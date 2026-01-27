ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Η υπόθεση τροποποίησης της διάταξης για τη συνεπιμέλεια όχι μόνο δεν ξεφουσκώνει, αλλά φέρνει ή πιο σωστά, ξαναφέρνει, ανεξάρτητα από την ουσία της, στην επιφάνεια σοβαρά θεσμικά και πολιτικά προβλήματα της κυβέρνησης. Θεσμικά, πρώτα απ’ όλα, εκτέθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο Γιώργος Φλωρίδης ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την ρύθμιση και την υπερασπίστηκε. Όμως, η υπεράσπισή του είχε πολλά κενά και ανακρίβειες, για να το θέσω ευγενικά. Ναι μεν ήταν διάταξη που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, αλλά δεν τέθηκε σε διαβούλευση, ενώ ο υπουργός άφησε να εννοηθεί ότι υπήρξε συζήτηση -κυβερνητικές πηγές διευκρίνιζαν στην αρμόδια Επιτροπή στη Βουλή. Νομικοί λένε ότι είναι η πολλοστή φορά που ο Φλωρίδης τροποποιεί βασικά θεσμικά νομοθετήματα αιφνιδιαστικά, χωρίς κανείς να μαθαίνει πότε, αν και από ποιους συζητήθηκαν, ποιοι τα εισηγούνται και γιατί ποτέ δεν καλούνται θεσμικά ο νομικός κόσμος να συμμετάσχει στη διαμόρφωση βασικών νομοθετημάτων. Δεν είναι δυνατόν να τροποιείται νύχτα ο Αστικός Κώδικας και να το μαθαίνουμε κατά λάθος, μου είπε ο φίλος μου. Επίσης, δεν είναι αλήθεια ότι η αντιπολίτευση δεν έφερε αντιρρήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε καθαρά την αντίθεσή του στην πρακτική της πρόσθεσης σε άσχετο νομοσχέδιο. Έπειτα, φάνηκε για άλλη μια φορά η αποτυχία του «επιτελικού κράτους». Όλος αυτός ο συγκεντρωτισμός που υποτίθεται εξασφαλίζει το συντονισμό των νομοθετικών πρωτοβουλιών και την «καλή νομοθέτηση», αποδεικνύεται μια φούσκα. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας και μετά δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε σε ποιον να ρίξουν την ευθύνη, Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Και τέλος, εκτέθηκαν οι βουλευτές. Ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι στη Βουλή όχι απλώς δεν ξέρουν τι ψηφίζουν, αλλά στην ουσία δεν ψηφίζουν καν. Αυτό βέβαια γίνεται χρόνια, αλλά οι πολίτες δεν είχαν καταλάβει ακριβώς πώς λειτουργεί η «διαδικασία». Η αλήθεια είναι ότι οι υπουργοί φέρνουν διατάξεις, «συζητιούνται» σε άδεια αίθουσα, πλην των περιπτώσεων που υπάρχει «πιασάρικο» θέμα και δημοσιότητα, και στο τέλος το προεδρείο εκφωνεί την υπερψήφιση ή όχι των νόμων αθροίζοντας νοερά τις δυνάμεις των κομμάτων που τάσσονται υπέρ ή κατά. Κι όταν προκύπτει θέμα, όπως εδώ, εμφανίζονται όλοι οι βουλευτές ενός κόμματος να έχουν ψηφίσει μια διάταξη, ενώ οι περισσότεροι ούτε καν ήταν στην Βουλή. Πολιτικά από την άλλη, έγινε σαφές ότι ο μηχανισμός προπαγάνδας που στήθηκε από την αρχή της παρούσας διακυβέρνησης, αυτό το οικοσύστημα πολιτικών ιστοσελίδων, «εφημερίδων», «ιδιωτικών ομάδων», αρθρογράφων «γνώμης», «ανεξάρτητων» σχολιαστών, τρολ, ινφλουένσερ και δεν συμμαζεύεται, έχει πια αυτονομηθεί. Όχι ότι δεν κάνει τη δουλειά για την οποία στήθηκε, αλλά πλέον κάνει και «δικές» του δουλειές. Η κυβέρνηση κάλυψε απόλυτα την Όλγα Κεφαλογιάννη και πασχίζει να μειώσει την ζημιά και αυτοί που θα περίμενες να σηκώσουν το κύριο βάρος της προσπάθειας αυτής κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Συντηρούν καθημερινά το θέμα και ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Επιπλέον, φάνηκε ότι το πρόβλημα δυσπιστίας των πολιτών προς την κυβέρνηση έχει γίνει δομικό. Η κοινή γνώμη δεν την πιστεύει σε κανένα θέμα δικαιοσύνης, θεσμών, διαδικασιών, διαφθοράς, διαφάνειας, λογοδοσίας. Και είμαι βέβαιος ότι η κατάσταση αποκλείεται να βελτιωθεί. Στο θεσμικό, το δικαιοπολιτικό γήπεδο, η κυβέρνηση έχει χάσει οριστικά το παιχνίδι, σε βαθμό που ακόμη και στις σπάνιες περιπτώσεις που έχει δίκιο, κανείς δεν την πιστεύει. Έτσι και χειρότερα θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές, όποτε κι αν γίνουν. ***

