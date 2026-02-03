Μια τεράστια πρόκριση άγγιξε η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών η οποία ηττήθηκε στα πέναλτι με 12-11 από την Ουγγαρία. Οι δύο ομάδες έπαιξαν σπουδαίες άμυνες, οι Μαγυάρες προηγήθηκαν με δύο γκολ 1.53 πριν το φινάλε, αλλά τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη κατάφεραν να στείλουν την αναμέτρηση στα πέναλτι.

Εκεί οι Μαγυάρες ήταν πιο ψύχραιμες και με πρωταγωνίστριες τις δύο τερματοφύλακές τους (απέκρουσαν από ένα πέναλτι) κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στον τελικό. Η Εθνική θα αντιμετωπίσει στον μικρό τελικό της Πέμπτης (19.15) την ηττημένη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιταλία.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Οι δύο ομάδες μπήκαν στην αναμέτρηση με ξεκάθαρη πρόθεση να κυριαρχήσουν μέσα από την άμυνά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρειάστηκε να περάσουν 5.34 για να δούμε το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση. Οι Μαγυάρες με δύο τέρματα από την Κέστελι και την Τίμπα προηγήθηκαν 2-0, η Νίνου μείωσε προσωρινά πριν η Γκάρντα διαμορφώσει το 3-1 της πρώτης περιόδου.

Η Σιούτη μείωσε ξανά στο γκολ πριν η Σούμεγκι ανεβάσει εκ νέου τη διαφορά στα δύο τέρματα. Οι άμυνες των δύο ομάδων συνέχισαν να είναι εξαιρετικές με την Ξενάκη να μειώνει σε 4-3, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η δεύτερη περίοδος.

Η Γκάρντα με την έναρξη της τρίτης περιόδου έδωσε εκ νέου προβάδισμα δύο τερμάτων στην Ουγγαρία, αλλά η Εθνική μας απάντησε. Αρχικά η Μυριοκεφαλιτάκη σκόραρε στην παίκτρια παραπάνω και στη συνέχεια η Ελευθερία Πλευρίτου έφεραν το ματς στα ίσα. Ωστόσο, με γκολ της Λεϊμέτερ η Ουγγαρία έκλεισε την τρίτη περίοδο προηγούμενη με 5-6.

Στην τέταρτη περίοδο χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν πέντε λεπτά για να δούμε γκολ. Η Ξενάκη έφερε το ματς στα ίσα, όμως οι Μαγυάρες με τέρματα από τις Φάραγκο και Κέστελι προηγήθηκε με δύο τέρματα 1.53 πριν το φινάλε.

Ωστόσο, η καρδιά που έχουν αποδείξει πως διαθέτουν οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη μίλησε ξανά. Η Σιούτη μείωσε αρχικά και στη συνέχεια έδωσε την ασίστ στην Ελευθερία Πλευρίτου η οποία έστειλε το ματς στην παράταση κάνοντας το 8-8.

Η διαδικασία των πέναλτι

8-8 Άστοχη εκτέλεση από την Κέστελι

9-8 Εύστοχη εκτέλεση από την Πάτρα

9-9 Εύστοχη εκτέλεση από την Γκάρντα

10-9 Εύστοχη εκτέλεση από την Νίνου

10-10 Εύστοχη εκτέλεση από την Λεϊμέτερ

11-10 Εύστοχη εκτέλεση από την Τριχά

11-11 Εύστοχη εκτέλεση από την Σίλαγκι

11-11 Απόκρουση σε πέναλτι της Σιούτη

11-12 Εύστοχη εκτέλεση από την Τίμπα

11-12 Απόκρουση σε πέναλτι της Μυριοκεφαλιτάκη

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12 πεν. (8-8 κ.δ.)

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 2-1, 2-2