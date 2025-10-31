Καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση του πρίγκιπα Αντριου που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη της Μεγάλης Βρετανίας, απασχολούν τη διεθνή κοινή γνώμη και έχουν βάλει σε μεγάλους μπελάδες τη βασιλική οικογένεια που χθες αναγκάστηκε να αφαιρέσει από τον πρίγκιπα Αντριου τους βασιλικούς του τίτλους ενώ επιπλέον του έδειξαν την έξοδο από την κάστρο του Ουίνδσορ όπου υπάρχει κατοικία τριάντα δωματίων στην οποία διαβιούσε.

Η απόφαση του παλατιού

Η απόφαση του παλατιού ήρθε μετά την αυξανόμενη πίεση από σειρά δημοσιευμάτων που αναφέρονται στη σχέση του πρίγκιπα Αντριου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν που ακολούθησαν την πρόσφατη κυκλοφορία του βιβλίου της Βιρτζίνια Τζιούφρε που τον είχε καταγγείλει ως κακοποιητή της. Πρόκειται για μεταθανάτια έκδοση των απομνημονευμάτων της με τον τίτλο “Nobody’s Girl”. Η Τζιούφρε αυτοκτόνησε τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών.

Η βασιλική οικογένεια διατηρούσε την ελπίδα ότι η απόφαση του Αντριου να εγκαταλείψει τη χρήση των βασιλικών τίτλων και τιμών θα έβαζε τέλος στο σκάνδαλο, όμως τα πρόσφατα στοιχεία αναζωπύρωσαν την υπόθεση.

Το email Αντριου σε Επστάιν

Τα νέα στοιχεία στην πολύκροτη υπόθεση προσέθεσαν δημοσιεύματα που αναφέρονται στην ύπαρξη email του 2011, που αναιρεί τον ισχυρισμό του πρώην Πρίγκιπα Αντριου, σύμφωνα με τον οποίο είχε διακόψει όλους τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Επστάιν το 2010.

Συγκεκριμένα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι εφημερίδες The Mail on Sunday και The Sun on Sunday ανέφεραν ότι ο Αντριου φάνηκε να επικοινώνησε ξανά με τον Επστάιν, λέγοντάς του να «κρατήσει στενή επαφή» και ότι ήταν «μαζί σε αυτό». Ο Αντριου δεν έχει σχολιάσει το σχετικό δημοσίευμα.

Ερευνα από την αστυνομία του Λονδίνου

Την ίδια ώρα με την αποκάλυψη αυτή, η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι «ερευνά» δημοσίευμα της Mail on Sunday, σύμφωνα με το οποίο, το 2011, ο Αντριου ζήτησε από αστυνομικό που του είχε ανατεθεί ως σωματοφύλακας να «σκάψει λάκκο» για την Τζιούφρε.

Το σημείωμα της Βιρτζίνια Τζιούφρε

Σε μήνυμα που έστειλε η Τζιούφρε λίγο πριν αυτοκτονήσει στη συγγραφέα Εϊμι Ουάλας με την οποία συνεργάστηκε για τη συγγραφή της βιογραφίας, έγραφε: «Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι κρίσιμο καθώς αποσκοπεί να ρίξει φως στις συστημικές ελλείψεις που επιτρέπουν το τράφικινγκ ευάλωτων ανθρώπων μεταξύ συνόρων. Είναι επιτακτικό η αλήθεια να γίνει κατανοητή και να αντιμετωπιστούν τα θέματα γύρω από το φαινόμενο αυτό».

Οι συνευρέσεις Αντριου – Τζιούφρε

Ο πρίγκιπας Αντριου κατηγορήθηκε από την Βιρτζίνια Τζιούφρε για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν έφηβη. Στο βιβλίο μάλιστα που εκδόθηκε μετά το θάνατό της περιγράφει με λεπτομέρειες τις τρεις περιπτώσεις που όπως αναφέρει είχε σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Αντριου.

Τα μέρη που συνέβησαν ήταν στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στο νησί του Επστάιν στην Καραϊβική, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς.

Οπως αναφέρει στο βιβλίο της ο πρίγκιπας Αντριου τη γνώρισε ότι ήταν ανήλικη. Γνωρίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Επστάιν της έδωσε 15.000 δολάρια «για την εξυπηρέτηση του άνδρα που οι ταμπλόιντ αποκαλούσαν “Ράντι Αντι”».

Αναφορικά με την τρίτη τους συνάντηση αναφέρει πως έλαβε χώρα σε «όργιο» στο νησί του Επστάιν, μαζί με «άλλα περίπου οκτώ κορίτσια» που «φαίνονταν να είναι κάτω των 18 ετών και που δεν μιλούσαν αγγλικά».

