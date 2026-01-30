Η Ζωή λοιπόν με την Καρυστιανού, το Αντιγονάκι και τη Ζηνοβία, και με πόση βία χτυπάει η φτωχή μου καρδιά να τις βλέπω στη βάρκα των δημοσκοπήσεων. Μαζί παίρνουν εκδίκηση τα κορίτσια από έναν κόσμο πλασμένο για τον Μητσοτάκη, τον Γερουλάνο και την Διαμαντοπούλου.

Αλλά έτσι συμβαίνει: μεριμνούν ώστε να αναπτερώνονται κάθε τρεις και λίγο με τον δημοσκοπικό τους θρίαμβο -ως τις εκλογές. Η αναπτέρωση όμως, και η μέριμνα αυτή θα δικαιολογήσουν την ήττα τους;

Ποιός έλεγε πως ζωή υπάρχει μόνο στην αμεριμνησία απέναντι στη ζωή;