Το νομοσχέδιο Πλεύρη για μεταναστευτικό

Εισάγεται σήμερα στη Βουλή το περιβόητο νομοσχέδιο του Θάνου Πλεύρη για τη νόμιμη μετανάστευση και αναμένονται δυνατές μάχες από τις πρώτες κιόλας στιγμές στην αρμόδια επιτροπή.

Μαθαίνω ότι στην Ολομέλεια θα έρθει προς ψήφιση στις 4 Φεβρουαρίου. Το σχέδιο περιλαμβάνει αρκετές ρυθμίσεις τόσο για τις συνθήκες νόμιμης εργασίας όσο και για την λειτουργία των ΜΚΟ, αλλά και την κατάρτιση μεταναστών για να μπορούν να εργαστούν σε τομείς που παρουσιάζονται ελλείψεις.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, γιατί υπάρχουν ήδη ενστάσεις, επιχειρείται να μπει τάξη στη διαδικασία νόμιμης εισόδου για όσους θέλουν να εργαστούν ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε τομείς όπως η αγροτική παραγωγή, οι κατασκευές και ο τουρισμός, που είναι μεγάλες.

Έρχεται η talent visa

Ακόμα υπάρχουν τροποποιήσεις σε όλη την διαδικασία της αδειοδότησης χωρίς περιττή γραφειοκρατία και με επιτάχυνση των διαδικασιών για πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στη χώρα μας και θα έχουν μία αυτοματοποιημένη ροή ανανέωσης υπό προϋποθέσεις και διετή άδεια παραμονής.

Παράλληλα, επιχειρείται να περιοριστεί η παράνομη εργασία. Η αυστηροποίηση του πλαισίου προμηνύει κοινοβουλευτικές μάχες αφού γνωρίζουμε ήδη τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στα κυβερνητικά σχέδια. Υπολογίστε, όμως ότι θα ακούσουμε πολλά και για τη νόμιμη μετανάστευση, για την tech visa, την talent visa, αλλά και την blue card που θα αφορούν εργαζόμενους από το εξωτερικό με υψηλότατη εξειδίκευση. Για να δούμε πως θα πάει αυτό…

Στο φουλ οι ακυρώσεις

Η μία μετά την άλλη ήρθαν οι ακυρώσεις για τις κοπές της πίτας και άλλων εκδηλώσεων στο άκουσμα του τραγικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα. Η αρχή έγινε από τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος χθες θα έκοβε την πίτα του στο ΟΑΚΑ. Ακολούθησε η ακύρωση των εγκαινίων του πολιτικού γραφείου του Παύλου Μαρινάκη στο Ψυχικό και στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι εκδηλώσεις του κόμματος μέχρι και την Τετάρτη. Επίσης, και τα άλλα κόμματα ακύρωσαν προγραμματισμένες εκδηλώσεις τους.

Η Όλγα και η τροπολογία

Ένα σύντομο τετ α τετ είχαν χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μετά το χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, χωρίς όμως να μπουν σε λεπτομέρειες της υπόθεσης, που προκαλεί ζημιά στην κυβέρνηση. Αν και μέχρι ώρας η κυβέρνηση στηρίζει την υπουργό Τουρισμού.

Η πρόταση

Μία ρηξικέλευθη πρόταση έκανε ο βουλευτής Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας χθες στον Real fm για τις πλημμύρες και την αντιμετώπιση τους στον αστικό ιστό. Όπως είπε, ήρθε η ώρα για λήψη αποφάσεων με όποιο κόστος, ακόμη και εάν αυτό σημαίνει γκρέμισμα σπιτιών που έχουν χτιστεί, για παράδειγμα, πάνω σε ρέματα. Δύσκολο θέμα και με μεγάλο πολιτικό κόστος.

Διαβουλεύσεις

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου θα γίνει το πρώτο κρας-τεστ για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που προβλέπει επιστολική ψήφο για τους απόδημους και στις εθνικές εκλογές, καθώς και τριαδική εκλογική περιφέρεια απόδημου Ελληνισμού. Για να περάσει χρειάζεται την ψήφο 200 βουλευτών. Με αυτό το κλίμα στην πολιτική σκηνή, το βλέπω δύσκολο.