Οι κατηγορίες και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός

Ο Αντριου κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρε το 2022, αφού εκείνη υπέβαλε αγωγή εναντίον του στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος δεν παραδέχτηκε ποτέ δική του εμπλοκή στο σεξουαλικό έγκλημα, αναγνώρισε όμως πως η Τζιούφρε υπήρξε πράγματι θύμα σεξουαλικής εμπορίας.

Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εναντίον του και επιπλέον επέμεινε ότι ποτέ δεν υπήρξε μάρτυρας ούτε είχε ποτέ υποψίες για κάποια από τις συμπεριφορές για τις οποίες κατηγορήθηκε ο Επστάιν.

Σε συνέντευξή του στο BBC, το 2019, ανέφερε ότι είχε διακόψει όλους τους δεσμούς του με τον Επστάιν το 2010, δήλωση που φέρεται να αναιρείται από το email που πρόσφατα ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Οι στενές σχέσεις Αντριου – Επστάιν

Ο πρώην πρίγκιπας Αντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ είναι ένας από τους πιο διάσημους άνδρες που συνδέθηκαν με τον Επστάιν. Εχει δηλώσει ότι τον γνώρισε το 1999, μέσω της τότε συντρόφου του Επστάιν Γκιλέιν Μάξγουελ. Στη συνέχεια όμως, όπως εκείνος έχει αναφέρει, συναντιόντουσαν «σπάνια», «πιθανώς όχι περισσότερο από μία ή δύο φορές τον χρόνο».

Αντίθετα δεν έχει αποκρύψει ότι στο παρελθόν έχει διαμείνει σε πολλά ακίνητα ιδιοκτησίας του Επσταϊν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του στις φυλακές της Νέας Υόρκης το 2019, εν αναμονή της δίκης του, όπου θα αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Αντριου είναι γνωστό ότι παρευρέθη σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο κτήμα Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα το 2000, στην οποία ήταν παρούσα και η Μάξγουελ, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν τότε στην Palm Beach Post.

Ο Επστάιν στο πάρτι της Ελισάβετ

Μήνες αργότερα, ο Επστάιν και η Μάξγουελ συναναστράφηκαν με μέλη της βασιλικής οικογένειας σε πάρτι στο κάστρο του Ουίνδσορ που διοργάνωσε η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ για τα 40ά γενέθλια του Αντριου, καθώς και τα 50ά γενέθλια της πριγκίπισσας Αννας, τα 100ά γενέθλια της βασιλομήτορος και τα 70ά γενέθλια της πριγκίπισσας Μαργαρίτας.

Ο Αντριου αργότερα, το 2006, κάλεσε το ζευγάρι και πάλι στο Ουίνδσορ για τον πολυτελή χορό των 18ων γενεθλίων της κόρης του, πριγκίπισσας Βεατρίκης, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun on Sunday.

Το 2008, ο Επστάιν δήλωσε ένοχος για δύο κατηγορίες που συνδέονταν με σεξουαλικά εγκλήματα στο πλαίσιο συμφωνίας που του επέτρεψε να αποφύγει τις ομοσπονδιακές κατηγορίες.

Η βασιλική οικογένεια

Το αν η βασιλική οικογένεια γνώριζε λεπτομέρειες για τη σχέση του Αντριου με τον Επστάιν και αν ναι σε ποιο χρόνο τις έμαθε δεν είναι σαφές.

Το σίγουρο είναι ότι και το προσωπικό του Αντριου και η ομάδα ασφαλείας του γνώριζαν τις κινήσεις του την εποχή που διατηρούσε σχέσεις με τον Επστάιν. Η βασιλική οικογένεια δεν έχει σχολιάσει δημόσια τίποτα από αυτά και φυσικά έχει δεχθεί σκληρή κριτική αναφορικά με το γιατί δεν αφαιρέθηκαν νωρίτερα οι τίτλοι από τον πρίγκιπα Αντριου;

Ο ίδιος βέβαια ήδη είχε αποσυρθεί από τα καθήκοντά του το 2019. Το 2022 η Βασίλισσα Ελισάβετ του αφαίρεσε τους στρατιωτικούς τίτλους και τις χορηγίες. Με την εξέλιξη του σκανδάλου αυτές οι κινήσεις δεν ήταν αρκετές. Σαφώς έπρεπε να γίνει κάτι περισσότερο για να διασώσει την τιμή του Παλατιού.

