Σημαντικές ενδείξεις κόπωσης και επιφυλακτικότητας των πολιτών απέναντι σε νέα πολιτικά εγχειρήματα καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr, με αιχμή τόσο την πολιτική ενεργοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού όσο και το σενάριο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, αρνητική εμφανίζεται η πλειονότητα των ερωτηθέντων ως προς το κατά πόσο η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη να εισέλθει ενεργά στην πολιτική. Το 70% απαντά «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ μόλις το 27% θεωρεί ότι είναι «πολύ ή αρκετά έτοιμη».

Παράλληλα, η εικόνα της Καρυστιανού φαίνεται να έχει επιδεινωθεί σε σχέση με λίγες ημέρες πριν από τα όσα είπε η ίδια για της αμβλώσεις, για σχεδόν τους μισούς ερωτηθέντες, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό δηλώνει ότι η εικόνα της έχει βελτιωθεί.

Η πιθανότητα αλλαγής εκλογικής επιλογής υπέρ ενός ενδεχόμενου κόμματος Καρυστιανού κρίνεται εξαιρετικά χαμηλή. Πάνω από 6 στους 10 δηλώνουν «καθόλου πιθανό» να μετακινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Κόμμα Τσίπρα: χωρίς ανατροπή

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και για το σενάριο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δηλώνει ότι δεν θα άλλαζε εκλογική επιλογή, με τα ποσοστά του «καθόλου πιθανό» να προσεγγίζουν το 75%, επιβεβαιώνοντας ότι ένα τέτοιο εγχείρημα δεν φαίνεται ικανό να αλλάξει τις πολιτικές ισορροπίες.

Ενδεικτικό είναι και το υποθετικό δίλημμα μεταξύ Καρυστιανού και Τσίπρα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη: το 53% απαντά ότι κανένας από τους δύο δεν θα μπορούσε να τον κερδίσει σε μια εκλογική αναμέτρηση.

Πρόθεση ψήφου και εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα, ενώ ακολουθεί το ΠαΣοΚ, με τα υπόλοιπα κόμματα να κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Σημαντικό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, στοιχείο που αποτυπώνει τη γενικευμένη πολιτική αβεβαιότητα.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, το προβάδισμα της ΝΔ διευρύνεται, ενώ το ΠαΣοΚ εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Τα μικρότερα κόμματα εμφανίζουν οριακές μεταβολές, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ανατροπή του πολιτικού σκηνικού.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός: «Κανένας» σχεδόν όσο ο Μητσοτάκης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα για τον καταλληλότερο πολιτικό αρχηγό για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται, ωστόσο σχεδόν ισοδύναμο ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση «κανένας», γεγονός που υποδηλώνει κρίση εμπιστοσύνης προς το σύνολο του πολιτικών.