«Η μάχη κατά των ναρκωτικών αποτελεί αγώνα για την προστασία των παιδιών, των οικογενειών και του μέλλοντος της κοινωνίας, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Λιμενικού Σώματος στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας», σημειώνει, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως αναφέρει ο κ. Κικίλιας, μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών αξίας 1,7 εκατ. ευρώ στην Πάτρα και τη σύλληψη δύο ατόμων, ακολούθησαν νέα καίρια πλήγματα στο οργανωμένο έγκλημα.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης για την εισαγωγή πέντε τόνων κοκαΐνης, καθώς και νέες κατασχέσεις ναρκωτικών αξίας περίπου 900.000 ευρώ σε Πάτρα και Αθήνα.

Ο υπουργός τονίζει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος και την ενίσχυση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών.

Η ανάρτηση Κικίλια