάθειες αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι ούτε οι υποσχέσεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον εμπόδισαν να συνεχίσει την τρομοκρατία εναντίον απλών ανθρώπων στον πιο σκληρό χειμώνα», έγραψε ο Σίμπιχα στο X.

Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, και σε άλλα αστικά κέντρα, δήλωσαν αξιωματούχοι, προκαλώντας πυρκαγιές και καταφέρνοντας νέα πλήγματα στην ενεργειακή υποδομή.

Από τα πλήγματα τραυματίσθηκαν τέσσερις άνθρωποι, έκαναν γνωστό αξιωματούχοι στις δύο μεγαλύτερες πόλεις. Πραγματοποιήθηκαν την παραμονή των επόμενων σχεδιαζόμενων τριμερών συνομιλιών, Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί ήδη σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Στο Κίεβο, όπου η θερμοκρασία έπεσε τη νύκτα σχεδόν στους 20 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις μετά τα μεσάνυχτα, λέγοντας ότι έγινε επίθεση τόσο με πυραύλους όσο και με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Τα πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε πέντε συνοικίες, πλήττοντας συγκροτήματα διαμερισμάτων και ένα κτίριο που στέγαζε έναν παιδικό σταθμό, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας.

Ο αεροπορικός συναγερμός παρέμεινε σε ισχύ για περισσότερο από πέντε ώρες.

Στο Κίεβο μεταβαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στο Κίεβο θα μεταβεί η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορμή την τέταρτη επέτειο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Την ανακοίνωση έκανε σήμερα η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο.

Όπως ανέφερε η Π. Πίνιο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε χθες τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών τους. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής αποδέχθηκε την πρόσκληση να επισκεφθεί την Ουκρανία για την επέτειο που σηματοδοτεί τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής.

«Η επίσκεψη αυτή θα αποτελέσει ένα ανανεωμένο και ισχυρό μήνυμα της αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, καθώς και της αποφασιστικότητας και της ενότητας της ΕΕ απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα», ανέφερε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι.