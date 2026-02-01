Η έντονη κακοκαιρία που μαστίζει σήμερα τη χώρα και χαρακτηρίζεται από σφοδρές βροχές και καταιγίδες, «έδωσε» μεγάλα ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές της χώρας με την Ζαγορά να καταγράφει τον μεγαλύτερο όγκο νερού.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά που επικαλείται στοιχεία του meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 9 το πρωί της Κυριακής- με βάση τα στοιχεία του Meteo Gr -σημειώθηκαν στη Ζαγορά με 99.2mm και 73.6 mm στα Ριζώματα Ημαθίας.

Αναφορικά με την Αττική, όπως αναφέρει στην ανάρτηση του στο facebook ο μετεωρολόγος, τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτική και τη Βορειοανατολική Αττική, όπου λειτούργησαν – οπως και στις υπόλοιπες περιοχές – μηχανισμοί τοπικής σύγκλισης και ενίσχυσης των φαινομένων.

Επίσης στη Βλυχάδα σημειώθηκαν 40,6 mm στα Σπάτα 28,8 mm στη Νέα Μάκρη 25,4 mm και στη Παλλήνη 25,2 mm .

«Η ημέρα συνεχίζεται με την ψυχρή μάζα και τον πυρήνα του συστήματος να κινείται ανατολικά βορειοανατολικά» καταλήγει στην ανάρτηση του ο κ. Κολυδάς.