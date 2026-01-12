Η στήλη με τις ταξιδιωτικές συμβουλές αναγνωστών της βρετανικής εφημερίδας Guradian, συμπλήρωσε 20 χρόνια παρουσίας και για τον εορτασμό της επετείου οι συντάκτες επέλεξαν 50 ιδέες της χρονιάς που μας πέρασε για να φτιάξουμε το πρόγραμμα των διακοπών για το 2026.

Τις προτάσεις αυτές τις χωρίζουν ανά κατηγορίες, όπως «κατάλληλες για οικογένειες», «city-break» προορισμοι, «καλύτερες παραλίες», κ.ά.

Φυσικά, όπως συμβαίνει σε κάθε τέτοια λίστα, δεν θα μπορούσε να λείπει η Ελλάδα, τοποθετημένη μάλιστα σε περίοπτη θέση, αφού το άρθρο ξεκινά με την Αστυπάλαια, που επελέγη για τις παραλίες της.

Στη συνέχεια, στους προορισμούς που αξίζει κανείς να επισκεφθεί για τα μνημεία της, βρίσκεται ο Παρνασσός, και συγκεκριμένα οι Δελφοί.

Αστυπάλαια για απόλυτη χαλάρωση στην παραλία

Με τίτλο «Switch off on a Greek island», δηλαδή «Αποσυνδεθείτε σε ένα ελληνικό νησί», οι αναγνώστες της εφημερίδας κάνουν λόγο για την ιδανική εκδοχή της νησιωτικής Ελλάδας, στην Αστυπάλαια.

Κι αυτό γιατί διαθέτει τα χαρακτηριστικά λευκά σπίτια που συναντά κανείς στα διάσημα νησιά των Κυκλάδων -αν και ανήκει στα Δωδεκάνησα-, ωστόσο απουσιάζει ο μαζικός τουρισμός. Η Χώρα του νησιού εντυπωσιάζει με την ομορφιά της, ενώ οι ήσυχες παραλίες με το λευκό βότσαλο είναι το καταλληλότερο σκηνικό για πραγματική χαλάρωση και ηρεμία, σύμφωνα με τους αναγνώστες.

Δελφοί: Ύπνος κάτω από τα πεύκα

Η δεύτερη ελληνική επιλογή δεν είναι νησιωτική, αλλά κάπως πιο εναλλακτική, αφού οι αναγνώστες προτείνουν το κάμπινγκ των Δελφών για άμεση επαφή με τη φύση και θέα στον Κορινθιακό κόλπο. Περιγράφουν ένα ειδυλλιακό σκηνικό, κατά το οποίο έφτασαν νύχτα και έστησαν τις σκηνές τους κάτω από έναν ουρανό που είχε το χρώμα του σκούρου κόκκινου κρασιού και ανάμεσα στα έλατα που κάποτε αποτελούσε στέκι των θεών.

Η οικογένεια στην οποία ανήκει το κάμπινγκ σερβίρει ρετσίνα με άρωμα πεύκου, κατσικίσιο τυρί και λάδι από τους αρχαίους ελαιώνες της περιοχής. Προτείνουν ξύπνημα πριν την αυγή και περπάτημα μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος διακρίνεται ανάμεσα στα δέντρα πριν φτάσει κανείς εκεί.

Άρωμα Ελλάδας σε Κορσική και Τουρκία

Το ελληνικό στοιχείο υπάρχει και σε άλλους δύο προορισμούς που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Ο πρώτος είναι η παραλία Πλαζ ντε Περού στην Κορσική και ο άλλος, η αρχαία πόλη της Κνίδου στην Τουρκία.

Η παραλία βρίσκεται στο χωριό Καργκέζε, το οποίο ίδρυσαν τον 18ο αιώνα απόγονοι Ελλήνων μεταναστών από τη Μάνη. Οι αναγνώστες που την επέλεξαν μιλούν για μία ήσυχη παραλία που ενδείκνυται για κολύμπι και προτείνουν πεζοπορία μέχρι τον πύργο των Γενοβέζων. Ειδική μνεία γίνεται στο ηλιοβασίλεμα και τα παραλιακά εστιατόρια.

