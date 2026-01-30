Το Σάββατο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και διάσπαρτες μικρής έντασης βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Με άστατο καιρό θα ξεκινήσει η μέρα στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου και θα σημειωθούν καταιγίδες… αλλά σταδιακά οι βροχές θα εξασθενούν και μέχρι το απόγευμα θα σταματήσουν. Ωστόσο αναμένεται νέα επιδείνωση το βράδυ από τα νοτιοδυτικά τμήματα, επηρεάζοντας πρώτα το Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κυριακή το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 14 στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, 15-17 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 19 στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ, θα στραφούν σε νοτιανατολικούς το βράδυ έως 6. Στο Αιγαίο θα είναι βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ και στα νότια δυτικοί λίγο πιο ισχυροί μέχρι το μεσημέρι, όπου θα πνέουν έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται κατά περιόδους νεφώσεις με διαστήματα με ηλιοφάνεια, σύντομες βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες και θα βρέξει εκ νέου αργά το βράδυ προς το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10-17 βαθμούς , βορειοδυτικοί οι άνεμοι 2-4 μποφόρ, το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς.

Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα κυλήσει με παροδική συννεφιά και διάσπαρτες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8-13 βαθμούς, βόρειοι ασθενείς οι άνεμοι , το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς και θα ενισχυθούν.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Κυριακή, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά και βαθμιαία στη Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία και το ανατολικό Αιγαίο πιθανόν κατά τόπους να είναι ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.



Τη Δευτέρα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.

Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Την Τρίτη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.