Κρίσιμη και εξαιρετικά βαρύνουσας σημασίας είναι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που αποφασίζει την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, για τον υπολογισμό των τόκων για δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον λεγόμενο νόμο Κατσέλη και αντιμετωπίζουν προβλήματα εξόφλησης των δόσεων.

Το κρινόμενο θέμα αφορά περί τους 350 χιλιάδες δανειολήπτες, αλλά και τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα χιλιάδες κόκκινα δάνεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας στην εισήγηση που θα κάνει στην Ολομέλεια τάσσεται υπέρ της λύσης, που ευνοεί τους δανειολήπτες και ειδικότερα.

Προτείνει ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.

Η διαφορά, αν η εισήγηση γίνει δεκτή είναι τεράστια για τα ποσά που τελικά θα κληθούν να πληρώσουν, όσοι θα ωφεληθούν από μια θετική απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών.

Το θέμα έφθασε στο ανώτατο δικαστήριο από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, ενώ δεκάδες δικαστήρια σε όλη την επικράτεια αποφάσιζαν διαφορετικά για τον υπολογισμό των τόκων.

Τόκοι ανά δόση ή στο σύνολο της οφειλής

Στη δίκη που διεξήχθη πριν ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2025, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής.

Ειδικότερα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης η κυρία Αδειλίνη μεταξύ άλλων είχε σημειώσει πως:

«Βασικό κριτήριο συνιστά η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, ο συνδυασμός της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν ικανοποίησης των πιστωτών με τη βασική προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και, συνακόλουθα, την εξασφάλιση και διατήρηση ενός στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του».

Αξίζει εδώ να επισημανθεί, ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που θα αποφασίσει για τον υπολογισμό των τόκων στα κόκκινα δάνεια, θα είναι η πλήρης, δηλαδή το σύνολο των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν στον Αρειο Πάγο. Πρόεδρος της διάσκεψης δεν θα είναι η σημερινή πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, καθώς δεν είχε λάβει μέρος πριν ένα χρόνο στη δίκη που έγινε, και ως εκ τούτου θα προεδρεύσει η αρχαιότερη αντιπρόεδρος Αγάπη Τζουλιαδάκη.

Τέλος να σημειωθεί, ότι όπως είχε τονιστεί και στη δίκη από συνηγόρους εταιριών που έχουν αγοράσει κόκκινα δάνεια, αν η απόφαση του Αρείου Πάγου θα ταχθεί υπέρ της άποψης οι τόκοι να υπολογίζονται στη δόση κατά μήνα και όχι στο σύνολο της οφειλής, τότε τα δάνεια αυτά στην ουσία τους θα καταστούν σχεδόν άτοκα, προκαλώντας δικαστικές αντιδράσεις με αγωγές από εκείνους τους δανειολήπτες που πλήρωσαν κανονικά τις δόσεις τους με άλλον υπολογισμό.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της Ολομέλειας που παράγει, εκ των πραγμάτων σημαντικές οικονομικές αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον από το σύνολο των εμπλεκομένων στο κουβάρι των κόκκινων δανείων, δανειολήπτες και γενικότερα.