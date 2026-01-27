Η ετήσια λίστα «52 Places to Go» των New York Times, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, έδωσε φέτος τη δυνατότητα στους αναγνώστες να δημιουργήσουν τις δικές τους ταξιδιωτικές λίστες, «αποθηκεύοντας» τους προορισμούς που έχουν ήδη επισκεφθεί, αλλά και εκείνους που ονειρεύονται να γνωρίσουν.

Δεκάδες χιλιάδες συμμετείχαν στη διαδικασία και, παρότι οι συντάκτες θεωρούν ότι και οι 52 προορισμοί αξίζουν την προσοχή μας, ξεχώρισαν οι 10 που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αναμεσά τους κι ένας ελληνικός, στην Πελοπόννησο.

10. Σάμπα, Καραϊβική

Μόλις πέντε τετραγωνικά μίλια και μακριά από τον μαζικό τουρισμό, η Σάμπα καλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν το ηφαιστειακό τοπίο της και νέα ξενοδοχεία, σχεδιασμένα με βάση τις τοπικές αρχές βιωσιμότητας.

9. Βιετνάμ

Σημαντικές επενδύσεις στις τουριστικές υποδομές, αλλά και η επέκταση των απαλλαγών από βίζα για πολίτες επιλεγμένων χωρών, καθιστούν το ταξίδι στο Βιετνάμ πιο εύκολο από ποτέ.

8. Μεσσηνία, Ελλάδα

Ταβέρνες με συνταγές αναλλοίωτες εδώ και αιώνες και κρυστάλλινα νερά στο Ιόνιο, καθιστούν τη Μεσσηνία έναν προορισμό για όσους αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες.

7. Οκινάουα, Ιαπωνία

Οι διάσημες λευκές παραλίες της Οκινάουα αποκτούν νέο ενδιαφέρον το φθινόπωρο, όταν οι επισκέπτες θα μπορούν ξανά να περιηγηθούν στο κάστρο Σούρι — ένα ξύλινο μνημείο του 13ου αιώνα που ανακατασκευάστηκε, μετά την πρόσφατη πυρκαγιά.

6. Νήσοι Τρένα, Νορβηγία

Ένα απομακρυσμένο αρχιπέλαγος, προσβάσιμο με σύντομο ταξίδι με φέρι, ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους ορειβάτες και φίλους των φεστιβάλ, κάτω από το φως του ήλιου του μεσονυχτίου.

5. Ναγκασάκι, Ιαπωνία

Η πόλη που ισοπεδώθηκε από ατομική βόμβα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, επιστρέφει στον τουριστικό χάρτη, με βελτιωμένες μεταφορές και καταστήματα ρυζιού και γλυκισμάτων, με ιστορία αιώνων.

4. Ισλανδία

Τον Αύγουστο, τα δυτικά φιόρδ και οι χερσόνησοι της Ισλανδίας θα προσελκύσουν ταξιδιώτες που θέλουν να ζήσουν την ολική ηλιακή έκλειψη, με φόντο παγετώνες και ηλεκτρονική μουσική.

3. Σεϋχέλλες

Με αφορμή τα 50 χρόνια ανεξαρτησίας από τη Βρετανία, οι Σεϋχέλλες δελεάζουν επισκέπτες με τη φυσική τους ομορφιά και νέες παραθαλάσσιες μονάδες και κρουαζιέρες.

2. Χερσόνησος Όσα, Κόστα Ρίκα

Νέες απευθείας πτήσεις προς το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, κάνουν πιο προσιτή τη χερσόνησο Όσα, γνωστή για τη βιοποικιλότητα και τους ντόπιους βραδύποδες.

1. Καναδικά Βραχώδη Όρη με τρένο