Εκλογές συνέδρων στις 15 Μαρτίου

Περί τις 3,5 ώρες διήρκεσε η οργανωτική γραμματεία της ΚΟΕΣ και το θέμα που απασχόλησε τα στελέχη του κόμματος ήταν ο τρόπος που θα εκλεγούν οι σύνεδροι. Εκεί, υπήρξαν συμφωνίες, αλλά και έντονες διαφωνίες. Η ηγετική ομάδα ξεκαθάρισε πως θα υπάρχει ανοιχτό μητρώο, κάτι που θέλουν όλοι και πως μπορεί να γραφτεί μέλος και να ψηφίσει στις 15 Μαρτίου που θα γίνουν οι εκλογές συνέδρων όποιος το επιθυμεί.

Δίχασε η εκλογή συνέδρων

Οι διαφωνίες αφορούσαν την εκλογή συνέδρων. Η προεδρική πτέρυγα λέει πως όπως προβλέπει το καταστατικό οι σύνεδροι θα εκλεγούν με βάση το ποσοστό που πήρε το ΠαΣοΚ στις ευρωεκλογές και όχι με βάση το πως ψήφισαν τα μέλη και οι φίλοι στις τελευταίες εσωκομματικές, όπως ζητά η εσωκομματική αντιπολίτευση.

Για τα πρακτικά, την αρχική εισήγηση στη συνεδρίαση την έκανε ο Ηρακλής Δρούλιας και συντάχθηκαν μαζί του οι Μανώλης Χνάρης, Μιχάλης Καρχιμάκης, Κώστας Παπαδημήτριου και Θανάσης Γλαβίνας, ενώ διαφώνησαν οι Κώστας Πανταζής, Έφη Χαλάτση και Τόνια Αντωνίου.

Η αμερικανική παρέμβαση για να τα βρουν Αθήνα – Άγκυρα

Πολλά θα διαβάσατε φαντάζομαι αυτές τις ημέρες για τα ελληνοτουρκικά με αφορμή το ακόμα υπό σχεδιασμό Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Οι ημερομηνίες που παίζουν (τουλάχιστον έως σήμερα) είναι η 10η και 11η Φεβρουαρίου.

Πέρα από τα διαδικαστικά θέλω να μείνω στις όλο και εντεινόμενες φήμες περί αμερικανικής παρέμβασης για να τα βρουν Αθήνα και Άγκυρα, που συνδέεται μάλιστα με τη βιασύνη των δύο πλευρών να καθίσουν ξανά στο τραπέζι του διαλόγου προκειμένου να δείξουν στον κόσμο ότι… συζητούν και άρα να μειώσουν τις πιθανότητες αμερικανικής εμπλοκής. Θα έχετε ακούσει την ελληνική ηγεσία που διαμηνύει ότι για τις διμερείς διαφορές είναι αρμόδιες μόνο οι δύο πρωτεύουσες και ουδείς άλλος.

Το ενδιαφέρον είναι ότι συνομιλητής μου που γνωρίζει τα πράγματα της γείτονος επισημαίνει ότι ούτε οι Τούρκοι θέλουν να ακούν για έξωθεν παρέμβαση από πλευράς Ουάσινγκτον. «Στην Άγκυρα έχουν πολύ υψηλές προσδοκίες από τον Τραμπ σε όλα τα μέτωπα», μου λέει ο ίδιος, «στις οποίες προσδοκίες δεν συμπεριλαμβάνεται κάτι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις». Εγώ απλώς να θυμίσω ότι παραδοσιακά η Τουρκία απεχθάνεται τη διεθνοποίηση των διμερών ζητημάτων που τη χωρίζουν με την Ελλάδα.

Στο τραπέζι οι θαλάσσιες ζώνες;

Μια που πιάσαμε τα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσόγειο, δεν σας κρύβω ότι αναζήτησα υπηρεσιακές απαντήσεις για το τι θα γίνει αν πράγματι εντός του επόμενου εύλογου χρονικού διαστήματος Αθήνα και Άγκυρα καθίσουν στο τραπέζι να συζητήσουν για τις θαλάσσιες ζώνες. Ποιοι θα διαπραγματευθούν, απ’ τη στιγμή που πλέον το σχήμα των διερευνητικών επαφών έχει κριθεί αναποτελεσματικό;

Καταρχάς, μου λένε, είμαστε πολύ μακριά από μια τέτοια συζήτηση. «Αλλά αφού επιμένεις» προσθέτουν «θα σου πούμε ότι το σχήμα του ελληνοτουρκικού διαλόγου που προβλέπεται στη Διακήρυξη των Αθηνών, δεν πρόκειται να αλλάξει». Άρα, η όποια συζήτηση θα γίνει από τους υπουργούς Εξωτερικών, παρουσία τεχνοκρατικών ομάδων.

Και όταν ρώτησα για τους υφυπουργούς (Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου- Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι) που «τρέχουν» τον πολιτικό διάλογο αλλά και γνωρίζουν σε βάθος τα θέματα των οριοθετήσεων, η απάντηση ήταν κοφτή: «Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά αν φτάσουμε εκεί δεν θα έχει και τόση σημασία»…