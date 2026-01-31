Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες μέσα στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, λίγα μόλις μέτρα από φοιτητικές εστίες.

Οι εικόνες, που προέρχονται από την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο είχε στηθεί το κύκλωμα, το σημείο πώλησης μέσα σε πάρκο με πυκνή βλάστηση, αλλά και τις αγοραπωλησίες που πραγματοποιούνταν σχεδόν καθημερινά, με στόχο οι δράστες, να περνούν απαρατήρητοι από τις αρχές.

Οι ρόλοι της οργάνωσης:

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση δρούσε για μήνες, με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη ιεραρχία. Αρχηγός ήταν ενας 27χρονος, ο οποίος ανά τακτά χρονικά διαστήματα επισκεπτόταν το σημείο, όπου η οργάνωση διακινούσε τα ναρκωτικά. Συνήθως, ο αρχηγός επιτηρούσε και επόπτευε την διαδικασία των αγοραπωλησιών, ενώ παραλάμβανε και μοίραζε τα κέρδη.

Ο 36χρονος και ένας 22χρονος που συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής ομάδας σύμφωνα με την αστυνομια, μοίραζαν τις ναρκωτικές ουσίες και τις διέθεταν σε έναν 49χρονο το τέταρτο μέλος της οργάνωσης, ο οποίος είχε τον ρόλο του «πωλητή» των ναρκωτικών.

Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο του βίντεο, στο οποίο αστυνομικός που υποδυόταν τον πελάτη προσεγγίζεται από τον «πωλητή» και πραγματοποιείται δοκιμαστική αγοραπωλησία μικροποσότητας κάνναβης, επιβεβαιώνοντας τον τρόπο δράσης της ομάδας. Ήταν η αρχή για την αποδόμηση της ομάδας.

Η υπόθεση κορυφώθηκε με συντονισμένη επιχείρηση των Αρχών, κατά την οποία συνελήφθησαν τα μέλη της οργάνωσης και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, χρηματικό ποσό δεκάδων χιλιάδων ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές και δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.