Απέναντι από τη Νίσυρο και την Κω, στην νοτιοδυτική ακτή της Μικράς Ασίας, βρίσκεται η αρχαία πόλη της Κνίδου, η οποία υπήρξε μεγάλη πόλη με ισχυρή οικονομία από τη ναυτιλία, πριν καταστραφεί από σεισμούς και πολέμους.

Η πρόσβαση γίνεται συνήθως από τη θάλασσα, με τα σκάφη να αγκυροβολούν στο λιμάνι που κάποτε προστάτευε στόλους τριήρων. Οι συγκεκριμένοι αναγνώστες, περιγράφουν έναν τόπο που μοιάζει σαν να τον κατοικούν φαντάσματα, τα οποία κυκλοφορούν τη νύχτα στα κακοτράχαλα δρομάκια ανάμεσα σε ερείπια ναών.

Η Μεσόγειος και ο Νότος

Οι υπόλοιπες προτάσεις καλύπτουν όλο το φάσμα της ευρωπαϊκής ηπείρου και όχι μόνο, με τη Μεσόγειο να κατέχει ξεχωριστή θέση, κυρίως χάρη στις παράλιες της.

Μία από αυτές, η Ελ Μορερ στο Σαν Πολ ντε Μαρ, κοντά στην Βαρκελώνη, αμμώδης και γαλήνια, με μόνες οχλήσεις ο ήχος των σκαφών και η οσμή των θαλασσινών που κυριαρχούν, είναι ιδανική για ξεκούραση και siesta κάτω από τον ήλιο της Καταλονίας.

Στην Τουρκία το Ακιάκα παραμένει ανέγγιχτο από τον μαζικό τουρισμό. Τα πεύκα περιβάλλουν το χωριό με τα ξύλινα σπιτάκια και τα σκαλιστά μπαλκόνια, ενώ στον ποταμό Αζμάκ, οι όχθες του οποίου είναι γεμάτες καφετέριες, κολυμπούν χελώνες. Η ανατολή του ηλίου ενδείκνυται για κωπηλασία σε ήρεμη θάλασσα.

Στην Κροατία από την άλλη, το νησί Σίλμπα, στο οποίο δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, η πρόσβαση γίνεται με καταμαράν από το Ζαντάρ. Το νησί δεν έχει επίσης ξενοδοχεία, αλλά μόνο οικογενειακούς ξενώνες. Οι διαδρομές περνούν μέσα από ελαιώνες και οδηγούν σε όρμους με βότσαλο, ενώ ο πύργος Κορέτα προσφέρει θέα στην Αδριατική.

Ο Βορράς και η Σκανδιναβία

Όπως έχουμε δει σε όλες τος σύγχρονες ταξιδιωτικές τάσεις, η κλιματική αλλαγή ωθεί πολλούς ταξιδιώτες προς βορρά ακόμη και για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Στον Guardian γίνεται λόγος για Δανέζικη Ριβιέρα, την οποία προτείνουν κάποιοι αντί για τη Μεσόγειο που… φλέγεται. Το νερό στο ψαροχώρι Κιλελάι είναι δροσερό και καθαρό. Επειδή οι Δανοί κάνουν διακοπές τον Ιούλιο, ο Αύγουστος προσφέρει περισσότερη ησυχία, οπότε ενδείκνυται για booking. Εκτός από το να νοικιάσουν κάποιο σπιτάκι της περιοχής για να ετοιμάζουν μόνοι τους τα γεύματα τους που στα εστιατόρια είναι πολύ ακριβά, προτίθεται οι επισκέπτες να επισκεφθούν το μουσείο τέχνης Λουιζιάνα, καθώς και το κάστρο του Άμλετ στο Χέλσινγκορ.

Στη Φινλανδία η λίμνη Σάιμαα στα ανατολικά προσφέρει απομόνωση και ένα μοναδικό τοπίο που αποτελείται από ένα σύμπλεγμα νησιών και δασών, όπου οι μέρες περνούν κάνοντας καγιάκ και πεζοπορία σε μονοπάτια ανάμεσα στα πεύκα. Στο εθνικό πάρκο Λινανσαάρι ζουν οι σπάνιες φώκιες της λίμνης.

