Το ζήτημα σχετικά με την ανάπτυξη ή όχι των ρωσικών S-400 από την Τουρκία έχει ουσιαστικά ξεπεραστεί, ενώ μέσα στο επόμενο εξάμηνο αναμένεται να διευθετηθεί και το θέμα της κατοχής τους, εκτίμησε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, μιλώντας σε συνέδριο για τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το ζήτημα των S-400 συνδέεται άμεσα με τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35, καθώς όπως τόνισε η απόκτηση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος αποτέλεσε τον βασικό λόγο της έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον – Άγκυρας.

Όπως υποστήριξε, το Κογκρέσο ενεργοποίησε τον νόμο CAATSA, επιβάλλοντας περιορισμούς στην Τουρκία και στις κρατικές της αμυντικές εταιρείες όσο διατηρεί στην κατοχή της τους S-400. «Πρόκειται για μια συζήτηση που κρατά εδώ και περίπου δέκα χρόνια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, με την επιστροφή του στην προεδρία, χαρακτήρισε την κατάσταση παράλογη.

Θετικά λόγια του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία για την αμυντική βιομηχανία της γείτονος

Ο Τομ Μπάρακ υπογράμμισε ότι η Τουρκία διαθέτει πλέον ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές της Ουκρανίας. Παράλληλα, διαθέτει δικά της μαχητικά αεροσκάφη και, όταν δεν έχει πρόσβαση σε αμερικανικά οπλικά συστήματα, στρέφεται σε εναλλακτικές λύσεις, όπως τα ευρωπαϊκά Eurofighter.

Υπενθύμισε επίσης ότι η Τουρκία συμμετείχε αρχικά στο πρόγραμμα των F-35, συμβάλλοντας μάλιστα καθοριστικά στην κατασκευή τμημάτων της ατράκτου, ενώ σημείωσε ότι τα μαχητικά που προορίζονταν για την Άγκυρα παραμένουν αποθηκευμένα στις ΗΠΑ, στην Καλιφόρνια.

Θετική η συνάντηση που είχαν Τραμπ- Ερντογάν

Αναφερόμενος στις πρόσφατες επαφές σε ανώτατο επίπεδο, ο Αμερικανός πρέσβης τόνισε ότι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν ιδιαίτερα θετική και έφερε πρόοδο σε ζητήματα που παρέμεναν ανοιχτά για πάνω από μια δεκαετία. Μεταξύ αυτών, όπως είπε, ήταν και το θέμα των S-400, το οποίο εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: τη λειτουργικότητα του συστήματος, που έχει πλέον διευθετηθεί, και το ζήτημα της κατοχής, το οποίο θεωρείται πιο σύνθετο.

«Όλα βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», κατέληξε ο Τομ Μπάρακ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι τα ανοιχτά ζητήματα θα έχουν κλείσει μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες.