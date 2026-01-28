Με ανάρτησή της, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα της Ευρώπης, με αφορμή την απόφαση της ΕΕ να προχωρήσει στον σταδιακό τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές πως η απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, χαιρετίζοντας την υιοθέτηση της νομοθεσίας RePowerEU από την ΕΕ, η οποία προβλέπει τον πλήρη τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες να ενισχύσουν τον ενεργειακό εφοδιασμό των ευρωπαϊκών χωρών με αξιόπιστες ποσότητες φυσικού αερίου, αξιοποιώντας στρατηγικά έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor).

Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο εγχείρημα βασίζεται στη συνεργασία αμερικανικών και ελληνικών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση των οικονομιών και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