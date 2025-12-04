Η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ευαίσθητους κρίκους του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Παρά τη θεαματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΑ) στους τραπεζικούς ισολογισμούς τα τελευταία χρόνια, τα στοιχεία του γ’ τριμήνου του 2025 και του Οκτωβρίου, δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί – απλώς έχει αλλάξει μορφή και, κυρίως, έχει αλλάξει χέρια.

Οι τέσσερις μεγάλοι servicers συγκεντρώνουν πλέον σχεδόν το σύνολο των δανείων που βρίσκονται εκτός τραπεζών, διαμορφώνοντας μία νέα πραγματικότητα, τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για την ίδια την οικονομία.

Ο «σκληρός» πυρήνας παραμένει

Η εικόνα στις τράπεζες είναι σχεδόν απόλυτα ομοιογενής: το μεγαλύτερο μέρος των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, έχει καταγγελθεί, ενώ μόλις το 17% βρίσκεται σε ενεργή ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα των προβληματικών δανείων, που έμειναν εντός του συστήματος, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουν σε κανονική αποπληρωμή.

Η εξυγίανση των ισολογισμών δεν τα επανάφερε στη ζωή· απλώς τα απομάκρυνε από τον τραπεζικό κίνδυνο. Η βελτίωση των δεικτών δε σημαίνει ότι βελτιώθηκε και η ποιότητα των οφειλών.

Σήμερα, στους servicers βρίσκονται 79,7 δισ. ευρώ δάνεια, με την αγορά να είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένη:

doValue: 32,2%

Intrum: 30,8%

Cepal: 25,4%

QQuant: 7,6%

Λοιποί: 4,1%

Η πραγματικότητα είναι ότι τέσσερις εταιρείες καθορίζουν τον ρυθμό και το είδος των λύσεων για την πλειονότητα του ιδιωτικού χρέους. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ξεχωρίζει ένα στοιχείο που αλλάζει αθόρυβα όλη τη στρατηγική διαχείρισης: Πάνω από 32 δισ. ευρώ παραμένουν στα χαρτοφυλάκια των servicers χωρίς να έχουν ακόμη βρει βιώσιμη λύση.

Δεν πρόκειται για έναν λογιστικό αριθμό, αλλά για τον μεγαλύτερο όγκο ιδιωτικού χρέους που μένει «παγωμένος», εκτός πραγματικής οικονομίας – μια εκκρεμότητα που όσο παρατείνεται, τόσο περιορίζει την ανάπτυξη. Με λίγα λόγια: το πρόβλημα των ΜΕΑ δε λύθηκε, απλώς μετακινήθηκε.

Στα 355 εκατ. οι ρυθμίσεις

Τον Οκτώβριο, οι servicers προχώρησαν σε ρυθμίσεις 355 εκατ. ευρώ, που αφορούν περίπου 5.300 οφειλέτες. Η έντονη κινητικότητα αποδίδεται στην πίεση για επιτάχυνση των λύσεων, στην τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού και στην ανάγκη να προηγηθούν βιώσιμες ρυθμίσεις έναντι των πλειστηριασμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η doValue και η Cepal εμφανίζουν τη μεγαλύτερη παραγωγή ρυθμίσεων σε απόλυτα ποσά. Η Cepal έχει την υψηλότερη δραστηριότητα σε οφειλέτες, ενώ η Intrum υπερτερεί στις διμερείς ρυθμίσεις καταναλωτικών δανείων.

Στεγαστικά σε πρώτο πλάνο

Η κατανομή των ρυθμίσεων δείχνει στόχευση στα στεγαστικά. Το 47% των ρυθμίσεων(ποσά) αφορά στεγαστικά δάνεια. Cepal, doValue και QQuant έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε στεγαστικά.

Πρόκειται για διαφοροποίηση που αντανακλά τα χαρτοφυλάκια που ανέλαβαν μέσω τιτλοποιήσεων και δείχνει πως η αγορά ρυθμίσεων δεν είναι ενιαία, αλλά «σπασμένη», ανάλογα με το είδος χρέους και τον servicer.

Πηγή: OT.gr