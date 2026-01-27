Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι λογιστές, λίγες εβδομάδες πριν ανοίξει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026.

Από την επικείμενη αλλαγή των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι λογιστές βλέπουν αλαλούμ στα στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων, κάνοντας λόγο για λάθη και ασυμφωνίες, που μπορεί να τινάξουν στον «αέρα» το φετινό χρονοδιάγραμμα.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τον Μάρτιο του 2026, θα αναθεωρηθούν οι ΚΑΔ για περίπου 1,9 εκατ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το νέο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης.

Όπως επισημαίνει ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ), πρόκειται για μια ουσιαστική μεταβολή στα μητρώα της ΑΑΔΕ, η οποία επηρεάζει άμεσα τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα κάθε επιχείρησης. Η χρονική συγκυρία θεωρείται κρίσιμη, καθώς η διαδικασία συμπίπτει με την περίοδο προετοιμασίας και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που ξεκινά στις 16 Μαρτίου.

Τι πρέπει να προσέξουν οι επαγγελματίες

Σε περιπτώσεις προσθήκης ή αλλαγής ΚΑΔ, απαιτείται έλεγχος για το αν τα έσοδα και τα έξοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου αντιστοιχούν στους νέους κωδικούς. Τυχόν ασυμφωνίες μπορεί να οδηγήσουν σε φορολογικές αναμορφώσεις ή διορθωτικές παρεμβάσεις.

Η επικαιροποίηση επηρεάζει τη συμπλήρωση εντύπων Ε3 και Ν, καθώς οι ΚΑΔ αποτελούν βασικό στοιχείο ταξινόμησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των οικονομικών αποτελεσμάτων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσέξουν, ώστε να μην προκύψουν ασυμφωνίες με στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί σε πλατφόρμες, όπως το myDATA, οι δηλώσεις ΦΠΑ και οι παρακρατούμενοι φόροι.

Υπάρχουν πιθανές επιπτώσεις σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, φορολογικά κίνητρα, απαλλαγές ή επιδοτήσεις, εφόσον η αλλαγή ΚΑΔ μεταβάλει το κύριο αντικείμενο της επιχείρησης. Ο κίνδυνος απώλειας προϋποθέσεων υπαγωγής σε ειδικά καθεστώτα ή προγράμματα ενίσχυσης είναι υπαρκτός.

Τα βήματα της μετάβασης

Η ΑΑΔΕ έχει ορίσει δύο βασικά στάδια:

Αυτόματη μετάβαση (1/3/2026): Η αντιστοίχιση παλαιών και νέων ΚΑΔ θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από την ΑΑΔΕ, κατά το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου.

Επισκόπηση και τροποποιήσεις (έως 1/6/2026): Επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα πρέπει να ελέγξουν και, εφόσον χρειάζεται, να διορθώσουν τους νέους ΚΑΔ, μέσω της πλατφόρμας myAADE.

Σημειώνεται ότι το ίδιο διάστημα δε θα επιτρέπονται νέες ενάρξεις, μεταβολές ή διακοπές εργασιών.

Πηγή: OT.gr