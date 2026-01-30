Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας από το Σάββατο το βράδυ. Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε πολλές περιοχές και αναμένεται να εξασθενίσει από τη Δευτέρα.

Σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας αναμένεται να εκδηλωθούν πυκνές χιονοπτώσεις, ενώ αναμένεται ισχυρή καταιγίδα και στην Αττική.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«”Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας…”

Καλό μεσημέρι!

Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες , θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώση μικρή πτώση.

Την Κυριακή η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα:

θα χιονίζει πυκνά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος.

θα έχει επίμονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά , την Πελοπόννησο, την Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, και το ανατολικό Αιγαίο.

Ισχυρή καταιγίδα θα πλήξει και την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι θα πνέουν στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσει.

Ανάλογα με την πορεία του χαμηλού οι περιοχές και η ένταση θα ανανεώνονται»