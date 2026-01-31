Σε πλήρη κινητοποίηση τίθεται μεγάλο μέρος της χώρας ενόψει της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την Ελλάδα από τις πρώτες ώρες της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου 2026. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (red code) εκτεταμένες περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιονοπτώσεις.

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η αξιολόγηση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα την Κυριακή και τη Δευτέρα, με έμφαση στη διάρκεια και την ένταση των φαινομένων.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν την Κυριακή στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία – κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων – καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

Ποιες περιοχές μπαίνουν σε «red code»

Μετά τη συνεδρίαση και την έκδοση του ΕΔΕΚΦ από την ΕΜΥ, η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (red code):

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων.

Τις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο αυτό, Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων συνεπειών.

Εκτεταμένα φαινόμενα και πορτοκαλί προειδοποιήσεις

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα αναμένονται, επίσης, στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου – κυρίως Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο – στην Ήπειρο, στη δυτική και ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και στην Εύβοια. Για τις περιοχές αυτές έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς οι βροχοπτώσεις αναμένεται να είναι όχι μόνο έντονες αλλά και μεγάλης διάρκειας.

Τη Δευτέρα, τα ισχυρά φαινόμενα θα μετατοπιστούν στο Ανατολικό Αιγαίο, με έντονες βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη έως τις πρωινές ώρες.

Τσατραφύλλιας: «Σημαντική κακοκαιρία με εμμονή φαινομένων»

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «μια σημαντική κακοκαιρία που θα επηρεάσει τη χώρα έως τη Δευτέρα το πρωί». Όπως επισημαίνει, τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι οι θυελλώδεις και κυκλωνικοί άνεμοι, οι ισχυρές καταιγίδες με εμμονή, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ακόμη και στροβίλοι σε περιοχές όπου ευνοεί η τοπογραφία.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις χιονοπτώσεις, οι οποίες θα είναι εκτεταμένες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές από τον Παρνασσό και βορειότερα, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα χιόνια ενδέχεται να φτάσουν σε χαμηλά υψόμετρα.

Αττική: Βροχές από τις πρώτες πρωινές ώρες

Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αν και – σύμφωνα με τους μετεωρολόγους – τα ύψη βροχής εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερα σε σχέση με την προηγούμενη κακοκαιρία. Παρ’ όλα αυτά, οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων.

Σύσταση προς τους πολίτες και αυξημένη ετοιμότητα

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων έχει ήδη ενημερώσει τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να υπάρχει αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων, όπου οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συστήνεται στους πολίτες να παρακολουθούν τακτικά τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.