Στις 17 Οκτωβρίου, ο ίδιος ο Αντριου ανακοίνωσε πως θα σταματούσε να χρησιμοποιεί τον τίτλο του δούκα της Υόρκης, καθώς και ότι θα παραιτούνταν από άλλους τίτλους και τιμές που του είχε απονείμει η βασιλική οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Αντριου δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με τον βασιλιά Κάρολο, καθώς και με άλλα μέλη της οικογένειας, επειδή οι «συνεχιζόμενες κατηγορίες» αποσπούσαν την προσοχή από το έργο της οικογένειας. «Αποφάσισα, όπως πάντα, να βάλω το καθήκον μου προς την οικογένεια και τη χώρα μου πάνω από όλα», πρόσθεσε.

Η διαμονή στο κτήμα Ουίνδσορ

Παρά την αφαίρεση κάποιων τίτλων και προνομίων ο πρίγκιπας Αντριου, εν μέσω του σκανδάλου, συνέχιζε να ζει στην έπαυλη των 30 δωματίων στο βασιλικό κτήμα Ουίνδσορ, έξω από το Λονδίνο. Είχε εξασφαλίσει 75ετώ μίσθωση για το ακίνητο το 2003. Παρά το γεγονός αυτό ο Κάρολος προσπαθούσε να τον πείσει να μετακομίσει.

Η οργή της βρετανικής κοινωνίας πυροδοτήθηκε περαιτέρω όταν έγινε γνωστό ότι τα χρήματα της εκμίσθωσης που θα έπρεπε να καταβάλλονται στη βρετανική κυβέρνηση στην πραγματικότητα δεν καταβάλλονταν εξαιτίας μιας απόλυτα ευνοϊκής για τον Αντριου συμφωνίας ενοικίασης.

Η κοινή γνώμη μετά από αυτές τις αποκαλύψεις πίεζε όλο και περισσότερο στην κατεύθυνση ο Αντριου να φύγει από το βασιλικό ακίνητο.

Ενδεικτική είναι δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο και κατέγραφε ότι οι τέσσερις στους πέντε Βρετανούς πολίτες επιθυμούν την επίσημη αφαίρεση του τίτλου από τον Αντριου.

Κατόπιν όλων αυτών το Παλάτι ένιωσε δεν είχε άλλη επιλογή από το να επιβάλλει στον Αντριου να εγκαταλείψει την κατοικία.

Οι σχέσεις Αντριου – Σι

Εντονη κριτική έχει δεχθεί ο Αντριου και σχετικά με τις επιχειρηματικές του συμφωνίες με την Κίνα και την επαφή του με φερόμενο ως Κινέζο κατάσκοπο. Δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν τη φαινομενικά στενή σχέση του με τον Γιανγκ Τενγκμπό.

Σε ακρόαση ενώπιον δικαστηρίου τον Δεκέμβριο του 2024, η οποία επικύρωσε προηγούμενη απόφαση απαγόρευσης εισόδου του Γιανγκ στη Βρετανία, αποκαλύφθηκε ότι είχε εξουσιοδότηση να ενεργεί εκ μέρους του Αντριου κατά τη διάρκεια επιχειρηματικών συναντήσεων με πιθανούς Κινέζους επενδυτές στη Βρετανία και ότι είχε προσκληθεί στο πάρτι για τα 60ά γενέθλια του Αντριου το 2020. Καθ’ όλη τη διάρκεια κυβερνητικής έρευνας για τη σχέση, ο Γιανγκ αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση.

Το γραφείο του Αντριου ανακοίνωσε τότε ότι διακόπηκαν οι σχέσεις του με τον Γιανγκ, κατόπιν κυβερνητικής προτροπής.

Εγγραφα που ήρθαν φέτος στη δημοσιότητα αποκάλυψαν ότι ο Αντριου έστελνε ευχές γενεθλίων κάθε χρόνο στον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Οι τίτλοι Αντριου

Οπως αναφέρει το CNN, o Αντριου έγινε δούκας όταν παντρεύτηκε την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον το 1986. Ηταν επίσημα γνωστός ως δούκας της Υόρκης. Ωστόσο, η ιδιότητα του πρίγκιπα ουσιαστικά είναι η μόνη που έχει σημασία.

Ο Αντριου έγινε πρίγκιπας αυτόματα με τη γέννησή του, ως γιος της τότε μονάρχη, και αυτό το καθεστώς μπορεί να αλλάξει μόνο εάν ο βασιλιάς Κάρολος εκδώσει σχετική οδηγία.

Παρά την ανακοίνωση της Πέμπτης, ο Αντριου παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου. Αυτό το καθεστώς θα μπορούσε να αφαιρεθεί με νομοθεσία, αλλά θα απαιτούσε τη συγκατάθεση των κρατών της Κοινοπολιτείας, κάτι που θα ήθελε χρόνο. Η τελευταία φορά που έγινε χρήση αυτού του πρωτοκόλλου ήταν όταν ο Εδουάρδος Η΄ παραιτήθηκε το 1936.