Για τον χειμώνα το Τρόμσο της Νορβηγίας αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό, σύμφωνα με αρκετούς αναγνώστες. Η πόλη αυτή θεωρείται η πρωτεύουσα της Αρκτικής και προσελκύει όσους θέλουν να ζήσουν την πολική νύχτα, η οποία διαρκεί από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα μέσα Ιανουαρίου.

Από τις 9 λοιπόν το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ένα μπλε λυκόφως φωτίζει την πόλη, ενώ προτείνεται για τους επισκέπτες η βόλτα με το τελεφερίκ Φίελχαϊζεν και η παρατήρηση φαλαινών με το Brim explorer.

Βόλτα στα κανάλια του Άμστερνταμ ή παγωτό στην Λιουμπλιάνα;

Το Άμστερνταμ προκρίνεται ως ιδανικός προορισμός για οικογένεια, χάρη στις πολλές δραστηριότητες που προσφέρει η πόλη. Ενοικίαση ηλεκτρικών σκαφών για βόλτα στα κανάλια ή με το πλωτό σκάφος που είναι καταφύγιο για γάτες, επίσκεψη στους ανεμόμυλους στο Ζάανσε Σχανς, περίπατοι στα στα μεσαιωνικά δρομάκια και τη κεντρική αγορά για καφέ, είναι μερικές μόνο από τις δραστηριότητες που ξεχωρίζουν.

Στην Ιταλία το κάστρο Σάντα Σεβέρα βόρεια της Ρώμης λειτουργεί ως ξενώνας, ο οποίος είναι πολύ οικονομικός. Μόλις ενάμισι χιλιόμετρο από την παραλία, εκεί οι ντόπιοι τρώνε πίτσα και παρακολουθούν ποδόσφαιρο στα κοντινά μαγαζιά, ενώ για εναλλακτική δραστηριότητα προσφέρεται η εξερεύνηση της κοντινής νεκρόπολης.

Η Αυστρία και η περιοχή Σαλτσκαμεργκουτ συνδυάζουν λίμνες και βουνά. Η λίμνη Βόλφγκανγκ διαθέτει υποδομές για ποδήλατο και κολύμπι, ενώ η λίμνη Φόσλεζι οργανωμένο υδάτινο πάρκο. Πολλά ξενοδοχεία παρέχουν δωρεάν είσοδο στις εγκαταστάσεις αυτές.

Στη Σλοβενία η λίμνη Μπλεντ οι έφηβοι προτιμούν τις εναέριες διαδρομές και την πεζοπορία στο φαράγγι Βίντγκαρ και την ενοικίαση σκαφών. Τουριστική ατραξιόν αποτελεί το σπήλαιο Ποστόνια, το οποίο εντυπωσιάζει με το μέγεθός του, ενώ η πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα φημίζεται για το παγωτό της, κάτι που ενθουσιάζει τα μικρά παιδιά.

Περιπέτεια και Φύση

Για τους πιο τολμηρούς, στη Σκωτία, το νησί Μπερνερέι ενδείκνυται για απομόνωση, με τα λιβάδια Μάκερ να καταλήγουν σε λευκή παραλία μήκους σχεδόν 5 χιλιομέτρων στον Ατλαντικό ωκεανό.

Το Δέλτα του Δούναβη στη Ρουμανία αποτελεί σημαντικό υγρότοπο, η πρόσβαση στο οποίο γίνεται με πλοίο από την Τουλσέα. Η περιοχή φιλοξενεί πλήθος άγριων ζώων, ενώ το χωριό Κρισάν τη νύχτα γεμίζει από τους ήχους που κάνουν τα βατράχια. Τα ξενοδοχεία οργανώνουν ξεναγήσεις με σκάφος.

Στην Αλβανία τα βουνά του βορρά προσφέρουν εντυπωσιακές διαδρομές, ενώ στο πάρκο Βαλμπόνα πάει κανείς από τη λίμνη Κομάν. Οι πεζοπόροι απολαμβάνουν μοναδική θέα και φιλοξενία από τους κατοίκους, κυρίως βοσκούς.

Περιπέτεια, χαλάρωση σε μαγευτικές παραλίες, πεζοπορία σε βουνά ή περιπλάνηση σε αστικά τοπία, ποια θα είναι η δική σας ταξιδιωτική επιλογή για το 2026;